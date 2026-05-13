Vijay’s Bodyguard Nayeem Moosa: জনসুনামিতে ছিলেন বিজয়ের 'শ্যাডো', বুক দিয়ে আগলেছেন থালাপতিকে, কে এই নঈম মুসা? তাঁর ক্লায়েন্ট ক্রুজ-বিবার-শাহরুখও

Vijay’s Bodyguard Nayeem Moosa: জনসুনামিতে তিনি ছিলেন বিজয়ের 'শ্যাডো'। নিজের সব উজাড় করে দিয়েছিলেন থালাপতিকে নিরাপত্তা দিতে। বুক দিয়ে আগলেছেন মুসাকে। কে এই নঈম মুসা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গত রবিবার শপথ নিয়েছেন জোসেফ বিজয় চন্দ্রশেখর ওরফে 'থালাপতি' বিজয় (Thalapathy Vijay)। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিজয়কে ‘জেড প্লাস’ (Z+) ক্যাটাগরির সুরক্ষাই দিচ্ছে। ভিভিআইপিদের গুরুতর হুমকির কথা মাথায় রেখেই তাঁদের দেওয়া হয় ভারতের সর্বোচ্চ স্তরের এই নিরাপত্তা। ৫৫ জন এলিট সেন্ট্রাল সিকিউরিটি পার্সোনেল এখন ২৪ ঘণ্টা বিজয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে। যাঁদের মধ্যে ১০ জনেরও বেশি এনএসজি কমান্ডো রয়েছেন। ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে তামিলনাড়ু পুলিস তাঁর বাসভবনে ১২ গাড়ির কনভয় এবং ত্রিস্তরীয় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিয়েছিল। তবে জনসাধারণের অসুবিধা কমাতেই টিভিকে নেতারা পুলিসকে আবদেন জানিয়েছিল এমনটা না করতে। পরে বিজয়ের নিরাপত্তা সাময়িক ভাবে কমানো হয়।
কে এই নঈম মুসা?
বিজয়ের ভোটের প্রচারে জনসুনামি ছিল প্রতিদিনের চেনা ছবি। বিজয়ের জনসভায় হাজার হাজার মানুষ আসতেন দক্ষিণের অন্যতম বড় সুপারস্টারকে এক ঝলক চোখে দেখার জন্য। আর ওই মানুষের ভিড়েও বিজয়কে একজনই বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। যিনি রাতারাতি ‘ভাইরাল সেনসেশন’ হয়ে গিয়েছিলেন। ছিলেন বিজয়ের শ্যাডো। যাঁর নাম নঈম মুসা (Nayeem Moosa)। পুদুচেরির মাহেতে জন্ম মুসার। যিনি নিজে একজন এলিট সিকিউরিটি পার্সোনেল এবং উদ্যোগপতি। বিজয়ের বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হয়ে খবরে ছিলেন। বিরাট জনসভা, রাজনৈতিক প্রচার এবং সিনেমার শুটিং চলাকালীন বিজয়ের 'ছায়া' অর্থাত্ শ্যাডো হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিজয়ের রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার পরই মুসা বিশেষ পরিচিতি পান এবং গুরুত্ব অর্জন করেন।
মুসার বায়োডেটা যা বলছে
পটভূমি: অল্প বয়সেই মুসা বডিবিল্ডিংকে আপন করে নিয়েছিলেন। যা পরে পেশাদার নিরাপত্তার খাতে তাঁর কেরিয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে গিয়েছিল। কাজের সন্ধানে দক্ষিণ ভারত ছেড়ে দুবাইতে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং ২০০০ সালে একটি ইউরোপিয়ান নিরাপত্তা সংস্থায় যোগ দিয়েছিলেন।
জেন্টুর সিকিউরিটি সার্ভিসেস: ২০০৪ সালে মুসা নিজেই সিকিউরিটি সংস্থা গড়ে তোলেন ভাই নাজিজ মুসার সঙ্গে। নাম দেন জেন্টুর সিকিউরিটি সার্ভিসেস এলএলসি। বর্তমানে এই সংস্থা উপসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে অত্যন্ত সুপরিচিত ও স্বনামধন্য এক বেসরকারি নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক হিসেবে প্রমাণ করেছেন।
ভারতে সম্প্রসারণ: ব্যাপক চাহিদার কারণেই মুসার নিরাপত্তা সংস্থা দুবাইতে হেড অফিস করলেও ভারতে একাধিক ব্রাঞ্চ খুলেছে। যার মধ্যে কেরলম ও চেন্নাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি রয়েছে।
দুর্দান্ত ক্লায়েন্ট বেস: বিজয়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়ার অনেক আগেই, মুসার সংস্থা বিশ্বজুড়ে তাবড় সেলেব ও ভিভিআইপি-দের নিরাপত্তা দিয়েছে। তালিকায় রয়েছে হলিউড থেকে বলিউড। টম ক্রুজ (দুবাইতে 'মিশন: ইম্পসিবল – ঘোস্ট প্রোটোকল' সিনেমার শুটিং চলাকালীন) থেকে শুরু করে ফর্মুলা ওয়ান চ্যাম্পিয়ন মাইকেল শ্যুমাখার। আছেন পপস্টার জাস্টিন বিবারও। অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, সলমান খান, আমির খান এবং কমল হাসানের নিরাপত্তাও সামলেছেন মুসার কোম্পানি।
সরকারি ইভেন্ট: 'দুবাই রান', 'দুবাই ফিটনেস চ্যালেঞ্জ' এবং 'এশিয়া কাপ টি-২০ ক্রিকেট'-এর মতো বেশ কিছু বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও সফল ভাবে সামলেছে জেন্টুর সিকিউরিটি সার্ভিসেস
বিজয়ের সঙ্গে মুসার সম্পর্ক
মুসার সঙ্গে বিজয়ের সম্পর্কের সূত্রপাত দুবাইতে। বিদেশে বিজয়ের সিনেমার শ্যুটিং এবং বিভিন্ন ইভেন্ট সফরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বা 'সিকিউরিটি লজিস্টিকস' সামলেছে মুসার সংস্থা। মুসার নিখুঁত পেশাদারিত্বে মোহিত হয়েই বিজয় তাঁকে নিজের একান্ত মহলে নিয়ে আসেন। মুসা এখন বিজয়ের অনুরাগীদের কাছেও খুব প্রিয়। বিজয়ের ঘনিষ্ঠদের কাছেও বিজয়ের অন্যতম সেরা বন্ধু ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসেবে ব্যাপক ভাবে পরিচিত। এমনকী দলের বড় কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা থেকে তদারকি করার জন্য তিনি মুসা সরাসরি দুবাই থেকে চেন্নাইয়ে ছুটে আসেন। বিজয়ের রোডশো-তে মুসা ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন ভিডিয়ো ক্লিপে বিজয় প্রায়শই তাঁর বিদ্যুত্ গতির ক্ষিপ্রতায় চমকে দিয়েছিলেন। ভিড়ের মধ্য থেকে বিজয়ের দিকে ছোড়া ভারী মালা থেকে শুরু করে বোতল কিংবা অন্য যে কোনো বস্তু বিজয়ের গায়ে লাগার আগেই অত্যন্ত নিপুণ ভাবে মুসা লুফে নিতেন।
