Mamata Banerjee Vs ECI: কমিশনকে কাত করতে সুপ্রিম কোর্টে কী কী চাবি মমতার হাতে, জানুন ১২ পয়েন্টে

  • খবর
  • দেশ
Mamata Banerjee Vs ECI: নির্বাচন কমিশনে দরবারই শুধু নয়, মামলা করে একেবারে সুপ্রিম কোর্ট হাজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 4, 2026, 01:29 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসআইএর বিরোধিতা করছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকের মতো দল। কিন্তু এসআইআরের বিরুদ্ধে লড়াইকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে চলে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনে দরবারই শুধু নয়, মামলা করে একেবারে সুপ্রিম কোর্ট হাজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ ওই মামলা উঠেছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধানবিচারপতির বেঞ্চে। আজ এজলাসে হাজির খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি খোদ মামলা করেছেন। এসআইআর নিয়ে তিনি কী চাইছে আদালতে?

মমতা  বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিটিশনে চাইছেন-  

১. নির্বাচন কমিশন গত ২৪ জুন ও ২৭ অক্টোবর ২০২৫-এ ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে যে বিজ্ঞপ্তিগুলো দিয়েছিল, সেগুলো বাতিল করতে হবে।

২. ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন যেন ২০২৫ সালের বিদ্যমান ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই করা হোক।

৩. নামের বানান বা ছোটখাটো অমিলের জন্য ভোটারদের যেন শুনানিতে ডাকা না হয়। নথিপত্র দেখে অফিস থেকেই যেন এগুলো নিজে থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়।

৪. ভোটার তালিকায় যাঁদের নামে অসঙ্গতি আছে বা যাঁদের তথ্য অসম্পূর্ণ, তাঁদের নামের তালিকা অনলাইনে প্রকাশ করতে হবে।

৫. শুধু নামের বানানে ভুলের জন্য যাঁদের শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে এবং ভোটারদের সেটা জানিয়ে দিতে হবে।

৬. তালিকার ভুলত্রুটি সংশোধন করা গেলেও, কোনো বৈধ ভোটারকে যেন তালিকা থেকে বাদ দেওয়া না হয়। বিশেষ করে ২০০২ সালের তালিকার সাথে মিল আছে এমন কাউকে যেন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না করা হয়।

৭. ভোটারদের পরিচয়পত্র হিসেবে আধার কার্ডকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং অন্য নথির জন্য জোরাজুরি করা যাবে না।

৮. ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটার জন্য (Form-7) কারা আবেদন করেছে, তা অনলাইনে জানাতে হবে এবং একসঙ্গে অনেকগুলো নাম কাটার আবেদন গ্রহণ করা যাবে না।

৯. ভেরিফিকেশনের কাজ ৫ দিনের বেশি ঝুলে থাকলে স্থানীয় কর্মকর্তাদের (ERO/AERO) মাধ্যমেই তার সমাধান করতে হবে।

১০. পশ্চিমবঙ্গ থেকে সব ‘মাইক্রো-অবজারভার’ সরিয়ে নিতে হবে। আর যদি তা না হয়, তবে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা যেন কোনো আইনি ক্ষমতা প্রয়োগ না করে বা শুনানির কাজে হস্তক্ষেপ না করে।

১১. ভেরিফিকেশনের সময় রাজ্য সরকারের দেওয়া সব বৈধ নথিপত্র গ্রহণ করতে হবে।

১২. ভোটারদের তথ্য যাচাইয়ের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্তের যে নিয়ম আছে, তা পালন করতে হবে এবং নাম কাটার আবেদনকারীকে শুনানির সময় সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে।

sirSIR in BengalMamata Banerjee in Supreme Court
