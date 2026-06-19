/পাকিস্তানকে ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন রাষ্ট্র’ বলে তুলোধোনা! কে এই অনুপমা সিং?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের (UNHRC) ৬২তম অধিবেশনে পাকিস্তানকে তুলোধোনা করে আন্তর্জাতিক মহলে তুমুল আলোচনায় এসেছেন ভারতীয় কূটনীতিক। জেনেভায় ৬১তম অধিবেশনে হাই কমিশনারের বার্ষিক রিপোর্টের ওপর আয়োজিত আলোচনা সভায় মানবাধিকার ইস্যুতে ইসলামাবাদকে নিশানা করেন ভারতের প্রতিনিধি। জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান ও ওআইসি (OIC)-র তোলা সমস্ত অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ তুলে পাকিস্তানকে ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন রাষ্ট্র’ বলে কটাক্ষ করলেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের প্রথম সচিব অনুপমা সিং।
কে এই অনুপমা সিং?
অনুপমা সিং ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের একজন দক্ষ ও তরুণ কূটনীতিক। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘের ভারতের স্থায়ী মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বিদেশ নীতি তুলে ধরা এবং দেশের বিরুদ্ধে হওয়া যেকোনো অপপ্রচারের কড়া জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত পরিচিত মুখ। কোন কোন কারণে অনুপমা সিং আবার চর্চায়-
১. ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন রাষ্ট্র’ এবং সন্ত্রাসের রাজনীতি
অনুপমা সিং তাঁর ভাষণে পাকিস্তানের দ্বিচারিতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান এমন একটি দেশ, যেখানে খোদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রকাশ্যেই সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়া ও প্রশিক্ষণ দেওয়াকে রাষ্ট্রের নীতি বলে বড়াই করেন। অথচ তারাই আবার নিজেদের সন্ত্রাসবাদের শিকার বলে দাবি করে।' পাকিস্তানকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এরা 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন রাষ্ট্র'— ওদের নিজের তৈরি করা দানব যখন তাকেই কামড়াতে আসে, তখন সে নিজেই অবাক হয়ে যায়! এই শব্দবন্ধের অর্থ হল, এমন একটি রাষ্ট্র, যে নিজেই এমন শক্তিকে তৈরি বা প্রশ্রয় দিয়েছে, যা পরে তার নিজের জন্যও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। জঙ্গিদের মদত দেওয়ার কারণে বারবার বিপদে পড়ছে পাকিস্তান।
২. পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে অত্যাচার
মানবাধিকারের দোহাই দেওয়া পাকিস্তানের আসল চেহারা সবার সামনে এনে অনুপমা সিং পাক-অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ করে রাওয়ালকোটের সাম্প্রতিক ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ যখন রুটি, বিদ্যুৎ আর মর্যাদার দাবি জানাচ্ছে, তখন পাকিস্তান সরকার বুলেট আর নৃশংসতা দিয়ে তাদের কণ্ঠরোধ করছে। পুরো অঞ্চলটি দমন-পীড়নের মাধ্যমে দখল করে রাখা হয়েছে।
৩. সিন্ধু জল চুক্তি এবং ভারতের কড়া বার্তা
পাহেলগাঁওয়ের সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার মতো ঘটনার দিকে আঙুল তুলে তিনি জানান, বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে ৬৬ বছরের পুরনো সিন্ধু জল চুক্তি আজ প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে।
বক্তব্যের শেষে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বিশ্বমঞ্চে জানিয়ে দেন, সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং চিরকাল থাকবে। পাকিস্তানের এই অভিযোগগুলোকে "ঋতুভিত্তিক নাটক" বলে উড়িয়ে দিয়ে তিনি ইসলামাবাদকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলিয়ে নিজেদের ভাঙা ঘর সামলানোর পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চে পাকিস্তানকে ঘিরে ভারতের এই কড়া অবস্থান ফের একবার নয়াদিল্লির সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানকে স্পষ্ট করে তুলেছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে বিতর্কও উসকে দিয়েছে।
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