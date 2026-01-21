Republic Day Chief Guest: ২০০ কোটি মানুষের বাজার! বিশ্ব GDP-র এক-চতুর্থাংশ! মোদীর সঙ্গে ‘মাদার অফ অল ডিলস’ সাইন করতেই প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হয়ে আসছেন উরসুলা? কে তিনি?

Republic Day Chief Guest: ২০০ কোটি মানুষের বাজার! বিশ্ব GDP-র এক-চতুর্থাংশ! মোদীর সঙ্গে ‘মাদার অফ অল ডিলস’ সাইন করতেই প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হয়ে আসছেন উরসুলা? কে তিনি?
Who is Ursula von der Leyen: উরসুলা ভন ডার লেয়েন একাধারে চিকিৎসক ও রাজনীতিক। সামলেছেন জার্মান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বও। তারপর ২০১৯ সাল থেকে টানা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হয়ে আসছেন উরসুলা ভন ডার লেয়েন। কে এই উরসুলা ভন ডার লেয়েন? ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন। ২৫ থেকে ২৭ জানুয়ারি, ৩ দিনের ভারত সফরে আসছেন উরসুলা ভন ডার লেয়েন। তাঁর সঙ্গেই আসবেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও লুইস সান্তোস দা কোস্টাও।
জার্মান রাজনীতিবিদ উরসুলা ভন ডার লেয়েন একাধারে চিকিৎসক ও রাজনীতিক। তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) কার্যনির্বাহী শাখার প্রধান। উরসুলা ভন ডার লেয়েন ও আন্তোনিও লুইস সান্তোস দা কোস্টা যৌথভাবে ১৬তম ভারত-EU শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে উরসুলা ভন ডার লেয়েনের। দেখা করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও।
মনে করা হচ্ছে, মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বহু প্রতীক্ষিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) হতে পারে আলোচনার মূল বিষয়। যাকে বলা হচ্ছে ‘মাদার অফ অল ডিলস’। বিশ্বজুড়ে নতুন শুল্ক নীতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের উপর জোর দিচ্ছে। বহু বছর ধরেই এই চুক্তির রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা চলছে। অবশেষে উভয় পক্ষই শিগগিরই এই চুক্তি স্বাক্ষরের আশায় রয়েছে। যার ইঙ্গিত মিলেছে উরসুলার কথাতেই। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে দাঁড়িয়ে ‘মাদার অফ অল ডিলস’ নিয়ে উরসুলার দাবি, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক 'ঐতিহাসিক চুক্তি' স্বাক্ষরের খুব কাছাকাছি। এই “ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি” ২০০ কোটি মানুষের বাজার তৈরি করবে। যে বাজার বিশ্ব জিডিপির প্রায় এক-চতুর্থাংশের সমান হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার।
উরসুলা ভন ডার লেয়েন ২০১৯ সালে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন। তার আগে ১৪ বছর ধরে তিনি জার্মান সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের সময় সামলেছেন জার্মান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বও। বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে জন্ম নেওয়া উরসুলা মধ্য-ডানপন্থী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের সদস্য। ২০২৪ সালে তিনি পুনরায় ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন।
আরও পড়ুন, Shinde Sena-MNS tie-up derails BJP: অম্বরনাথের মধুর বদলা কল্যাণে! শিন্ডে সেনা-MNS জোট, মেয়রের দৌড় থেকেই ছিটকে দিল বিজেপিকে...
আরও পড়ুন, 8th Pay Commission: বাড়ছে ২০,৭০০ থেকে সর্বোচ্চ ৪,৬৫,০০০ টাকা! কত ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে কোন স্কেলে কত হচ্ছে বেতন? অষ্টম পে কমিশনের বড় আপডেট...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)