Harish Rana Euthanasia plea: নিষ্কৃতির পথে 'সুপ্রিম' স্বীকৃতি: হরিশ রানার সঙ্গে এবার কী ঘটবে এইমসে? শেষযাত্রার আগে এই মুহূর্তে ঠিক কী হচ্ছে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিছানায় জড়পদার্থের মতো পড়ে থাকা হরিশ রানার জীবনের শেষ অধ্যায় নিয়ে ঐতিহাসিক রায় দিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। জীবন মৃত্যুর মাঝামাঝি এক অদ্ভুত জগতে তিনি রয়েছেন ১৩ বছর ধরে। প্রায় মৃত কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা হৃদস্পন্দনের সঙ্গে বাঁচা তাঁর মা বাবার পক্ষেও এই ১৩ বছর কেটেছে অসম্ভব যন্ত্রণাময়। একমাত্র ছেলেকে চোছের সামনে এক দশক ধরে মরতে দেখে শুধু কপর্দকশুন্যই নয়, নিঃশেষ হয়েছে তাঁদের আবেগও। অবশেষে নিজের ছেলের স্বেচ্ছামৃত্যুতে সায় মিলেছে রাণা দম্পতির।
গত মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত হরিশের বাবা-মায়ের করা 'প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া' বা পরোক্ষ ইচ্ছামৃত্যুর আবেদন মঞ্জুর করেছে। এই রায়ের ফলে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে কৃত্রিমভাবে বেঁচে থাকা হরিশের অসহ্য যন্ত্রণার অবসান ঘটার আইনি পথ প্রশস্ত হল।
কে এই হরিশ রানা?
উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা হরিশ রানা এক সময় স্বপ্ন দেখতেন বড় হয়ে পরিবারের হাল ধরবেন। কিন্তু ২০১৩ সালে চতুর্থ তলা থেকে পড়ে যাওয়ার এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তাঁর জীবন চিরতরে বদলে যায়। তাঁর মস্তিষ্কে গুরুতর চোট লাগে এবং তিনি ‘পারসিস্টেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট’ (PVS)-এ চলে যান। গত ১৩ বছর ধরে তিনি দিল্লির এইমস (AIIMS) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি নিজে শ্বাস নিতে পারলেও পরিবেশ সম্পর্কে কোনও সচেতনতা নেই, কথা বলতে পারেন না এবং হাত-পা নাড়ানোর ক্ষমতাও হারিয়েছেন। শুধুমাত্র কৃত্রিম নলের মাধ্যমে খাবার (Ryle's Tube) দিয়ে তাকে জীবিত রাখা হয়েছে। কঙ্কালসাড় চেহারা নিয়ে ক্রমশ বিছানায় মিশে গিয়েছে হরিশ।
সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ
হরিশের বৃদ্ধ বাবা-মা আর্থিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাদের ছেলের 'প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া'র অনুমতি চেয়ে। কিন্তু হাইকোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল এই যুক্তিতে যে, হরিশ কোনও লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমের ওপর নির্ভরশীল নন। হাইকোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যান তাঁর বাবা-মা।
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এইমস-এর চিকিৎসকদের একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করে হরিশের শারীরিক অবস্থার পুনর্বিবেচনা করতে বলে। চিকিৎসকদের রিপোর্ট অনুযায়ী, হরিশের সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য শতাংশ। এরপরই সুপ্রিম কোর্ট জানায়, "মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যু প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকারের অংশ।" আদালত নির্দেশ দেয় যে, হরিশের ক্ষেত্রে পরোক্ষ ইচ্ছামৃত্যু কার্যকর করা যেতে পারে।
'প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া' বা পরোক্ষ ইচ্ছামৃত্যু আসলে কী?
অনেকেই ইচ্ছামৃত্যু বলতে বিষাক্ত ইনজেকশন বা বিষপ্রয়োগ বোঝেন, যাকে বলা হয় 'অ্যাক্টিভ ইউথেনেশিয়া' (Active Euthanasia)। ভারতে এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু হরিশের ক্ষেত্রে আদালত 'প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া'র অনুমতি দিয়েছে। এর অর্থ হল--
১. রোগীর জীবন রক্ষাকারী ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া।
২. কৃত্রিম পদ্ধতিতে খাবার বা জল সরবরাহ বন্ধ করা।
৩. এমন কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন না করা যা কেবল মৃত্যুর সময়কে দীর্ঘায়িত করে।
এরপর এইমসে কী ঘটবে?
সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এখন বল দিল্লির এইমস কর্তৃপক্ষের কোর্টে। পরবর্তী পদক্ষেপগুলো হবে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত এবং আইনি নিয়ম মেনে:
মেডিক্যাল বোর্ড গঠন: এইমস কর্তৃপক্ষ একটি অভ্যন্তরীণ মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করবে। এই বোর্ডে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়াও আইনি উপদেষ্টা থাকবেন।
খাদ্য ও ওষুধ বন্ধের প্রক্রিয়া: আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, হরিশের রাইলস টিউবের মাধ্যমে খাবার সরবরাহ ধাপে ধাপে বন্ধ করা হবে। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে এই প্রক্রিয়া চলবে যাতে রোগীর কোনো বাহ্যিক কষ্ট না হয়।
ব্যথা উপশম (Palliative Care): যদিও হরিশ সচেতন নন, তবুও মানবিক কারণে তাকে পর্যাপ্ত 'পেইন কিলার' বা উপশমকারী ওষুধ দেওয়া হবে যাতে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হওয়ার সময় কোনো অস্বস্তি না থাকে।
পরিবারের উপস্থিতি: পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন হরিশের বাবা-মা তার পাশে থাকার অনুমতি পাবেন।
ইঞ্জেকশন বা সরাসরি পদক্ষেপ করা যাবে না
এই মামলায় আদালত আবারও স্পষ্ট করেছে, ভারতে অ্যাকটিভ ইউথানেশিয়া বা সক্রিয়ভাবে মৃত্যুর ব্যবস্থা করা আইনত অনুমোদিত নয়। অর্থাৎ কাউকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য কোনও ইঞ্জেকশন বা সরাসরি পদক্ষেপ করা যাবে না।
তবে আদালত একইসঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছে মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুর অধিকার বা Right to Die with Dignity। বিশেষ করে যেসব রোগী দীর্ঘদিন ধরে পার্সিস্টেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেটে (Persistent Vegetative State) আছেন এবং যাঁদের সুস্থ হয়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে জীবন কৃত্রিমভাবে দীর্ঘায়িত করে এমন চিকিৎসা বন্ধ করা যেতে পারে।
তবে তার জন্য একাধিক সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রথমে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি—দু'টি মেডিক্যাল বোর্ডকেই রোগীর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একমত হতে হবে। পাশাপাশি রোগীর পরিবারের সদস্যদের মতামতও বিবেচনায় নিতে হবে।
নৈতিক ও আইনি বিতর্ক
এই রায় ভারতে 'লিভিং উইল' (Living Will) এবং মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যুর অধিকার নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ২০১৮ সালের কমন কজ বনাম ভারত সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট প্যাসিভ ইউথেনেশিয়াকে বৈধতা দিয়েছিল। হরিশ রানার মামলাটি সেই আইনি ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করল। মানবাধিকার কর্মীদের মতে, যেখানে আরোগ্য লাভের কোনো আশাই নেই, সেখানে কৃত্রিমভাবে একজন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা আসলে তার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন।
হরিশ রানার বাবা-মা ১১ বছর ধরে তাদের সন্তানকে এই অবস্থায় দেখে চোখের জল ফেলেছেন। তাদের কাছে এই রায় জয়ের উল্লাস নয়, বরং এক অসহ্য যন্ত্রণার সমাপ্তি। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত যেমন একদিকে আইনি নজির গড়ল, অন্যদিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, জীবনের চেয়েও অনেক সময় মৃত্যুর মর্যাদা বেশি গুরুত্ব পায়। এইমসের করিডোরে এখন কেবল হরিশের চিরশান্তির অপেক্ষা।
