Chandranath Rath Murder: শুভেন্দুর PA চন্দ্রনাথ খুনের মাস্টারমাইন্ড রাজ সিং আসলে কে? বিস্ফোরক অভিযুক্তের মা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে STF-র জালে তিন। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে এই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত হলেন রাজ সিং।
কে এই রাজ সিং?
রাজ সিং উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার আনন্দ নগরের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, রাজ একসময় বালিয়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর পদে দাঁড়িয়েছিল। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে সে নিজেকে 'অল ইন্ডিয়া ক্ষত্রিয় মহাসভা'-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বলে দাবি করত। এছাড়া চিলখর ব্লক প্রধানকে নিয়ে তাঁর একটি 'মিশন ২০২৬' পোস্টও ছিল। এর পাশাপাশি রাজের ঝুলিতে রয়েছে ক্রাইম রেকর্ডও। প্রায় তিন বছর আগে এক ডিম বিক্রেতাকে গুলি করার ঘটনাতেও তার নাম জড়িয়েছিল। অপরাধী হলেও রাজ শিক্ষিত, মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠ থেকে পড়াশোনা শেষ করে রাজ। এলাকায় তাঁর বেশ রাজনৈতিক দাপট ছিল।
পুলিস সূত্রে আরও জানা যায়, রাজ সিং লখনউতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পথে অযোধ্যা থেকে ধরা পড়ে। অন্যদিকে, এই ঘটনার অন্য দুই অভিযুক্ত ময়ঙ্ক মিশ্র এবং ভিকি মৌর্যকে বিহারের বক্সার জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিসের অনুমান, এটি একটি পেশাদার শুটারদের কাজ এবং এই ষড়যন্ত্রে অন্তত আটজন জড়িত থাকতে পারে।
বিস্ফোরক রাজের মা:
ছেলের গ্রেফতারের পর রাজ সিংয়ের মা জামবন্তী সিং পুলিসের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তিনি আজমগড়ের ডিআইজি-র কাছে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন যে, তাঁর ছেলে নির্দোষ। তাঁর দাবি অনুযায়ী, গত ৯ মে সকালে তাঁরা মা-ছেলে মিলে অযোধ্যায় মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। অযোধ্যা থেকে ফেরার পথে পুলিস হঠাৎ করে রাজকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁর অভিযোগ, পুলিস মিথ্যে জালে তাঁর ছেলেকে এই খুনের মামলায় ফাঁসিয়েছে।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে এই ঘটনার তদন্তভার নিল সিবিআই। কলকাতা পুলিস আগে যে এফআইআর দায়ের করেছিল, সিবিআই কেন্দ্রীয়ভাবে সেটি আবার নথিভুক্ত করেছে। আইনি প্রক্রিয়ায় কোনও মামলার ভার নিলে এটিই সিবিআই-এর প্রথম ধাপ। আজই সিবিআই-এর একটি বিশেষ দল রাজ্যে এসে পৌঁছায়। তারা ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখবে এবং এই মামলার সমস্ত নথিপত্র রাজ্য পুলিসের কাছ থেকে সংগ্রহ করবে।
পুলিসের জালে ধরা পড়া অভিযুক্তদের (রাজ সিং এবং অন্যান্যদের) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। খুনের নেপথ্যে বড় কোনও রাজনৈতিক বা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খুঁজে বের করাই এখন সিবিআই-এর মূল লক্ষ্য।
