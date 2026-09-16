/UPI-তে দিচ্ছেন ৩০০০০ টাকা বাড়িভাড়া? নতুন UPI রুলে কত চার্জ কাটবে গুগল পে, ফোন পে-তে? Explainer

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়িভাড়াতে সবসময়ই বেশি টাকা লেনদেন হয়ে থাকে। এখন ৩০,০০০ টাকা বাড়িভাড়া যদি আপনি UPI-তে পেমেন্ট করেন, তবে ২,০০০ টাকার নতুন UPI নিয়মে কি আপনার চার্জ কাটবে? UPI-এর মাধ্যমে বাড়ি ভাড়া দেওয়া কি আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে? এপ্রসঙ্গে কোনও বিভ্রান্তি নয়। স্পষ্ট করে বুঝে নিন, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাড়িভাড়ার ক্ষেত্রে টাকার অংক সবসময়ই বেশি থাকে। যেখানে টাকার পরিমাণ সহজেই ২,০০০ টাকা পেরিয়েই যায়। তবে, সাধারণ এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির (Person-to-Person) কাছে টাকা পাঠানো আর মার্চেন্ট পেমেন্ট এক বিষয় নয়। সরকার বারবার জোর দিয়ে জানিয়েছে যে, সাধারণ গ্রাহক এবং ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি UPI লেনদেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকা উচিত। উচ্চ-মূল্যের মার্চেন্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিয়ম কী হবে, তার ওপরই নির্ভর করবে খরচের বোঝা শেষ পর্যন্ত কার ওপর পড়বে। কাজেই, আপনি যদি একটি সাধারণ ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য ব্যাংক-অ্যাকাউন্টে UPI ট্রান্সফারের মাধ্যমে আপনার বাড়িওয়ালাকে ৩০,০০০ টাকা পাঠান, তবে এই ৩০,০০০ টাকার ওপর এখনই কোনো UPI ফি কাটা হবে—এমনটা ধরে নেবেন না। ভবিষ্যতে যদি এই ধরনের মার্চেন্ট বা ব্যবসায়িক লেনদেনে MDR কাঠামো প্রযোজ্য হয়, তবেই একমাত্র পেমেন্ট প্রসেস করার খরচটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
Google Pay, PhonePe বা Paytm-এও কি টাকা কাটা শুরু করবে? না, লেনদেনের পরিমাণ ২,০০০ টাকার বেশি বলেই কোনও ফি নেওয়া শুরু হবে না। সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে ২,০০১ টাকা বা তার বেশি টাকার লেনদেনে গ্রাহকদের ওপর নতুন কোনও ফি বসানোর কথা বলা হয়নি। তাই ৫,০০০ টাকার কোনও পেমেন্ট করার সময় হঠাৎ করেই বাড়তি UPI চার্জ যুক্ত হয়ে যাবে—এমনটা ভাবার কোনও-ই কারণ নেই। এখন যেটা পরিবর্তন হতে পারে, তা হল ভবিষ্যতে কোনও পেমেন্ট কোম্পানি, ব্যাংক বা মার্চেন্টদের যদি নির্দিষ্ট কিছু লেনদেনের জন্য চার্জ দিতে হয়, তবে সেই খরচ পরবর্তীতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা বিষয়।
প্রসঙ্গত, ভারতের অর্থ মন্ত্রক 'পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট'-এর অধীনে ইউপিআই লেনদেন সংক্রান্ত একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। আর তারপরই সাধারণ ইউপিআই ব্যবহারকারীদের মনে একাধিক প্রশ্ন ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে—বিশেষ করে ২,০০০ টাকার বেশি লেনদেনে কি বাড়তি চার্জ দিতে হবে? ৪০ টাকার চা খাওয়া থেকে শুরু করে ৩০,০০০ টাকার বাড়ি ভাড়া দেওয়া, সব ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত গাঁটের কড়ি গুনতে হবে?
নতুন নিয়মে ঠিক কী বলা হয়েছে?
সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২,০০০ টাকা পর্যন্ত ইউপিআই লেনদেন এবং RuPay ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্টকে সম্পূর্ণ বিনামূল্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ ২,০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনও ব্যাংক বা পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার গ্রাহক বা ছোট দোকানদারের থেকে কোনও প্রকার অতিরিক্ত ফি বা চার্জ কাটতে পারবে না।
ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি মানে Person-to-Person বা P2P লেনদেনের ক্ষেত্রে, আপনি যদি আপনার বন্ধু, স্বজন বা বাড়িওয়ালাকে ইউপিআই-এর মাধ্যমে টাকা পাঠান, তবে তা সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই থাকবে। P2P লেনদেনের ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। ব্যক্তি পর্যায়ে টাকা পাঠালে কোনো প্রকার ইউপিআই ফি প্রযোজ্য হবে না।
অর্থাৎ ৩০,০০০ টাকার বাড়িভাড়া আপনি যদি নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি বাড়িওয়ালার ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে (P2P) ইউপিআই ট্রান্সফার করেন, তবে তার জন্য কোনও বাড়তি ইউপিআই ফি কাটবে না। বড় দোকান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে মানে Person-to-Merchant বা P2M-এর ক্ষেত্রে ২,০০০ টাকার বেশি কেনাকাটায় ০.৪% পর্যন্ত মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (MDR) বা প্রসেসিং ফি কার্যকর হবে।
তবে সরকার অত্যন্ত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে গ্রাহককে চার্জ দিতে হবে না। এই MDR ফি গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে কাটা যাবে না। ব্যাংক ও পেমেন্ট কোম্পানিগুলো এই MDR মার্চেন্টদের থেকে গ্রহণ করবে। পাশাপাশি মার্চেন্টরা যাতে এই খরচ গ্রাহকের ওপর চাপাতে না পারে, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তবে ছোট ব্যবসায়ী যারা মাসে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট নেন, তারা এই MDR-এর বাইরে থাকবেন। ফলে দেশের প্রায় ৯৬% মার্চেন্ট লেনদেন পুরোপুরি ফি-মুক্তই থাকছে।
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