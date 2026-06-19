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'পাইলটরা হত্যা করার উদ্দেশ্যেই...' এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্যকর আপডেট, ২৬০ জনের মৃত্যুতে দায়ী আসলে কে?

Air India Crash: এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্তের বিষয়ে ‘ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস’ কী বলেছে! তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে হাড়হিম আপডেট।

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 19, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:09 PM IST
'পাইলটরা হত্যা করার উদ্দেশ্যেই...' এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্যকর আপডেট, ২৬০ জনের মৃত্যুতে দায়ী আসলে কে?
Image Credit: ধ্বংসাবশেষ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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