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UPI-তে দিচ্ছেন ৩০০০০ টাকা বাড়িভাড়া? নতুন UPI রুলে কত চার্জ কাটবে গুগল পে, ফোন পে-তে? Explainer

New UPI rule: ভারতের অর্থ মন্ত্রক 'পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট'-এর অধীনে ইউপিআই লেনদেন সংক্রান্ত একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২,০০০ টাকা পর্যন্ত ইউপিআই লেনদেন এবং RuPay ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্টকে সম্পূর্ণ বিনামূল্য রাখা হয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 16, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:53 PM IST
UPI-তে দিচ্ছেন ৩০০০০ টাকা বাড়িভাড়া? নতুন UPI রুলে কত চার্জ কাটবে গুগল পে, ফোন পে-তে? Explainer

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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