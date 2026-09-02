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অপারেশন সিঁদুর থেকে অযোধ্যা, রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রথম CEO জিতেন্দ্র মিশ্র! রইল আগুনে সেনাকর্তার চমকে দেওয়া CV

Ayodhya Ram Mandir Trust CEO:  অপারেশন সিঁদুর থেকে এবার অযোধ্যা,  রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রথম CEO হলেন জিতেন্দ্র মিশ্র! রইল এই আগুনে সেনাকর্তার চমকে দেওয়া CV। জানুন একবার। 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 02, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:28 PM IST
অপারেশন সিঁদুর থেকে অযোধ্যা, রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রথম CEO জিতেন্দ্র মিশ্র! রইল আগুনে সেনাকর্তার চমকে দেওয়া CV
Image Credit: নতুন দায়িত্বে জিতেন্দ্র মিশ্র

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রথম CEO জিতেন্দ্র মিশ্র! রইল আগুনে সেনাকর্তার চমকে দেওয়া CV
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