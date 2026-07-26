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দিল্লিতেই শেষ নয়, আছে আরও বড় কোনও পরিকল্পনা? সিজেপি'র আগামী কর্মকাণ্ডের বিগ আপডেট

What is CJP’s Next Plan?: দিল্লিতে আন্দোলন স্থগিত করলেও কাকরোজ জনতা পার্টি (CJP) জানিয়েছে যে তাদের এই লড়াই কিন্তু এখনই শেষ হয়ে যায়নি। দলটি এখন দেশজুড়ে সফরের পরিকল্পনা করছে, যেখানে তারা তরুণ প্রজন্মের কথা শুনবে এবং যুবসমাজকে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 26, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:13 PM IST
দিল্লিতেই শেষ নয়, আছে আরও বড় কোনও পরিকল্পনা? সিজেপি'র আগামী কর্মকাণ্ডের বিগ আপডেট

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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