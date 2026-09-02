/অপারেশন সিঁদুর থেকে অযোধ্যা, রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রথম CEO জিতেন্দ্র মিশ্র! রইল আগুনে সেনাকর্তার চমকে দেওয়া CV

eজি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট বুধবার বেছে নিল তাদের প্রথম সিইও। আর এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন এয়ার মার্শাল জিতেন্দ্র মিশ্রকে। রাম মন্দিরের প্রশাসনিক রদবদলের অংশ হিসেবে তিন নতুন ট্রাস্টি নিয়োগের পরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মোট ৫০০০ আবেদনকারীর তালিকা থেকে তাঁকে মন্দিরের প্রথম সিইও হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রথম সিইও হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তার চমকে দেওয়া বায়োডেটা। প্রাক্তন এই ফাইটার জেট চালক ভারতীয় বায়ুসেনায় ৩৯ বছর সার্ভিস দিয়েছেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে ওয়েস্টার্ন এয়ার কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মিশ্র। অপারেশন সিঁদুরে এই কমান্ডের নেতৃত্বও দেন তিনি। মাথায় রাখতে হবে ওয়েস্টার্ন এয়ার কমান্ড ভারতীয় বিমান বাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল কমান্ড।
কে এই জিতেন্দ্র মিশ্র?
এয়ার মার্শাল জিতেন্দ্র মিশ্র ১৯৮৬ সালের ৬ ডিসেম্বর ফাইটার পাইলট হিসেবে ভারতীয় বায়ুসেনা যোগ দেন। ৩৮ বছরেরও দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ফাইটার কমব্যাট লিডার এবং এক্সপেরিমেন্টাল টেস্ট পাইলট হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং ৩০০০ ঘণ্টারও বেশি সময় বিমান চালনোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি পুণের ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি, বেঙ্গালুরুর এয়ার ফোর্স টেস্ট পাইলট স্কুল, আমেরিকার এয়ার কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ এবং ব্রিটেনের রয়্যাল কলেজ অফ ডিফেন্স স্টাডিজের মতো বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন। কর্মজীবনে এই সেনাকর্তা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ড ও স্টাফ পদের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ফাইটার স্কোয়াড্রনের নেতৃত্ব দেওয়া, এয়ারক্রাফট অ্যান্ড সিস্টেমস টেস্টিং এস্টাবলিশমেন্টে চিফ টেস্ট পাইলট হিসেবে কাজ করা। দুটি সম্মুখসারির বিমান ঘাঁটিতে এয়ার অফিসার কমান্ডিং হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি বিমান বাহিনীর সদর দফতরে ডিরেক্টর (অপারেশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট গ্রুপ), প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অফ এয়ার স্টাফ (প্রজেক্টস) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি ASTE-এর কমান্ড্যান্ট এবং ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফের ডেপুটি চিফ (ডকট্রিন, অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ট্রেনিং) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং এরপর ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফের ডেপুটি চিফ অপারেশনস নিযুক্ত হন। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে মিশ্র ওয়েস্টার্ন এয়ার কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যা ভারতীয় বিমান বাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল কমান্ড। পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে পরিচালিত ভারতীয় সামরিক অভিযান অপারেশন সিঁদুরের সময় তিনি এই কমান্ডের নেতৃত্ব দেন। মিশ্র অতি বিশিষ্ট সেবা পদক এবং 'বিশিষ্ট সেবা পদকে ভূষিত হয়েছেন।
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সিইও-র জন্য নতুন নিয়ম ও বিধিমালা
গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে ট্রাস্টের দলিলের (ট্রাস্ট ডিড) সংশোধনী নিয়েও আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈঠকে মোট ১২টি বিষয় আলোচ্যসূচিতে রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই সংশোধনীগুলির মাধ্যমে ট্রাস্টের সিইও-র জন্য নতুন নিয়ম, বিধিমালা ও ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, অনুদানের অর্থ চুরির অভিযোগ ওঠার পর এটি হবে ট্রাস্টের তৃতীয় বৈঠক। এছাড়া, ২০২০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ট্রাস্ট গঠনের পর এই প্রথম এর দলিলে কোনো সংশোধনী আনা হচ্ছে। তীর্থস্থানে প্রাপ্ত অনুদান বা অর্থ চুরির অভিযোগ নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক এবং ট্রাস্টের সাবেক সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের পদত্যাগের ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
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