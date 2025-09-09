English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Train Couple Adult Video: ট্রেনেই উদ্দাম আদর, একে অপরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ঠোঁটে ঠোঁট..হাতে হাত...OYO রুমও ফেল...

Couple obscene Video: ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে যে কিছু লোক ট্রেনের ভিতরে নিজেদের ব্যক্তিগত স্থানের সীমানা লঙ্ঘন করে অসামাজিক আচরণ করছে। তবে এই ঘটনাটি হাসি বা মজার বিষয় নয়, বরং যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং নৈতিক আচরণের একটি উদাহরণ। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 9, 2025, 04:07 PM IST
Train Couple Adult Video: ট্রেনেই উদ্দাম আদর, একে অপরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ঠোঁটে ঠোঁট..হাতে হাত...OYO রুমও ফেল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ট্রেনের মধ্যে অন্তরঙ্গ হচ্ছে। পুরো ঘটনাটি ট্রেনের স্লিপার কোচে ঘটছে। ছেলেটি মেয়েটির ওপর শুয়ে আছে।

আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে ট্রেনের স্লিপার কোচের দৃশ্য মানুষকে অবাক করে দিচ্ছে। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে যে কিছু লোক ট্রেনের ভিতরে নিজেদের ব্যক্তিগত স্থানের সীমানা লঙ্ঘন করে অসামাজিক আচরণ করছে। তবে এই ঘটনাটি হাসি বা মজার বিষয় নয়, বরং যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং নৈতিক আচরণের একটি স্মারক। হ্যাঁ, মোটের ওপর বলা যায় যে দম্পতি ট্রেনকে OYO বানিয়ে ফেলেছে।

 

ট্রেনের স্লিপার কোচে অন্তরঙ্গ হল দম্পতি

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ট্রেনের মধ্যে অন্তরঙ্গ হচ্ছে। পুরো ঘটনাটি ট্রেনের স্লিপার কোচে ঘটছে। ছেলেটি মেয়েটির ওপর শুয়ে আছে এবং সে মেয়েটিকে চুমু খাচ্ছে। অবাক করা বিষয়, যখন তারা একটি ঘর পেল না, তখন তারা ট্রেনকেই নিজেদের OYO বানিয়ে ফেলল। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর, মানুষ বুঝতে শুরু করেছে যে ট্রেনের ভ্রমণের সময় এমন আচরণ কতটা বিপজ্জনক এবং অনুচিত হতে পারে। যাত্রীরা প্রায়শই তাদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো প্রকাশ্য করে তোলে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় উপহাসের পাত্র হয়, যার ফলে তারা এবং অন্যরা বিব্রতকর পরিস্থিতি বা আইনি ঝামেলার মুখোমুখি হতে পারে।

অনেকবার সতর্ক করা হয়েছে

ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর ইন্টারনেটে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ভিডিয়োতে ছেলেটি তার সাথে যা করছিল, তা বুঝতে পেরে মেয়েটি লজ্জা পায়। জানিয়ে রাখি যে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের অনেকবার সতর্ক করেছে যে স্লিপার কোচ এবং গণপরিবহনে ব্যক্তিগত স্থানের প্রতি সম্মান জানানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা সত্ত্বেও, মানুষ কথা শুনতে রাজি নয়।

যাত্রীরা ক্ষুব্ধ 

ভিডিয়োটি @divyakumaari নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা হয়েছে যা এখন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখেছে, এবং অনেকে ভিডিওটি পছন্দও করেছে। এমন পরিস্থিতিতে, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা ভিডিওটি নিয়ে মজার মন্তব্য করছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন... ভাই, এদের ধরে পুলিস দিয়ে পেটানো উচিত। আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন... এরা নির্লজ্জ মানুষ, নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সাথে প্রতারণা করছে। অন্য একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন... এই ধরনের লোকদের কারণেই সব জায়গায় নোংরামি ছড়ায়।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

Tags:
TraincoupleOyo RoomIntimate Momentviral videoCouple intimate video
