Who is Nida Khan?: শাড়ি পরা মেয়েরাই টার্গেট, রিসর্টের ঘরে নোংরামো: TCS অফিসের ভিতর ধর্মান্তরণ চক্রের মাথা নিদা খান কে?

TCS conversion case: নতুন মেয়েদের প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করা হত। তারপর শুরু হত 'আসল কাজ'। অভিযুক্তরা শুধু অফিস টাইমেই নয়, ছুটির পরও কোম্পানির ভিতরে থেকে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহভাজন কার্যকলাপ চালাত।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 15, 2026, 04:57 PM IST
নিদা খান, নাসিক TCS-এ ধর্মান্তরণে মূল অভিযুক্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শাড়ি পরা মেয়েরাই টার্গেট। টিসিএস-এর অভ্যন্তরে জোর করে ধর্মান্তরণের পর্দা ফাঁস! মহারাষ্ট্রের নাসিকে টিসিএস-এর এক বিপিও কনসালটেন্সি সেন্টারে চলছিল এই ধর্মান্তরণ চক্র। যার মূল মাথা ছিলেন TCS নাসিকের সঙ্গে যুক্ত ওই BPO ইউনিটের এইচ আর ম্যানেজার। নাম নিদা খান। বেশ কয়েকদিন ফেরার থাকার পর অবশেষে পুলিসের জালে সেই নিদা খান। 

শাড়ি পরা মেয়েরাই টার্গেট

পুনের বাসিন্দা এই নিদা খান। ইতিমধ্যেই ধর্মান্তরণ ও যৌন হেনস্থার অভিযোগে কমপক্ষে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার এবং আধিকারিকরাও রয়েছে। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজনের বিষয়েও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস। অভিযোগ, অভিযুক্তরা টার্গেট করত শাড়ি পরা মেয়েদের। তাঁদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হত। ঘুরতে যাওয়ার নাম করে সেইসব মেয়েদের কোনও রিসর্টে নিয়ে গিয়ে তাঁদের উপর যৌন নির্যাতন চালানো হত। জোর করে ধর্মান্তরণের চেষ্টা করা হত। 

এই অভিযোগ ঘিরেই গত কয়েকদিন ধরে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে মহারাষ্ট্রের নাসিকে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (SIT)। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, অভিযুক্তরা শুধু অফিস টাইমেই নয়, ছুটির পরও কোম্পানির ভিতরে থেকে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহভাজন কার্যকলাপ চালাত।  মূল অভিযুক্ত নিদা খান ২০২২ সাল থেকেই সংস্থার ভিতরে কট্টরপন্থী মতাদর্শ ছড়াতে ও একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে প্রচারের চেষ্টা শুরু করেন।

কী করতেন নিদা খান? ভয়ংকর অভিযোগ

অভিযোগ, নিদা খান নামে ওই এইচ আর ম্যানেজার নতুন মেয়েদের প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করতেন। তারপর তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়িয়ে ধর্মীয় আলোচনায় টেনে আনতেন। এরপরই তাঁদের ধর্মান্তরণে প্ররোচিত করা হত। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ধৃতদের মধ্যে রয়েছে দানিশ শেখ, শফি শেখ, তৌসিফ আত্তার, শাহরুখ হুসেন শওকত কুরেশি, রজা রফিক মেমন, আসিফ আনসারি, অশ্বিনী চৈনানি এবং নিদা খানের নাম।

৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী টিসিএস-এর একাধিক মহিলা কর্মী এই ঘটনায় এফআইআর করেন। তারপরই গোটা ঘটনা সামনে আসে। তাঁদের অভিযোগ, গত ২ থেকে ৩ বছর ধরে তাঁদের উপর নির্যাতন চলেছে। অভিযুক্তরা প্রথমে অত্যন্ত সুকৌশলে তাঁদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনের নানা সমস্যার কথা জেনে নিত। তারপর সেই ব্যক্তিগত দুর্বল বিষয়গুলিকেই হাতিয়ার করত। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মহিলাদের টার্গেট করে ব্ল্যাকমেল করা হত। ভয় দেখানো। আবার প্রেমের ফাঁদে ফেলে চলত ধর্ষণ ও যৌন হেনস্থা। ধর্মীয় ভাবাবেগেও আঘাত করা হয়। ধর্ম পরিবর্তনের জন্য জোরজবরদস্তিও করা হত তাঁদের।

টিসিএস-এর বিবৃতি

স্বাভাবিকভাবেই এই বিতর্ক সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে টিসিএস-এর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে। টিসিএস জানিয়েছে, কর্মীদের হয়রানির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে সংস্থার। অভিযোগের পরই যৌন হেনস্থার অভিযোগে জড়িত কর্মচারীদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন যৌন হেনস্থার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 'এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং বেদনাদায়ক'। অন্যদিকে পুলিসি তদন্তের পাশাপাশি, টিসিএসের চিফ অপারেটিং অফিসার আরতি সুব্রমণিয়মের নেতৃত্বে এই ঘটনায় অভ্যন্তরীণ তদন্তও শুরু হয়েছে।

যদিও টিসিএসে যৌন হেনস্থা কেলেঙ্কারি কাণ্ডে শিল্পপতি মোহনদাস পাই টিসিএসের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, এটা একটা সিস্টেম ব্রেকডাউনের সামিল।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

