/১৭ কোটির বিয়েবাড়ি বুকিং করে বিয়ে ঠিক হওয়ার পরেই হবু বরকে ৪০০ ফুট গভীর খাদে ঠেলে ফেলে দিল বাগদত্তা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রূপকথার মতো বিয়ের আয়োজন, উদয়পুরের রাজপ্রাসাদে ১৭ কোটি টাকার বুকিং-- সব প্রস্তুতিই সারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের মণ্ডপে ওঠার আগেই ঘটে গেল এক শিউরে ওঠা ট্র্যাজেডি।
মহারাষ্ট্রের পুণের কাছে ঐতিহাসিক লোহগড় দুর্গে (Lohagad Fort) ট্রেকিংয়ে গিয়ে এক নামী ব্যবসায়ীর ছেলের মৃত্যুর ঘটনা নাটকীয় ও ভয়ঙ্কর মোড়। প্রথমে সাধারণ 'দুর্ঘটনা' বলে মনে হলেও, পুণে পুলিসে তদন্তে হাড়হিম তথ্য উছে এসেছে। এই ঘটনা আসলে সুপরিকল্পিত এবং ঠান্ডা মাথার খুনের মামলা হিসেবেই সামনে এসেছে। অভিযোগ, হবু স্ত্রী নিজেই তাঁর গোপন প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে হবু বরকে ৪০০ ফুট গভীর গিরিখাদে ঠেলে ফেলে হত্যা করেছেন।
রূপকথার বিয়ে ও নেপথ্যের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র
মৃত যুবকের নাম কেতন বিশাল আগরওয়াল। মহারাষ্ট্রের বিখ্য়াত রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীর ছেলে এবং ওই সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। ২৬ বছর বয়সী সিয়া গোয়েলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। চলতি বছরের শেষের দিকেই অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। দুই পরিবারই কোটিপতি হওয়ায় বিয়ের আয়োজনে কোনও খামতি রাখা হয়নি। রাজস্থানের উদয়পুরে একটি বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদ বুক করা হয়েছিল ১৭ কোটি টাকা দিয়ে।
তবে এই চোখধাঁধানো আয়োজনের নেপথ্যে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র। পুলিস সুপার সন্দীপ সিং গিলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সিয়া গোয়েল আদতে এই বিয়েতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। ২২ বছর বয়সী চেতন বাবুলাল চৌধুরী নামের এক যুবকের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের গোপন প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সিয়া তাঁর প্রেমিক চেতনে ও তাঁর মধ্যে হবু বর কেতনকেই সবচেয়ে বড় কাঁটা বলে মনে করতেন। সেই কারণেই কেতনকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে একটি মারাত্মক পরিকল্পনা বা ছক কষেন।
দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত খুন?
ঘটনাটি ঘটে গত ১৮ জুন। বেড়াতে যাওয়ার নাম করে কেতনকে লোহগড় দুর্গে ডেকে নিয়ে যান সিয়া। পরিকল্পনা অনুযায়ী, তাঁর প্রেমিক চেতন চৌধুরীও আলাদাভাবে ওই নির্দিষ্ট পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌঁছান। পাহাড়ের একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং খাড়া ঢালে (যেখানে তীব্র হাওয়া বইছিল) কেতনকে নিয়ে যান সিয়া। সেখানে ছবি তোলার অছিলায় কেতন যখন অসতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক তখনই সিয়া ও চেতন দুজনে মিলে তাঁকে পিছন থেকে ৪০০ ফুট গভীর গিরিখাদে ঠেলে ফেলে দেন। গভীর উপত্যকায় পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কেতনের।
ঘটনার পরপরই সিয়া গোয়েল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকার অভিনয় করেন এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে পুলিশ ও পরিবারকে জানান যে, তীব্র বাতাসের কারণে ছবি তুলতে গিয়ে পা পিছলে গিরিখাদে পড়ে গেছেন কেতন। প্রথমদিকে পুলিস সাধারণ ট্রেকিং দুর্ঘটনা বা অপমৃত্যু হিসেবেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু কেতনের বাবা বিশাল আগরওয়ালের মনে সন্দেহ দানা বাঁধায় তিনি পুলিসের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
পুলিসের জালে খুনিরা
অভিযোগের ভিত্তিতে পুণে গ্রামীণ পুলিস ঘটনার গভীরে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। সিয়া গোয়েলের বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি এবং তাঁর মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড ও চ্যাট হিস্ট্রি খতিয়ে দেখার পর কেতনের হবু স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিকের পরকীয়ার সম্পর্কটি পুরোপুরি সামনে চলে আসে। পুলিস জানতে পারে, দুর্ঘটনার দিন চেতন নামের ওই যুবকও লোহগড় দুর্গের টাওয়ার লোকেশনে উপস্থিত ছিলেন।
লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েন অভিযুক্তরা। পুলিস ইতোমধ্যেই সিয়া গোয়েল এবং তাঁর প্রেমিক চেতন চৌধুরীকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-র খুন এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারায় গ্রেফতার করেছে।
কী ভাবে রহস্যের সমাধান?
১. মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ও ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট
তদন্তে নেমে পুলিসের সবচেয়ে বড় সাফল্য আসে সিয়া গোয়েল এবং তার প্রেমিক চেতন চৌধুরীর মোবাইল ফোনের ডাম্প ডাটা (Dump Data) এবং টাওয়ার লোকেশন দেখে। ঘটনার দিন চেতন যে লোহগড় দুর্গের ঠিক ওই বিপজ্জনক পয়েন্টেই উপস্থিত ছিলেন, তা তাঁর ফোনের জিপিএস (GPS) এবং টাওয়ার লোকেশন থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়।
২. হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এবং মুছে ফেলা মেসেজ
পুলিস সিয়া ও চেতনের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে ফরেনসিক ল্যাবে পাঠায়। সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট, কল রেকর্ড এবং বেশ কিছু মুছে ফেলা (Deleted) মেসেজ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তাঁরা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কেতনকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। বিয়ের বিপুল খরচের বুকিং (১৭ কোটি টাকা) হওয়ার পর কেতনকে খুনের জন্য এই নির্জন দুর্গটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল, যাতে এটিকে নিখুঁত দুর্ঘটনা বলে চালানো যায়।
৩. ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও সিসিটিভি ফুটেজ
দুর্গের নিচের পার্বত্য এলাকার কিছু দোকানদার এবং পার্কিং লটের সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিস জানতে পারে যে, সিয়া ও কেতন একসঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করলেও, চেতন চৌধুরী তাঁদের কিছুটা পিছন পিছন সেখানে গিয়েছিলেন। এছাড়া পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি এলাকায় কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা বা পর্যটক তাঁদের তিনজনকে একসঙ্গে বা কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলেন বলে পুলিসের কাছে বয়ান দিয়েছেন।
তদন্ত কী উঠে এল?
পুলিস 'ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন' (Crime Scene Reconstruction) বা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা করছে। অপরাধে ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের চূড়ান্ত ফরেনসিক রিপোর্ট এবং কেতনের ময়নাতদন্তের (Autopsy) বিস্তারিত রিপোর্টকে মূল হাতিয়ার করে পুলিস খুব দ্রুত চার্জশিট পেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
এই হাই-প্রোফাইল মামলার প্রতিটি নতুন তথ্যই প্রমাণ করছে যে, পরকীয়া ও লোভের কারণে কতটা ঠান্ডা মাথায় এবং নিখুঁত পরিকল্পনা করে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। এই রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড পুণের অভিজাত ব্যবসায়ী মহল এবং দুই পরিবারের মধ্যে শোকের ছায়া এনেছে। যে বিয়ে ঘিরে সেজে উঠছিল রাজপ্রাসাদ, তা নিমেষের মধ্যেই পরিণত হল এক মর্মান্তিক অপরাধের উপাখ্যানে।
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