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E20 জনতা পার্টি আসলে কী! কোন দাবি নিয়ে তারা মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে মোদী সরকারের?

E20 Janata Party: সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলটি ই২০ জ্বালানি নিয়ে নানা রকম মিম, ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট এবং অভিযোগ সক্রিয়ভাবে শেয়ার করে চলেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 27, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:18 PM IST
E20 জনতা পার্টি আসলে কী! কোন দাবি নিয়ে তারা মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে মোদী সরকারের?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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