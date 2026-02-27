Who is Menaka Guruswamy: হার্ভার্ড-অক্সফোর্ড স্কলার, সমপ্রেমে সোচ্চার সুপ্রিম কোর্টের স্টার অ্যাডভোকেট মেনকাকে চিনুন...
TMC Rajya Sabha candidate Menaka Guruswamy: তৃণমূলের এবার রাজ্যসভার প্রার্থী মেনকা গুরুস্বামী কে? চিনে নিন সুপ্রিম কোর্টের স্টার অ্যাডভোকেটকে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আভাস ছিল। ছিল জল্পনাও। আভাস ছিল তৃণমূলের এবার রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকায় থাকতে চলেছে ৪ নতুন মুখ। আর ঘাসফুল শিবিরের অন্দরমহলের সেই খবর সামনে আসতেই ছড়িয়েছিল নানা জল্পনা। কারা হবেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সেই ৪ জন প্রার্থী? উঠে এসেছিল বহু নাম। শেষে শুক্র রাতে নাম ঘোষণা হতেই দেখা গেল, সমস্ত জল্পনাকেই স্ট্রেট ব্যাটে ছক্কা হাঁকিয়ে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে ফেলেছে তৃণমূল। কেউ ভাবতেও পারেনি যে যে নাম, তাঁরাই এবার তৃণমূলের হয়ে লড়বেন রাজ্যসভায়। বাবুল সুপ্রিয়, রাজীব কুমার, কোয়েল মল্লিক ও মেনকা গুরুস্বামী। এরমধ্যে প্রথম ৩ নাম জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত হলেও চতুর্থ নামটি একটু অপরিচিত, মেনকা গুরুস্বামী। তাই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই সবার কৌতূহলের কেন্দ্রে এই নাম!
কে এই মেনকা গুরুস্বামী?
মেনকা গুরুস্বামী অক্সফোর্ড ও হার্ভার্ড থেকে পড়াশোনা করা একজন খ্যাতনামা আইনজীবী। তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় কাজ করেছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বাতিলের ঐতিহাসিক মামলায় তিনি অন্যতম প্রধান আইনজীবী ছিলেন। সমপ্রেমকে যাতে নিষিদ্ধ ঘোষণা না করা হয়, সেই দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে লড়েছিলেন তিনি। অগস্তা ওয়েস্টল্যান্ড কেলেঙ্কারি থেকে রাইট টু এডুকেশন সংক্রান্ত মামলাও তিনি লড়েছেন। সুপ্রিম কোর্টে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলারও আইনজীবী ছিলেন তিনি। সাম্প্রতিক IPAC-ED মামলায় হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের হয়ে তাঁর সওয়ালও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেনকার সঙ্গী অরুন্ধতী কাটজু-ও একজন বিশিষ্ট আইনজীবী।
৩৭৭ ধারা বাতিলের মামলা থেকে জেসিকা লাল হত্যা মামলাতেও তিনি আইনজীবী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সম্ভবত এই প্রথম প্রকাশ্যে এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের কোনও সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে রাজ্যসভায় যেতে চলেছেন। উল্লেখ্য, মেনকা গুরুস্বামীকে রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রার্থী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যেন সমপ্রেমের প্রতি জোরালো বার্তা রাখলেন। বার্তা রাখলেন বিভেদকামীদের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও ক্যানিংয়ের এক সমপ্রেমী যুগলকে বিয়ের শুভেচ্ছা জানান। তৃণমূল যে সমপ্রেমের বিরোধী নয়, LGBTQ সম্প্রদায়ের পাশে আছে তৃণমূল, মেনকা গুরুস্বামীকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করে আরও একবার যেন সেই কথা-ই বুঝিয়ে দিলেন সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আর গুরুত্ব দিলেন বহুত্ববাদকে এবং অবশ্যই মেধাকে।
