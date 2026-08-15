/ক্যাপ্টেন সোনিয়া সিং চৌহান কে? পতাকা উত্তোলনে নমোর সাহায্যে ছিলেন, লালকেল্লায় এই আর্মি অফিসার ভাইরাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ ১৫ অগস্ট, স্বাধীন ভারতের ৮০ বছরের উদযাপন চলছে সারা দেশ জুড়ে। এদিন সকালে রীতি মেনেই লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে, জাতীয় সংগীত ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রথমবারের মতো লালকেল্লায় এই গান পরিবেশেতি হয়েছে। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে পতাকা উত্তোলনের সময় প্রধানমন্ত্রীর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এক মহিলা আর্মি অফিসার। তখনই সবার নজরে আসেন তিনি এবং তাঁকে নিয়ে সারা দেশে চর্চা শুরু হয়ে যায়।
ক্যাপ্টেন সোনিয়া সিং চৌহান কে?
ক্যাপ্টেন সোনিয়া সিং চৌহান ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন কমিশনড অফিসার। তাঁকে এবার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এক বিশেষ সরকারি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। লাল কেল্লার প্রাচীরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য করেছিলেন। অনুষ্ঠানের আগে প্রকাশিত স্বাধীনতা দিবস ২০২৬-এর সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী লেখা ছিল, 'ক্যাপ্টেন সোনিয়া সিং চৌহান জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় প্রধানমন্ত্রীকে সহায়তা করবেন।' তাঁর এই ভূমিকার বিষয়ে সরকারি নিশ্চিতকরণের বাইরে তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড বা নিজের রাজ্য বা রেজিমেন্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যক্তিগত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি এবং তিনি নিজেও গণমাধ্যমের সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। যদিও তাঁর বলার কোনও কথাও ছিল না।
লালকেল্লায় ক্যাপ্টেন সোনিয়ার ভূমিকা কী ছিল?
লালকেল্লার অনুষ্ঠান কঠোর ভাবে নির্ধারিত ও সুপরিকল্পিত সামরিক প্রোটোকল বা নিয়মকানুন মেনেই পরিচালিত হয়। ‘গার্ড অফ অনার’ থেকে শুরু করে জাতীয় পতাকা রক্ষী দলের (ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ গার্ড) দায়িত্ব নির্দিষ্ট কর্তাদের উপরই ন্যস্ত থাকে। ক্যাপ্টেন চৌহানের দায়িত্ব ছিল আনুষ্ঠানিক সময়সূচি অনুযায়ী পতাকা উত্তোলনের মুহূর্তে সরাসরি সহায়তা করা। যে প্রক্রিয়া ‘১৭২১ ফিল্ড ব্যাটারি’র দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ১০৫ মিমি লাইট ফিল্ড গান দিয়ে ২১ বার তোপধ্বনির সঙ্গে সুসংগত ভাবে সমন্বয় করা হয়েছিল।
অনলাইনে কেন সবার নজর কাড়লেন সোনিয়া?
পতাকা উত্তোলনের সময় প্রধানমন্ত্রীর পাশে তাঁর উপস্থিতি ব্যাপক ভাবে নজরে এসেছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল এটি ভারতের নারী শক্তি বা নারী ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যুদ্ধকালীন ভূমিকা থেকে শুরু করে অত্যন্ত দুর্গম ও উচ্চ থেকে উচ্চতর সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত তাঁদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির বিষয়টিকে প্রতিফলিত করে। এই আনুষ্ঠানিকতা সামরিক বাহিনীর সেই সদস্যদের উপর আলোকপাত করেছে, যারা এমন এক আয়োজনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যে আয়োজন অধিকাংশ ভারতীয়ই দেখেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বাইরে এর পিছনের বিষয়গুলো নিয়ে খুব একটা ভাবেন না।
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