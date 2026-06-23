/শুভেন্দু সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট: এক নজরে ডিএ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও জনমোহিনী প্রকল্পের খতিয়ান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে নবগঠিত বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট (২০২৬-২৭) পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এই বাজেটকে ‘উন্নত বাংলা’ গড়ার রূপরেখা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সরকারি কর্মী, বেকার যুবক, মহিলা ও গ্রামীণ কর্মীদের জন্য বাজেটে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করা হয়েছে।
সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী: রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (DA) আরও ২০% বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে বর্তমান ১৮% থেকে বেড়ে মোট ডিএ দাঁড়াচ্ছে ৩৮%। পেনশনভোগীরাও একইভাবে উপকৃত হবেন। বর্ধিত ডিএ ১ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।
চাকরিপ্রার্থী ও যুবসমাজ: বিভিন্ন সরকারি দফতরে ১ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগের ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে স্কুল শিক্ষায় ৫০,০০০ শিক্ষক ও কর্মী এবং পুলিসে ২০,০০০ কর্মী নেওয়া হবে। মোট শূন্যপদের ৩৩% মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়া ‘অগ্নিবীর’দের জন্য ১০% সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকছে।
বেকার যুবক-যুবতী: শিক্ষিত বেকারদের জন্য ‘ভরসা’ নামে নতুন ভাতা চালু হচ্ছে। বার্ষিক ১ লক্ষ টাকার কম আয়ের পরিবারের ২১-৪৫ বছর বয়সী বেকার স্নাতকেরা মাসে ৩,০০০ টাকা এবং অন্যান্য যোগ্য বেকাররা মাসে ২,০০০ টাকা করে পাবেন।
চুক্তিভিত্তিক ও ফ্রন্টলাইন কর্মী: আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও পার্শ্বশিক্ষকদের মাসিক সম্মানিক ৫,০০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ার, হোমগার্ড ও ভিলেজ পুলিশের বেতন বেড়েছে মাসে ২,০০০ টাকা। মিড-ডে মিল রাঁধুনিদের বেতন বাড়ছে ১,০০০ টাকা।
মহিলা ও শিক্ষার্থী: কলেজপড়ুয়া অবিবাহিত ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ দিতে ৫০,০০০ টাকার এককালীন অনুদান দেওয়া হবে। মহিলাদের বিনামূল্যে বাস যাতায়াতের জন্য আসছে ‘পিঙ্ক কার্ড’ স্কিম। এছাড়া জেলায় জেলায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নিখরচায় কোচিং সেন্টার তৈরি হবে।
অবকাঠামো ও স্বাস্থ্য: উত্তরবঙ্গে এইমস (AIIMS), আইআইটি (IIT), ক্যান্সার হাসপাতাল এবং আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পঙে নতুন মেডিকেল কলেজ তৈরি হবে। পাশাপাশি পুরুলিয়া, মালদা ও বালুরঘাটে নতুন বিমানবন্দর এবং শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর ও আসানসোলে মেট্রো রেলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অন্নপূর্ণা খাদ্য সুরক্ষা যোজনার জন্য ৩৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
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