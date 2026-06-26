/৩৭০ বাতিল, কাশ্মীরে নাশকতার ছক বানচাল করেন ক্ষুরধার বুদ্ধিতে! দেশের নতুন গোয়েন্দা প্রধান মহেশ দীক্ষিত কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বভাবে হাসিখুশি, বুদ্ধিতে ক্ষুরধার। চিকিৎসক থেকে IPS অফিসার। ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান হচ্ছেন সেই মহেশ দীক্ষিত। দক্ষ হাতে সামলেছেন কাশ্মীর। এবার দেশের গোয়েন্দা প্রধান হচ্ছেন তিনি।
কে এই মহেশ দীক্ষিত?
১৯৯৩ ব্যাচের অন্ধ্রপ্রদেশ ক্যাডারের প্রাক্তন আইপিএস অফিসার মহেশ দীক্ষিত। প্রথম জীবনে ছিলেন চিকিৎসক। তারপর হন আইপিএস। তারপর আইপিএস থেকে আসেন আইবিতে। দীর্ঘদিন ধরে আইবিতেই কর্মরত মহেশ দীক্ষিত। আইবিতে জয়েন্ট ডিরেক্টর থেকে অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি আইবিতে স্পেশাল ডিরেক্টর পদে কর্মরত। সামলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর নিরাপত্তার গুরুদায়িত্ব। এবার সেই মহেশ দীক্ষিতকেই ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)-র প্রধান হিসেবে নিয়োগ করতে চলেছে কেন্দ্র।
কাশ্মীরে মহেশ দীক্ষিতের ভূমিকা
২০১৯ সালের অগস্টে জম্মু-কাশ্মীর থেকে তুলে নেওয়া হয় ৩৭০ ধারা। গোটা কাশ্মীর উপত্যকায় তখন চাপা উত্তেজনা। ভূ-স্বর্গ তখন সেনাবাহিনীতে ছয়লাপ। ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে যে কোনও ধরনের অশান্তির ঘটনা রুখতে তৎপর প্রশাসন। সেই সময় ইন্টেলিজেন্স ইনপুটের নির্ভেজাল গ্রাউন্ড রিপোর্ট কাশ্মীরে বড়সড় ষড়যন্ত্র রুখে দিয়েছিল। আর সেই কাজের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন সেইসময় শ্রীনগরে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ‘সাবসিডিয়ারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো’ (এসআইবি)-র প্রধান মহেশ দীক্ষিত। এবার তাঁকেই ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর করা হল।
আইবির নেতৃত্বে মহেশ দীক্ষিত
৩০ জুন আইবির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেবেন মহেশ দীক্ষিত। বর্তমানে আইবির ডিরেক্টর পদে রয়েছেন তপন কুমার ডেকা। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন মহেশ দীক্ষিত। ২০২২-এর জুন মাসে ২ বছরের জন্য আইবি প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন হিমাচল প্রদেশ ক্যাডারের ১৯৮৮ ব্যাচের আইপিএস অফিসার তপন কুমার ডেকা। এরপর ২০২৪ ও ২০২৫ সালে দু'বার তাঁর মেয়াদ বাড়ানো হয়। প্রসঙ্গত, আইবি বা ইনটেলিজেন্স ব্যুরো হচ্ছে ভারতের প্রধান অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থা। দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ দমন, সীমান্ত এলাকায় নজরদারি-সহ নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে থাকে আইবি। তারপর সেই গোয়েন্দা ইনপুট দিয়ে পুলিস ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাকে সাহায্য করে থাকে।
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