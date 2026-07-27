/E20 জনতা পার্টি আসলে কী! কোন দাবি নিয়ে তারা মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে মোদী সরকারের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের জেরে সরে যেতে হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। এবার কি E20 জনতা পার্টি! দেশজুড়ে কেন্দ্রের যে ই ২০ পেট্রোল চালানোর চেষ্টা তার বিরুদ্ধে তৈরি হচ্ছে ক্ষোভ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এনিয়ে শুরু হয়েছে ক্যাম্পেইন। পেট্রোলে ইথানল মিশিয়ে বিক্রি করার যে চেষ্টা সরকার করছে তার বিরুদ্ধে তৈরি হচ্ছে ক্ষোভ।
ই২০ জনতা পার্টি আসলে কী
ই২০ পেট্রোলের বিরুদ্ধে আম জনতার প্রচার শুরু হয়েছে অনলাইনে। অভিযোগ এই ইথানল মেশানো পেট্রোল ব্যবহার করে গাড়ির ক্ষতি হচ্ছে। এর জন্য ইনস্যুরেন্স পাওয়া যাবে না। ইঞ্জিনের ক্ষমতা কমছে। E20 জনতা পার্টির লক্ষ্য হল, আম জনতার জীবনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত কোনও সমস্যাকে তুলে ধরা। ই২০ জনতা পার্টি-র সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে করা একটি পোস্টে বলা হয়েছে, আমাদের একমাত্র অগ্রাধিকার হল স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, ক্রেতাদের অধিকার রক্ষা করা এবং ভারতের ই২০ পেট্রোল নীতির প্রভাব নিয়ে নিরপেক্ষ ও খোলাখুলি আলোচনা করা।
পোস্টে আরও বলা হয়েছে, কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করি না। কারও হয়ে প্রচারও করি না। আমাদের আনুগত্য দেশের সাধারণ নাগরিক ও তাঁদের অধিকারের প্রতি। কোনও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি নয়। এই প্রচারের পেছনে কে রয়েছে বা কোথা থেকে এটি চালানো হচ্ছে—এসব গুজব ও জল্পনা-কল্পনায় না জড়িয়ে আসল সমস্যার দিকে নজর দেওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি। এ ধরনের কথাবার্তা মূল প্রশ্নগুলো থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেয় মাত্র।
সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলটি ই২০ জ্বালানি নিয়ে নানা রকম মিম, ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট এবং অভিযোগ সক্রিয়ভাবে শেয়ার করে চলেছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 'এক্স'-এ এদের ফলোয়ার সংখ্যা ২৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।
ই২০ জনতা পার্টির দাবি কী
E20 পেট্রোল নিয়ে ক্রেতাদের কথা শুনতে হবে। ক্রেতাদের একশো শতাংশ খাঁটি পেট্রোল কেনার সুয়োগ দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতীন গড়কড়িকে পদত্যাগ করতে হবে। মাইলেজ কমে যাওয়া এবং ইঞ্জিনের ক্ষতি হওয়া সহ অন্যান্য বিষয়ে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও, হাজার হাজার মানুষ ই২০ জ্বালানির বিরুদ্ধে একজোট হয়েছেন। অন্য সমর্থকদের পাশাপাশি 'দিল্লি ট্যাক্সি অ্যান্ড ট্যুরিস্ট ট্রান্সপোর্টার্স অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন' ৪ আগস্ট ই২০ পেট্রোলের বিরুদ্ধে সংসদে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে।
ই ২০ জনতা পার্টির অভিযাগ, পেট্রোলে ইথানল মেশানোর ফলে গাড়ির মাইলেজ কমে যাচ্ছে, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বেড়েছে, পুরনো গাড়িগুলোর ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা কমছে। এর জন্য কোনো সরকারি ভতুর্কি, নিখরচায় জ্বালানি কিংবা ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল পুরোপুরি তুলে নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে না; তাদের একমাত্র দাবি হল—ক্রেতারা যেন তাঁদের পছন্দমতো জ্বালানি বেছে নেওয়ার সুযোগ পান, সেই সুযোজ ক্রেতাদের দেওয়া হোক।
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