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আধার কার্ডের মূল কারিগর থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থার কাণ্ডারী! মোদীর ‘গো-টু টেকনোক্র্যাট’ নিলেকানি কে?

Nandan Nilekani: ভারতে আধার কার্ড ব্যবস্থার সূচনা থেকে শুরু করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সংস্কারে বারবার যাঁর নাম সামনে এসেছে, তিনি হলেন টেকনোক্র্যাট নন্দন নিলেকানি। দেশের কোটি কোটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গঠিত উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্সের প্রধান হিসেবে আবার তাঁর ওপরই ভরসা রাখল কেন্দ্র সরকার।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 27, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:10 AM IST
আধার কার্ডের মূল কারিগর থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থার কাণ্ডারী! মোদীর ‘গো-টু টেকনোক্র্যাট’ নিলেকানি কে?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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