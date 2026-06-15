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Noida International Airport: বিমানবন্দরের জন্য যে কৃষকেরা জমি দিয়েছিলেন তাঁরাই আজ বিমানের আসনে বসে

Noida International Airport: নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রথম দফার ট্রায়াল রান শুরু হওয়ার পর, জেওয়ারের যে কৃষকরা এই প্রকল্পের জন্য নিজেদের জমি দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মিশ্র অনুভূতি তৈরি হয়!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 15, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:11 PM IST
Noida International Airport: বিমানবন্দরের জন্য যে কৃষকেরা জমি দিয়েছিলেন তাঁরাই আজ বিমানের আসনে বসে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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