Driving License Aadhaar Link: ড্রাইভিং লাইসেন্সের সঙ্গে মোবাইল-আধার যোগ না করলে বড় সমস্যা, কীভাবে লিঙ্ক করবেন...

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 25, 2025, 02:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক বলছে ড্রাইভিং লাইসেন্সের সঙ্গে মোবাইল-আধার লিঙ্ক করতে হবে। এর জন্য মোবাইলে এসএমএসও আসছে। এর জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্সধারীদের যেতে হবে  parivahan.gov.in সাইটে। সরকারে উদ্দেশ হল কোনও সমস্যা ছাড়াই যাতে ড্রাইভাররা যাতে সরকারি সুবিধে পেতে পারেন।

সরকারের বক্তব্য হল সাধারণ মানুষ তাদের গাড়ির সঙ্গে একটি মোবাইল নম্বর যোগ করবেন। পাশাপাশি তা আধার অথেন্টিকেটেড হতে হবে। 

গাড়ির সঙ্গে কীভাবে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করবেন

মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করতে গেলে যেতে হবে parivahan.gov.in সাইটে। 

ক্লিক করতে হবে Update Mobile Number-এ। ভায়া Aadhaar অপসনে

আপনাকে চাওয়া হবে ড্রাইভিং লাইসেন্স ডিটেল। লাগবে যানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর, চালকের জন্মতারিখ ও গাড়ির চ্যাসি নম্বর

আধার নম্বর দিলে ফোনে ওটিপি এলে সেটি দিয়ে ফোন নম্বর আপডেট করতে পারবেন।

আরও পড়ুন-হাসিনা উত্খাতের পর লুকিয়ে ছিলেন সাতক্ষীরায়, সীমান্তে পার হতে গিয়ে গ্রেফতার বাংলাদেশের পুলিসকর্তা

আরও পড়ুন-লাগামছাড়া অপরাধের অজুহাতে ওয়াশিংটনের পর বাল্টিমোরে সেনা মোতায়েন ট্রাম্পের! বিতর্ক...

ড্রাইভিং লাইসেন্সে কীভাবে মোবাইল ফোন নম্বর আপডেট করবেন

parivahan.gov.in সাইটে গিয়ে স্ক্যান করতে হবে সারথি কিউ আর কোড।

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ডিটেল দিতে হবে। যত্ন করে তার পূরণ করুন।

জন্মতারিখ দিন, রাজ্যের নাম লিখুন, ক্যাপচা কোড দিন

আপডেট বাটনের নীচে যে সাবমিট বাটন রয়েছে তাতে ক্লিক করুন

এভাবেই ড্রাইভিং লাইসেন্সের সঙ্গে ফোন নম্বর ও আধার লিঙ্ক হয়ে যাবে। 

