/যন্তর মন্তরের প্রতিবাদে ১২ বছরের শিশু! অভিজিৎ দীপকে ও সৌরভ দাসের বিরুদ্ধে POCSO ব্যবস্থার দাবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যন্তর মন্তরের প্রতিবাদস্থলে ১২ বছরের এক নাবালককে নিয়ে এসে কর্মসূচির অংশ করার ঘটনায় তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ধরণার জায়গায় শিশুটিকে রাখার ফলে তার শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে—এই অভিযোগে ‘ককোরোচ জনতা পার্টি’-র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান মুখ অভিজিৎ দীপকে এবং নেতা সৌরভ দাসের বিরুদ্ধে পকসো ও শিশু সুরক্ষা আইনে কঠোর ব্যবস্থার দাবি উঠেছে।
ঠিক কী অভিযোগ উঠেছে?
দিল্লিতে নিট পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবাদ কর্মসূচি চলাকালীন ১২ বছরের ওই নাবালককে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। দীর্ঘ সময় ধরে চলা অনশনস্থলে ১২ বছরের একটি শিশুকে কে বা কারা নিয়ে এল, তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয়। আন্দোলনস্থলের পরিবেশ এবং শিশুর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলা হয়েছিল বলে শিশু অধিকারকর্মীরা অভিযোগ তুলেছেন। নাবালকদের কোনও সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনের জায়গায় এনে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা আইনত অপরাধ—এই মর্মে আয়োজকদের ভূমিকা কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে।
পকসো ও শিশু সুরক্ষা আইন কেন যুক্ত করার দাবি?
অভিযোগকারীদের দাবি অনুযায়ী, নাবালক শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ বা অনিরাপদ পরিবেশে এনে রাখা শিশু নির্যাতন ও সুরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘনের মধ্যে পড়ে। CJP-র প্রধান আয়োজক হিসেবে অভিজিৎ দীপকে এবং সৌরভ দাস শিশুটির নিরাপত্তার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। শিশুদের এই ধরনের কর্মসূচিতে ব্যবহার রোধ করতে তাঁদের বিরুদ্ধে পকসো আইন এবং ‘জুভেনাইল জাস্টিস এক্ট’-এর উপযুক্ত ধারায় মামলা রুজু করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
তদন্তের মূল প্রশ্নসমূহ
কার অনুমতিতে শিশুটি এল? ১২ বছরের ওই নাবালককে কার দায়িত্বে প্রতিবাদস্থলে আনা হয়েছিল এবং তার পরিবারের স্পষ্ট কোনো সম্মতি ছিল কি না? আন্দোলনস্থল শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপযোগী না হওয়া সত্ত্বেও তাকে কেন সেখানে রাখা হল? অভিজিৎ দীপকে ও সৌরভ দাস কেন নাবালকের উপস্থিতি সম্পর্কে কোনো পদক্ষেপ নেননি বা তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেননি?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)