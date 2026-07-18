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ভারতের ‘ইলন মাস্ক’: অঙ্কে মাত্র ৫০ পাওয়া ছেলেই পাঠাল মহাকাশে রকেট! পবন চন্দনার সাফল্যে বাংলা-যোগও

Pawan Kumar Chandana: স্কুলের ব্যাকবেঞ্চারের মহাকাশ বিজয়। পবন কুমার চন্দনা বলছেন, স্বপ্ন মহাকাশে 'উবার' চালু করা! মহাকাশে ঘুরতে যাওয়া খুব সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 18, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:52 PM IST
ভারতের ‘ইলন মাস্ক’: অঙ্কে মাত্র ৫০ পাওয়া ছেলেই পাঠাল মহাকাশে রকেট! পবন চন্দনার সাফল্যে বাংলা-যোগও
Image Credit: পবন কুমার চন্দনা ও নাগা ভরত ডাকাSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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