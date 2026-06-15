/Noida International Airport: বিমানবন্দরের জন্য যে কৃষকেরা জমি দিয়েছিলেন তাঁরাই আজ বিমানের আসনে বসে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্থান নয়ডা আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট (Noida International Airport)! শুরু হল উড়ানযাত্রা। উড়ান উত্তর প্রদেশ থেকে লখনউ। ফ্লাইটের শিডিউল-- সকাল ৭টা ৫৫ মিনিট! তবে ইনাগুরাল ফ্লাইট জেওয়ার থেকে লখনউ (first inaugural flight from Jewar to Lucknow)! কিন্তু এসব তো শুকনো তথ্য। সবচেয়ে বড় খবরটা হল-- এই উড়ানে তাঁরাই যাত্রী যাঁরা এই বিমানবন্দরের জন্য় জমি দিয়েছিলেন! তৈরি হল দারুণ একটা ছবি! কী বললেন ওই কৃষকেরা? "আমরা যা কল্পনা করেছিলাম, তা আজ বাস্তব": বললেন নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (জেওয়ার) জন্য জমি দেওয়া কৃষকেরা!
দুঃখী আবার গর্বিতও
নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রথম দফার ট্রায়াল রান শুরু হওয়ার পর, জেওয়ারের যে কৃষকরা এই প্রকল্পের জন্য নিজেদের জমি দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক মিশ্র অনুভূতি তৈরি হয়েছে। একদিকে যেমন নিজেদের পুরনো ভিটেমাটি হারানোর একটা দুঃখ রয়েছে, তেমনই অন্য দিকে ভারতের অন্যতম বৃহৎ এক মেগা-প্রকল্পের অংশ হতে পেরে তাঁরা গর্বিত ও আশাবাদী।
আনন্দ ও আবেগ
২০১৮ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার যখন এই বিমানবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু করে। তখন রোহী, পারোহী, রানহেরা, দয়ানাটপুর, কিশোরপুর এবং বনাচারী গ্রামের প্রায় ৩০০০-এরও বেশি কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। আজ যখন তাঁরা দেখছেন যে, তাঁদের সেই ফসলি জমিতে রানওয়ে তৈরি হয়েছে এবং বিমান ওঠানামা করছে, তখন তাঁদের চোখ আনন্দে ও আবেগে ভরে উঠছে।
কৃষকদের প্রতিক্রিয়া
রোহী গ্রামের এক কৃষক বলেন, "শুরুতে আমরা জমি ছাড়তে খুব দ্বিধাবোধ করছিলাম। আমাদের মনে হচ্ছিল, আমরা আমাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলছি। কিন্তু আজ যখন দেখছি, আমাদের দেওয়া জমিতেই এই বিশাল বিমানবন্দরটি গড়ে উঠেছে, তখন মনে হচ্ছে আমাদের ত্যাগ বৃথা যায়নি। আমাদের এলাকা এখন বিশ্বের দরবারে চেনা যাবে।" আরেক প্রবীণ বাসিন্দা জানান, "আমরা একসময় যা কেবল স্বপ্নে বা কল্পনায় দেখতাম, তা আজ আমাদের চোখের সামনে বাস্তব রূপ নিয়েছে। এই বিমানবন্দর আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থান এবং উন্নত ভবিষ্যতের সুযোগ তৈরি করবে।"
লহমায় গ্রাম থেকে শহরে
উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জমিদাতা ওই কৃষকদের একটি আধুনিক মডেল টাউনশিপে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। সেখানে পাকা বাড়ি, চওড়া রাস্তা, স্কুল এবং অন্যান্য আধুনিক নাগরিক সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে অনেক কৃষক মনে করেন, এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ ছিল না, কারণ গ্রামীণ জীবন থেকে হঠাৎ শহরের ধাঁচের জীবনে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে। তা সত্ত্বেও, এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা ভেবে তাঁরা খুশি।
এলাকার ভবিষ্যৎ
বিমানবন্দরটি চালু হলে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের ছবি পুরোপুরি বদলে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহলের পক্ষে। তাঁদের অনুমান, রিয়েল এস্টেট, পর্যটন এবং শিল্পক্ষেত্রে এক বিশাল জোয়ার আসবে। কৃষকরাও আশাবাদী যে, তাঁদের সন্তানরা এই বিমানবন্দরে বা এর সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলে ভালো কাজ পাবে। সব মিলিয়ে, নিজেদের জমি ও ঐতিহ্য হারানোর জন্য একটা বিষণ্ণতা থাকলেও দেশের ও নিজেদের এলাকার এই ঐতিহাসিক অগ্রগতিতে ওই কৃষকেরা আজ গর্বিতই!
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