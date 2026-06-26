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৩৭০ বাতিল, কাশ্মীরে নাশকতার ছক বানচাল করেন ক্ষুরধার বুদ্ধিতে! দেশের নতুন গোয়েন্দা প্রধান মহেশ দীক্ষিত কে?

Who is Mahesh Dixit: ৩০ জুন আইবির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেবেন মহেশ দীক্ষিত। আইবির ডিরেক্টর তপন কুমার ডেকার পদে স্থলাভিষিক্ত হবেন মহেশ দীক্ষিত।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 26, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:43 PM IST
৩৭০ বাতিল, কাশ্মীরে নাশকতার ছক বানচাল করেন ক্ষুরধার বুদ্ধিতে! দেশের নতুন গোয়েন্দা প্রধান মহেশ দীক্ষিত কে?
Image Credit: মহেশ দীক্ষিতSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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