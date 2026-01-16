BJP winner Tejasvee Ghosalkar husband mysterious death: মুম্বইয়ে কর্পোরেশন ভোটে জেতা তেজস্বীর স্বামীকে ফেসবুক লাইভে গুলির পর গুলি! রক্তচরিত্র...

BJP winner Tejasvee Ghosalkar husband mysterious death: মুম্বইয়ে কর্পোরেশন ভোটে জেতা তেজস্বীর স্বামীকে ফেসবুক লাইভে গুলির পর গুলি! রক্তচরিত্র...
Abhishek Ghosalkar death case: তেজস্বীর স্বামী অভিষেক ঘোসালকর ছিলেন ১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কর্পোরেটর। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী ছিল গোটা দেশ। বোরিভলি-দহিসার এলাকায় রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পরিচিত মরিস নরোনহা তাঁর নিজ অফিসে অভিষেককে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে একটি ফেসবুক লাইভ চলাকালীন মরিস আচমকাই অভিষেককে লক্ষ্য করে গুলি চালান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (BMC Pole) নির্বাচনের (BMC Pole Result) ফলাফল ঘোষণা আজ। সকাল থেকেই ভোটগণনার কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছে এবং আশা করা হচ্ছে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চূড়ান্ত ফলাফল জনসমক্ষে আসবে। এই টানটান উত্তেজনার মধ্যেই দহিসার বিধানসভা কেন্দ্রের ২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বড় জয় হাসিল করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP Candidate) প্রার্থী তেজস্বী ঘোসালকর (Tejaswi Ghosalkar)। তেজস্বীর এই জয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তাঁর স্বামী অভিষেক ঘোসালকর (Abhishek Ghosalkar) গত বছর এক ফেসবুক লাইভ (Shot dead in Facebook Live) চলাকালীন মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন।
ভোটগণনার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই তেজস্বী ঘোসালকরের এই জয় বিএমসি নির্বাচনের অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি কাটিয়ে রাজনীতির ময়দানে তাঁর এই সাফল্য মুম্বইয়ের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।
কে এই তেজস্বী ঘোসালকর?
তেজস্বী ঘোসালকর গত মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগদান করেন। গত ১৫ ডিসেম্বর তিনি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং মুম্বই বিজেপি ইউনিটের সভাপতি অমিত সাতম তাঁকে সসম্মানে দলে স্বাগত জানান। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পরিবারের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার কে সামলাবেন, তা নিয়ে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরেই তিনি বিজেপি শিবিরে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
তেজস্বী ঘোসালকর (বিবাহের আগে তেজস্বী দারেকর) এর আগেও রাজনৈতিক দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি এর আগে ১ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই ১ নম্বর ওয়ার্ডটি বোরিভলি এবং দহিসার এলাকার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত, যা আগে তাঁর স্বামী অভিষেক ঘোসালকরের নির্বাচনী ক্ষেত্র ছিল।
ফেসবুক লাইভে গুলিবিদ্ধ হন স্বামী অভিষেক ঘোসালকর
তেজস্বীর স্বামী অভিষেক ঘোসালকর ছিলেন ১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কর্পোরেটর। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী ছিল গোটা দেশ। বোরিভলি-দহিসার এলাকায় রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পরিচিত মরিস নরোনহা তাঁর নিজ অফিসে অভিষেককে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে একটি ফেসবুক লাইভ চলাকালীন মরিস আচমকাই অভিষেককে লক্ষ্য করে গুলি চালান।
জানা যায়, মরিস নরোনহা ওই একই ওয়ার্ড থেকে বিএমসি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন, যা নিয়ে ঘোসালকর পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দীর্ঘদিনের। সেই তিক্ততা ও রেষারেষি থেকেই এই চরম সংঘাতের সৃষ্টি হয়।
তদন্তে উঠে এসেছিল যে, তাঁদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা থাকলেও মরিস অত্যন্ত সুকৌশলে অভিষেকের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অভিনয় করেছিলেন। বিবাদ মিটিয়ে ফেলার অছিলায় (যাকে ইংরেজিতে 'extending an olive branch' বলা হয়) তিনি অভিষেককে নিজের অফিসে ডেকে পাঠান এবং একটি যৌথ ফেসবুক লাইভ করার প্রস্তাব দেন। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, সেই লাইভ চলাকালীন দুজনে মিলে বোরিভলি ও দহিসার এলাকার দুঃস্থ পরিবারগুলির মধ্যে শাড়ি ও খাদ্যশস্য বিতরণের যৌথ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন।
ফেসবুক লাইভে অভিষেক ঘোসালকর অতীতের সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি ভুলে জনগণের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের মধ্যে এবং আমাদের সমর্থকদের মধ্যে কিছু মতভেদ ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন আমরা একজোট হয়েছি। সামনে অনেক কাজ বাকি, আর এটা তো কেবল শুরু মাত্র।" দুর্ভাগ্যবশত, এই কথাগুলিই ছিল তাঁর জীবনের শেষ বার্তা। অভিষেক তাঁর বক্তব্য শেষ করে আসন ছেড়ে ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে, মরিস ক্যামেরা থেকে আড়ালে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে তাঁকে গুলি করেন। এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল গোটা মুম্বই।
ধনশ্রী কোলগেকে বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করলেন তেজস্বী
নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দানে তেজস্বী ঘোসালকরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শিবসেনা (ইউবিটি) প্রার্থী ধনশ্রী কোলগে। তবে গণনার শেষে দেখা যায়, তেজস্বী ঘোসালকর ১৬,৪৮৪টি ভোট পেয়েছেন, যেখানে ধনশ্রী কোলগে মাত্র ৫,৭২৯টি ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।
দহিসার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২ নম্বর ওয়ার্ডের এই লড়াইটি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, কারণ তেজস্বী এবং ধনশ্রী এক সময় একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রাথমিক প্রবণতা থেকেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, এই গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডে বিজেপি একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে এবং তেজস্বীর প্রতি মানুষের সমবেদনা ও সমর্থন তাঁকে এই বিপুল ব্যবধানে জয়ী হতে সাহায্য করেছে।
তেজস্বী ঘোসালকরের এই জয় কেবল একটি রাজনৈতিক জয় নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিগত লড়াই এবং রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বামী হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করে তিনি যেভাবে দহিসারের মানুষের রায় পেয়েছেন, তা মুম্বইয়ের স্থানীয় রাজনীতিতে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
আরও পড়ুন: SSC Case Update: বিগ ব্রেকিং! ২৬ হাজারের চাকরি বাতিলে বিরাট 'ষড়যন্ত্র'! নন্দীগ্রামের 'দাগি' প্রার্থীর দায়ের করা মামলাতেই বিপাকে শিক্ষকরা...
আরও পড়ুন: High Court Historical Verdict: যত কম রোজগারই হোক, ইনকামের ২৫% স্ত্রীকে দিতেই হবে! ডিভোর্সে খোরপোশ এড়ানো অসম্ভব: হাইকোর্ট
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)