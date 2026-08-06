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যন্তর মন্তরের প্রতিবাদে ১২ বছরের শিশু! অভিজিৎ দীপকে ও সৌরভ দাসের বিরুদ্ধে POCSO ব্যবস্থার দাবি

Abhijeet Dipke, Sourav Das protest allegations: ২০ জুলাই জন্তর মন্তরে নিট আন্দোলন চলাকালীন ১২ বছরের এক শিশুকে উপস্থিত রাখার অভিযোগে ‘ককোরোচ জনতা পার্টি’ -র নেতা অভিজিৎ দীপকে ও সৌরভ দাসের বিরুদ্ধে পকসো আইনে জিরো এফআইআরের দাবি তুলেছেন এক আইনজীবী। শিশু সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের দায়ে আয়োজকদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থার আবেদন জানানো হয়।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 06, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:38 PM IST
যন্তর মন্তরের প্রতিবাদে ১২ বছরের শিশু! অভিজিৎ দীপকে ও সৌরভ দাসের বিরুদ্ধে POCSO ব্যবস্থার দাবি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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