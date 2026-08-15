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ক্যাপ্টেন সোনিয়া সিং চৌহান কে? পতাকা উত্তোলনে নমোর সাহায্যে ছিলেন, লালকেল্লায় এই আর্মি অফিসার ভাইরাল

Who is Captain Sonia Singh Chauhan: লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে পতাকা উত্তোলনে সাহায্য করেছিলেন এক মহিলা আর্মি অফিসার। তাঁকে নিয়েই এখন বিস্তর চর্চা। কে এই ক্যাপ্টেন সোনিয়া সিং চৌহান। ১৫ অগস্টের ঐতিহাসিক আয়োজনে কী ছিল তাঁর ভূমিকা? জেনে নিন...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 15, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:29 PM IST
ক্যাপ্টেন সোনিয়া সিং চৌহান কে? পতাকা উত্তোলনে নমোর সাহায্যে ছিলেন, লালকেল্লায় এই আর্মি অফিসার ভাইরাল
Image Credit: ক্যাপ্টেন সোনিয়া সিং চৌহান কে?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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