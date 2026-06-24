/ভালো যখন চেতনকেই বাসত, তখন কেতনকে বিয়ের সিদ্ধান্ত কেন? সিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড কী? প্রেমিকটাই বা কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুণের কেতন আগরওয়াল খুনের শিউড়ে উঠেছে গোটা দেশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় রূপকথার মত প্রেমকাহিনি। কিন্তু কেতন কোনোদিনই ভাবেননি যে, তাঁর এইরকম ভয়ংকর পরিণতি হবে। ট্রেকিংয়ে বাহানায় বাগদত্তার হাতে কেতনের হাড়হিম খুন। ৪০০ মিটার গভীর খাদে ধাক্কা দেওয়া হয় কেতনকে। ইতোমধ্যেই বাগদত্তা সিয়া এবং তার প্রেমিক চেতনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
কে এই সিয়া গয়াল?
২০ বছরের সিয়া গয়াল পুণের বিবেওয়াড়ি এলাকার বাসিন্দা। তার পরিবার আর্থিকভাবে বেশ স্বচ্ছল। সিয়ার পরিবারের শুকনো ফল বা ড্রাই ফ্রুটসের ব্যবসা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে কেতনের সঙ্গে সিয়ার বাগদান সম্পন্ন হয়। এর আগে থেকেই সিয়া ও কেতনের পরিবারের মধ্যে জানাশোনা ছিল। পেশায় রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী কেতানের সঙ্গে আগামী নভেম্বরে সিয়ার বিয়ের দিন ঠিক ছিল। এমনকি রাজস্থানের উদয়পুরে একটি জমকালো বিয়ের অনুষ্ঠানেরও পরিকল্পনা করেছিল কেতনের পরিবার।
চেতন চৌধুরীর সঙ্গে সিয়ার সম্পর্ক
পুলিসের দাবি, কেতনের সঙ্গে বাগদান হওয়া সত্ত্বেও ২২ বছর বয়সী চেতন চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল সিয়ার। সিয়ার দোকানের পাশেই চেতনের দোকান। গত এক বছর ধরে চেতনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে ছিল সিয়া। কিন্তু সিয়ার বাড়ির লোকজন তার বিয়ে ঠিক করে কেতন আগরওয়ালের সঙ্গে। সিয়া ও চেতন এই বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা দুজনে মিলে কেতনকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে।
গত সাত মাসে সিয়া ও চেতন মিলে মোট ২ হাজার ৪ বার ফোনে কথা বলেছে, যার সময়কাল ছিল প্রায় ২৩৮ ঘণ্টা।
চেতনের কী পরিচয়?
২২ বছরের চেতন বাবুলাল চৌধুরী পুণের কোন্ধওয়া এলাকায় থাকে। চেতন বিবিএ নিয়ে পড়ছে। পড়াশোনার পাশাপাশি সে একজন ব্যবসায়ীও। তার নিজের একটি দোকান আছে, যেখানে কর্মচারীরা কাজ করে। তার দোকানটি ঠিক সিয়া গোয়েলদের দোকানের পাশেই।
কেন খুন করা হয় কেতনকে?
সিয়া ও চেতন একে অপরকে ভালোবাসত। কিন্তু সিয়া কেতনকে বিয়ে করতে চাইছিল না। চেতনকে পুলিস জিজ্ঞেস করেছিল, তারা দুজন পালিয়ে গেল না কেন? জবাবে চেতন বলে, বাগদান ভেঙে চেতনকে পালিয়ে বিয়ে করলে সিয়ার পরিবারের সম্মান নষ্ট হত, তাই তারা কেতনকে রাস্তা থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয়।
আগের ব্যর্থ চেষ্টা
পুলিস এবং কেতনের বাবার অভিযোগ, কেতনকে খুনের এটাই প্রথম চেষ্টা ছিল না। এই হত্যাকাণ্ডের আগে আরও তিনবার তাকে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল, যা ভেস্তে যায়। এর আগে, কেতনকে ধাক্কা দেওয়া হলে তিনি একটি ঝোপঝাড় আঁকড়ে ধরে কোনো রকমে বেঁচে যান। পুলিস এও দাবি করে যে, সেই যাত্রায় বেঁচে যাওয়ার পর লোকজনের দৃষ্টি ঘোরাতে সিয়া সাপের ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আরও একটি চেষ্টাও ব্যর্থ হয়, যার কিছুদিন পরেই কেতনকে খাদে ফেলে খুন করা হয়।
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