English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • দেশ
  • Chandranath Rath Murder: শুভেন্দুর PA চন্দ্রনাথ খুনের মাস্টারমাইন্ড রাজ সিং আসলে কে? বিস্ফোরক অভিযুক্তের মা

Chandranath Rath Murder: শুভেন্দুর PA চন্দ্রনাথ খুনের মাস্টারমাইন্ড রাজ সিং আসলে কে? বিস্ফোরক অভিযুক্তের মা

Suvendu Adhikari PA Death: শুভেন্দু অধিকারীর PA চন্দ্রনাথ খুনে তদন্তভার নিল সিবিআই। আজই সিবিআই-এর একটি বিশেষ দল রাজ্যে এসে পৌঁছায়। তারা ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখবে এবং এই মামলার সমস্ত নথিপত্র রাজ্য পুলিসের কাছ থেকে সংগ্রহ করবে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 12, 2026, 05:04 PM IST
Chandranath Rath Murder: শুভেন্দুর PA চন্দ্রনাথ খুনের মাস্টারমাইন্ড রাজ সিং আসলে কে? বিস্ফোরক অভিযুক্তের মা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে STF-র জালে তিন। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে এই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত হলেন রাজ সিং।

Add Zee News as a Preferred Source

কে এই রাজ সিং?

রাজ সিং উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার আনন্দ নগরের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে,  রাজ একসময় বালিয়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর পদে দাঁড়িয়েছিল। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে সে নিজেকে 'অল ইন্ডিয়া ক্ষত্রিয় মহাসভা'-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বলে দাবি করত। এছাড়া চিলখর ব্লক প্রধানকে নিয়ে তাঁর একটি 'মিশন ২০২৬' পোস্টও ছিল। এর পাশাপাশি রাজের ঝুলিতে রয়েছে ক্রাইম রেকর্ডও। প্রায় তিন বছর আগে এক ডিম বিক্রেতাকে গুলি করার ঘটনাতেও তার নাম জড়িয়েছিল। অপরাধী হলেও রাজ শিক্ষিত, মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠ থেকে পড়াশোনা শেষ করে রাজ। এলাকায় তাঁর বেশ রাজনৈতিক দাপট ছিল।

আরও পড়ুন:Chandranath Rath Murder: সিলভার রঙের গাড়ি ও UPI পেমেন্টেই ব্রেক থ্রু: শুভেন্দুর PA চন্দ্রনাথ খুনে ভিন রাজ্য থেকে পাকড়াও ৩

পুলিস সূত্রে আরও জানা যায়, রাজ সিং লখনউতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পথে অযোধ্যা থেকে ধরা পড়ে। অন্যদিকে, এই ঘটনার অন্য দুই অভিযুক্ত ময়ঙ্ক মিশ্র এবং ভিকি মৌর্যকে বিহারের বক্সার জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিসের অনুমান, এটি একটি পেশাদার শুটারদের কাজ এবং এই ষড়যন্ত্রে অন্তত আটজন জড়িত থাকতে পারে।

বিস্ফোরক রাজের মা:
ছেলের গ্রেফতারের পর রাজ সিংয়ের মা জামবন্তী সিং পুলিসের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তিনি আজমগড়ের ডিআইজি-র কাছে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন যে, তাঁর ছেলে নির্দোষ। তাঁর দাবি অনুযায়ী, গত ৯ মে সকালে তাঁরা মা-ছেলে মিলে অযোধ্যায় মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। অযোধ্যা থেকে ফেরার পথে পুলিস হঠাৎ করে রাজকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁর অভিযোগ, পুলিস মিথ্যে জালে তাঁর ছেলেকে এই খুনের মামলায় ফাঁসিয়েছে।

উল্লেখ্য, অন্যদিকে এই ঘটনার তদন্তভার নিল সিবিআই। কলকাতা পুলিস আগে যে এফআইআর দায়ের করেছিল, সিবিআই কেন্দ্রীয়ভাবে সেটি আবার নথিভুক্ত করেছে। আইনি প্রক্রিয়ায় কোনও মামলার ভার নিলে এটিই সিবিআই-এর প্রথম ধাপ। আজই সিবিআই-এর একটি বিশেষ দল রাজ্যে এসে পৌঁছায়। তারা ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখবে এবং এই মামলার সমস্ত নথিপত্র রাজ্য পুলিসের কাছ থেকে সংগ্রহ করবে। 

আরও পড়ুন:TMC Worker Death: বাজার করতে বেরিয়ে ভয়ংকর হুমকি, তারপরই রক্তস্রোত: আর জি করে শেষ নিঃশ্বাস তৃণমূল কর্মীর

পুলিসের জালে ধরা পড়া অভিযুক্তদের (রাজ সিং এবং অন্যান্যদের) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। খুনের নেপথ্যে বড় কোনও রাজনৈতিক বা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খুঁজে বের করাই এখন সিবিআই-এর মূল লক্ষ্য।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Suvendu AdhikariChandranath Rath MurderCBI InvestigationWest Bengal Police STFRaj Singh Arrest
পরবর্তী
খবর

CM Vijay Orders to Close Liquor Shops: তামিলনাড়ুতে এক ধাক্কায় বন্ধ ৭১৭ মদের দোকান, কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের: কিন্তু কেন?
.

পরবর্তী খবর

Bankura Crime: আইসক্রিম খাবি? লোভ দেখিয়ে ৭র মেয়ের শরীরে কাকুর কামুক বর্বর হাত, রক্তাক্ত