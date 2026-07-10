Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বাঙালির বরাকে জমি শক্ত করতেই কি টিকিট? রাজ্যসভায় সুস্মিতাকে প্রার্থী করার পিছনে বিজেপির কোন অংক?

বাঙালির বরাকে জমি শক্ত করতেই কি টিকিট? রাজ্যসভায় সুস্মিতাকে প্রার্থী করার পিছনে বিজেপির কোন অংক?

Sushmita Dev: সুস্মিতা দেবের মতো একজন অভিজ্ঞ নেত্রীকে রাজ্যসভায় পাঠানো বিজেপির একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত রাজনৈতিক কৌশল এরফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে বরাক উপত্যকায় রাজনৈতিক সমীকরণে বদল ঘটবে। বলছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 10, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:58 PM IST
বাঙালির বরাকে জমি শক্ত করতেই কি টিকিট? রাজ্যসভায় সুস্মিতাকে প্রার্থী করার পিছনে বিজেপির কোন অংক?
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সুদে-আসলে বকেয়া ৯ কোটি! চেক বাউন্স মামলায় ৩ মাসের জেল রাজপাল যাদবের
Rajpal Yadav24 min ago
2
Kolkata Crime News40 min ago
3
Jaipur Schoolgirl's Death44 min ago
4
Spain vs Belgium47 min ago
5
Akshay Kumar on Rajesh Sharmas Health54 min ago