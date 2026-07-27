/আধার কার্ডের মূল কারিগর থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থার কাণ্ডারী! মোদীর ‘গো-টু টেকনোক্র্যাট’ নিলেকানি কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং সরকারি ক্ষেত্রে বড় আকারের ডিজিটাল অবকাঠামো তৈরির কথা উঠলেই যে নামটি সবার আগে আসে, তিনি হলেন নন্দন নিলেকানি। দেশের তরুণ প্রজন্ম এবং পরীক্ষার্থীদের ক্ষোভের মুখে পড়ে এবার ভারতের শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই সঁপেছে কেন্দ্র সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গঠিত উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি দেশের পরীক্ষা পদ্ধতিকে নতুন করে রূপদান করবেন।
নন্দন নিলেকানীর ক্যারিয়ার ও পথচলা
ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা আইআইটি বোম্বে থেকে পড়ালেখা শেষ করে ১৯৮১ সালে এন আর নারায়ণ মূর্তির সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠা করেন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ‘ইনফোসিস’। তাঁর দক্ষ পরিচালনায় ইনফোসিস বিশ্বমঞ্চে ভারতের আইটি খাতের মুখ হয়ে ওঠে। ২০০৯ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে তাঁকে বিশেষ আমন্ত্রণে সরকারের অংশ করা হয়। ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদায় তিনি গঠন করেন ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া। তাঁর নেতৃত্বেই বিশ্বের বৃহত্তম বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্র প্রকল্প তৈরি ও সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।
ভারতের ইউপিআই পেমেন্ট ব্যবস্থা, ফাস্ট্যাগ এবং কর কাঠামোর জিএসটিআইএন ব্যবস্থা তৈরির পেছনে উপদেষ্টা ও রূপকার হিসেবে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। ২০২৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে তিনি ‘ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর ইকোনমিক ট্র্যান্সফর্মেশন’-এর কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
কেন তিনি ‘গভর্নমেন্টস গো-টু টেকনোক্র্যাট’?
নন্দন নিলেকানীর সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল তাঁর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতা। সরকার পরিবর্তন হলেও প্রশাসনিক ও নীতিগত টেকনোলজি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রতিটি সরকারই বারবার তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে। কংগ্রেস আমলের আধারের স্থপতি হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি সরকার তাঁদের বিভিন্ন মেগা ডিজিটাল প্রকল্পে তাঁর পরামর্শ ও নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে।
বর্তমান দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ
সম্প্রতি নিট-সহ একাধিক সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস এবং অনিয়মের জেরে দেশজুড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়। Gen Z ও বিভিন্ন শিক্ষার্থী সংগঠনের লাগাতার আন্দোলনের মুখে পড়ে কেন্দ্র সরকার সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এই টাস্ক ফোর্সের প্রধান হিসেবে নিলেকানি ও তাঁর ৬ সদস্যের দল মূলত যেসব বিষয়ে কাজ করবে:
১. পরীক্ষা ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার।
২. প্রশ্নপত্র তৈরি থেকে কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।
৩. ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (NTA) প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক সংস্কার।
৪. শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে একটি স্বচ্ছ ও ডিজিটাল রূপরেখা তৈরি করা।
আইআইটি ডিরেক্টর, ইসরোর প্রাক্তন প্রধান ও অভিজ্ঞ আইএএস/আইপিএস কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত এই ড্রিম টিমকে সঙ্গে নিয়ে নন্দন নিলেকানি ভারতের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে কতটা দুর্নীতিমুক্ত ও নিরাপদ করতে পারেন, সেদিকেই এখন তাকিয়ে পুরো দেশ।
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