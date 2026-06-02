/CBSE new Chairman: সিবিএসইতে বড় রদবদল: দুর্নীতির অভিযোগে ছাঁটাই শীর্ষকর্তারা, নতুন চেয়ারম্যান ও সচিবে বড় চমক বোর্ডের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE)-এর শীর্ষ স্তরে বড় বদল। মঙ্গলবার প্রবীণ আইএএস (IAS) অফিসার লোখান্ডে প্রশান্ত সীতারাম-কে সিবিএসই-র নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে বোর্ডের সচিব পদেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রবীণ আমলা বরুণ ভরদ্বাজ সিবিএসই-র নতুন সচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে চলেছেন।
কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে দেশের অন্যতম প্রধান শিক্ষাবোর্ডের প্রশাসনিক সংস্কার ও কাজের গতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বোর্ডের আগের চেয়ারম্যান এবং সচিবের বদলির সিদ্ধান্ত সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মার্কিং (On-Screen Marking) সিস্টেম সংক্রান্ত একটি দুর্নীতির অভিযোগের উচ্চপর্যায়ের তদন্তের মাঝেই এল। বোর্ডের অন-স্ক্রিন মূল্যায়ন ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন পরিষেবা সংগ্রহের (Procurement of Services) প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
সংসদীয় প্যানেলও এই অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তাদের তলব করেছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থে এই তদন্ত যখন এগোচ্ছে, ঠিক তখনই পুরো বোর্ডের প্রশাসনিক শীর্ষে রদবদল করে লোখান্ডে প্রশান্ত সীতারামের মতো সিনিয়র আইএএস-এর হাতে এই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল।
নতুন চেয়ারম্যানের সামনে একাধিক চ্যালেঞ্জ
লোখান্ডে প্রশান্ত সীতারাম এবং সচিব বরুণ ভরদ্বাজের এই নতুন জুটিকে বোর্ডের বেশ কিছু চ্যলেঞ্জ সামলাতে হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
মূল্যায়ন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা: অন-স্ক্রিন মার্কিং সিস্টেম নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা কাটিয়ে বোর্ডের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও স্বচ্ছ করা তাঁদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হবে।
জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন: জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) মেনে সিবিএসই বোর্ডের সিলেবাস এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে যে সমস্ত সংস্কারের কাজ চলছে, তা সুচারুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্ব থাকবে এই নতুন নেতৃত্বের ওপর।
প্রশাসনিক মহলে ইতিবাচক সাড়া
সিবিএসই-র মতো একটি বড় বোর্ডে দেশের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত। নতুন চেয়ারম্যান এবং সচিব নিয়োগের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে শিক্ষা মহল। সিবিএসই-র পরীক্ষা পরিচালনা, প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ফলাফল প্রকাশের দীর্ঘদিনের যে বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে, তা নতুন আইএএস প্রধানের নেতৃত্বে আরও মজবুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বোর্ডের এই নতুন প্রশাসনিক রদবদল আগামী শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কী ধরনের সদর্থক পরিবর্তন আনে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে দেশের ছাত্রসমাজ ও অভিভাবক মহল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)