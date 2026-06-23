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১৭ কোটির বিয়েবাড়ি বুকিং করে বিয়ে ঠিক হওয়ার পরেই হবু বরকে ৪০০ ফুট গভীর খাদে ঠেলে ফেলে দিল বাগদত্তা

Lohagad Fort Murder: তবে এই চোখধাঁধানো আয়োজনের নেপথ্যে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র। পুলিস সুপার সন্দীপ সিং গিলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সিয়া গোয়েল আদতে এই বিয়েতে একেবারেই রাজি ছিলেন না।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 23, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:46 PM IST
১৭ কোটির বিয়েবাড়ি বুকিং করে বিয়ে ঠিক হওয়ার পরেই হবু বরকে ৪০০ ফুট গভীর খাদে ঠেলে ফেলে দিল বাগদত্তা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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