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শুভেন্দু সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট: এক নজরে ডিএ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও জনমোহিনী প্রকল্পের খতিয়ান

বেকারদের জন্য ‘ভরসা’ ভাতা, মহিলাদের ‘পিঙ্ক কার্ড’! প্রথম বাজেটে একগুচ্ছ মাস্টারস্ট্রোক বিজেপির। ১ লক্ষ সরকারি চাকরি, আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বড় বেতন বৃদ্ধি! চিনে নিন ২০২৬-২৭ বাজেটের আসল লাভবানদের

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 23, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:06 PM IST
শুভেন্দু সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট: এক নজরে ডিএ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও জনমোহিনী প্রকল্পের খতিয়ান
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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