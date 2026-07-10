/বাঙালির বরাকে জমি শক্ত করতেই কি টিকিট? রাজ্যসভায় সুস্মিতাকে প্রার্থী করার পিছনে বিজেপির কোন অংক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মিরান্ডা হাউসের প্রাক্তন ছাত্রী থেকে জাতীয় রাজনীতির চেনা মুখ সুস্মিতা দেব। এবার তাঁকেই রাজ্যসভায় প্রার্থী করে চমকে দিল দিল বিজেপি। কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেবকে এবার রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছে বিজেপি। আর তারপরই সুস্মিতা দেবের এই দলবদল ও বিজেপির টিকিটে রাজ্যসভায় যাওয়া (অংকের বিচারে যা একপ্রকার নিশ্চিত) জাতীয় তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনীতিতে অন্যতম প্রধান চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।
আসামের শিলচরের এক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে সুস্মিতা দেবের জন্ম। পিতা সন্তোষ মোহন দেব ছিলেন দেশের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ভারী শিল্পমন্ত্রী এবং আসামের অত্যন্ত প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা। পারিবারিক সূত্রেই সুস্মিতার রাজনীতিতে পদার্পণ। দিল্লির মিরান্ডা হাউস থেকে স্নাতক হন তিনি। পরবর্তীতে আইন নিয়ে উচ্চশিক্ষা শেষ করে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অসমের শিলচর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়ে প্রথমবার সাংসদ হন সুস্মিতা দেব। সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিচিত ছিলেন রাহুল গান্ধীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবেও।
কিন্তু ২০২১ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবসান ঘটলে, মতপার্থক্যের জেরে তিনি দল ত্যাগ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এরপর তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করে সংসদে পাঠানো হয়। ত্রিপুরা ও অসমে দলের সাংগঠনিক বিস্তারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সেই যাত্রা তাঁর দীর্ঘ হল না। ছাব্বিশের ভোটে পশ্চিমবঙ্গে পালাবদলের পর, যখন দিল্লিতেও সাংসদদের মধ্যে বিদ্রোহের সুর, তখনই তৃণমূলের সঙ্গে গাঁটছড়া ছিন্ন করে ইস্তফা দেন তিনি।
এবার তিনি বিজেপির গেরুয়া পতাকার তলায়। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, সুস্মিতা দেবের মতো একজন অভিজ্ঞ ও সুবাগ্মী নেত্রীকে রাজ্যসভায় পাঠানো বিজেপির একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত রাজনৈতিক কৌশল। আসাম তথা সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকায় নিজেদের পায়ের তলার জমি আরও শক্ত করতেই পদ্ম শিবির সুস্মিতাকে প্রার্থী করেছে। এরফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে বরাক উপত্যকায় রাজনৈতিক সমীকরণে বদল ঘটবে বলেই মনে করছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, CAA-কে সমর্থন করেছিলেন সুস্মিতা।
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