White Owl On Vishwanath Temple: অবিশ্বাস্য! বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের সোনালি চূড়ায় বিরল সাদা পেঁচা! দেবী লক্ষ্মী নিজেই কি...
Rare White Owl On Vishwanath Temple's Golden Peak: মন্দিরের চূড়ায় সাদা পেঁচা এসে বসার ঘটনাটি দ্রুত আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। ভক্তদের মধ্যে তা গভীর কৌতূহল ও শ্রদ্ধার জন্ম দেয়। হিন্দু ধর্মের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান কাশীধাম। তাই সেখানকার যে কোনও ঘটনাই ভক্তের মনে তীব্র আলোড়ন তোলে। এই পেঁচা-পর্ব থেকে কী অনুভব করলেন তাঁরা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুণ্যভূমি এবং ভক্তির শহর বারাণসী (Varanasi) প্রায়শই এমন কিছু মুহূর্তে আশীর্বাদধন্য হয় যা ভক্তদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। সম্প্রতি শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে (Kashi Vishwanath's Golden Peak) এমন একটি বিরল ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বাবা বিশ্বনাথের গর্ভগৃহের সোনালী চূড়ার (Vishwanath's Golden Peak In Varanasi) উপর একটি ধবধবে সাদা পেঁচাকে বসে থাকতে দেখা যায়। এই অস্বাভাবিক দৃশ্যটি দ্রুত শহরে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে এবং ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল ও শ্রদ্ধার জন্ম দেয়। হিন্দু ধর্মের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান কাশী বিশ্বনাথ ধাম। সেখানকার যে কোনও ঘটনাই ভক্তের মনে তীব্র আলোড়ন তোলে।
আরও পড়ুন: Kaushiki Amavasya in Tarapith: তারাপীঠ মহাশ্মশানের পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে তপস্যা বশিষ্ঠ মুনির, এখানেই মা তারার দর্শন বামাক্ষ্যাপার...
মন্দিরচূড়ায় সাদা পেঁচা
বারাণসীতে সোমবার রাতে আনুমানিক রাত ১০টা নাগাদ কোথা থেকে একটি সাদা পেঁচা এসে কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরের সোনালি চূড়ার উপর বসে পড়ে। সকাল হতে না হতেই সেটি অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু তার আগেই এই পেঁচা-পর্ব নিয়ে হইচই পড়ে যায়। শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ট্রাস্টের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা, বিশ্বভূষণ মিশ্র, ঘটনাটি ফেসবুকে শেয়ার করে লেখেন, হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, শয়ন আরতির পর মন্দিরের চূড়ায় সাদা পেঁচা দেখা গিয়েছে। যা শুভত্বের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। শ্রী কাশী বিশ্বনাথো বিজয়তে! মন্দিরের জনসংযোগ কর্মকর্তা আনন্দ শুক্লা নিশ্চিত করেন যে, তিনিই এই বিরল মুহূর্তের ছবিটি তুলেছিলেন, যা পরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
এর তাৎপর্য কী?
ভারতীয় ঐতিহ্যে পেঁচার গভীর প্রতীকী অর্থ রয়েছে। পেঁচাকে দেবী লক্ষ্মীর বাহন বিবেচনা করা হয়। মা লক্ষ্মী, আমরা জানি, ধন, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের দেবী। সাধারণভাবে পেঁচাকে তাঁর উপস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করা হলেও, একটি সাদা পেঁচার গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ এই রংটিকে বিশুদ্ধতা এবং ঐশ্বরিক আশীর্বাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। ভক্তদের কাছে, মন্দিরের সোনালি চূড়ায় পাখির হঠাৎ আগমন কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না; এটি মা লক্ষ্মীর কৃপারই স্বর্গীয় লক্ষণ।
আরও পড়ুন: Kaushiki Amavasya 2025: কবে কৌশিকী অমাবস্যা? কখন পড়ছে তিথি? নিশিপালন কবে? জানুন কৌশিকীর আশ্চর্য মহিমা...
স্বয়ং শিবই
ঘটনাটি অসংখ্য ভক্তের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে। তাঁরা এটিকে দেবতার আশীর্বাদ হিসেবে দেখছেন। এটিকে সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে দেখছেন। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, বাবা বিশ্বনাথ নিজেই ঐশ্বরিক সুরক্ষা এবং ভক্তের ইচ্ছে পূরণের আশ্বাস দিতে পেঁচাটিকে পাঠিয়েছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)