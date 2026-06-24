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ভালো যখন চেতনকেই বাসত, তখন কেতনকে বিয়ের সিদ্ধান্ত কেন? সিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড কী? প্রেমিকটাই বা কে?

Pune Ketan Agarwal Murder Case: গত এক বছর ধরে চেতনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে সিয়া। তাহলে কেন কেতনকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়? কেনই বা কেতনকে মেরে ফেলে। চেতন এবং সিয়ার আসল পরিচয় কী? কীভাবে তাদের আলাপ?

Written BySoumita Khan Edited By:Soumita Khan
Published: Jun 24, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:57 PM IST
ভালো যখন চেতনকেই বাসত, তখন কেতনকে বিয়ের সিদ্ধান্ত কেন? সিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড কী? প্রেমিকটাই বা কে?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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