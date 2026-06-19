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পাকিস্তানকে ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন রাষ্ট্র’ বলে তুলোধোনা! কে এই অনুপমা সিং?

ফোরামে পাকিস্তানের প্রতিনিধি জম্মু-কাশ্মীর ইস্যু উত্থাপন করার পরে পাল্টা জবাব দিতে উঠে একের পর এক আক্রমণ শানান অনুপমা। তিনি শুরুতেই পাকিস্তানকে একটি ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন রাষ্ট্র’ বলে অভিহিত করেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 19, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:24 PM IST
পাকিস্তানকে ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন রাষ্ট্র’ বলে তুলোধোনা! কে এই অনুপমা সিং?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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পাকিস্তানকে ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন রাষ্ট্র’ বলে তুলোধোনা! কে এই অনুপমা সিং?
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