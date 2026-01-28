Ajit Pawar Plane Crash: কে এই অজিতের অভিশপ্ত বিমানের পাইলট শাম্ভবী? চিনে নিন পুড়ে ছাই লিয়ারজেটের দক্ষ কিন্তু হতভাগ্য ক্যাপ্টেনকে...

Ajit Pawar Plane Crash: কে এই অজিতের অভিশপ্ত বিমানের পাইলট শাম্ভবী? চিনে নিন পুড়ে ছাই লিয়ারজেটের দক্ষ কিন্তু হতভাগ্য ক্যাপ্টেনকে...
Who was Captain Shambhavi Pathak: মহারাষ্ট্রে ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনায় নিহত উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার-সহ ৪। নিহত পাইলটদের মধ্যে ছিলেন শাম্ভবী পাঠক। কে ছিলেন এই মহিলা পাইলট?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার সকাল ৮টার সময় প্রাইভেট চার্টার্ড লার্জেট ৪৫ করে মুম্বই থেকে রওনা দেন মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। তার ৪৫ মিনিট পরই বারামতি বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে ১০০ ফুট দূরে আছড়ে পড়ে। ভয়ংকর আগুনে ঝলসে মৃত অজিত পাওয়ার-সহ ৫। বিমানে অজিত পাওয়ারের সঙ্গে ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী বিদীপ যাদব, পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত কাপুর, ক্যাপ্টেন সম্ভাবী পাঠক এবং ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট পিঙ্কি মালি। এঁরা সবাই মৃত। নিহত পাইলটদের মধ্যে ছিলেন শাম্ভবী পাঠক।
কে ছিলেন ক্যাপ্টেন শাম্ভবী পাঠক?
ক্যাপ্টেন শাম্ভবী পাঠক অভিশপ্ত লিয়ারজেট ৪৫ বিমানের পাইলট ছিলেন। তিনি একজন সেনা অফিসারের মেয়ে ছিলেন। শাম্ভবী এয়ার ফোর্স বাল ভারতী স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। পরে মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যারোনটিক্স/এভিয়েশন/এ্যারোস্পেস সায়েন্স এবং টেকনোলজিতে স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছিলেন। পরে তিনি নিউজিল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল পাইলট অ্যাকাডেমিতেও ভর্তি হন।
বিমানের পাইলট-ইন-কমান্ডের ভূমিকায় ছিলেন ক্যাপ্টেন সুমিত কাপুর। বেসরকারি চার্টার্ড বিমান চালানোর ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল। ভিআইপি ভ্রমণ পরিচালনায় দক্ষ সুমিতের কাছে কঠিন অবতরণ পরিস্থিতিও সামলানোর ক্ষমতা ছিল বলে জানা গেছে। দুর্ভাগ্যবশত, বারামতিতে যান্ত্রিক ত্রুটি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। বিমানটি দিল্লির চার্টার কোম্পানি VSR পরিচালনা করছিল। দুর্ঘটনার পর বিমান আগুনে জ্বলে গেছে। সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ (DGCA) ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে তদন্ত চালাচ্ছে। এর পাশাপাশি VSR এভিয়েশনের কর্মকর্তারা বিমানটিকে '১০০ শতাংশ নিরাপদ' এবং ক্রুকে 'ভালো অভিজ্ঞ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
উল্লেখ্য, এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'নিজের চোখে দেখেছি। বিমান রানওয়ের দিকে যাচ্ছিল এবং রানওয়ের কাছাকাছি এসেও সেখানে থেকে প্রায় ১০০ ফুট আগেই আছড়ে পড়ে।' প্রত্যক্ষদর্শী আরও বলেন, 'যেভাবে বিমানটি নীচে নামছিল, দেখেই হচ্ছিল ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটবে আর সেটাই হল। মাটিতে আছড়ে পড়ার পর বিমান ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটে, তারপর দাউদাউ করে আগুন করে জ্বলে ওঠে। এরপর আরও ৪-৫টি বিস্ফোরণ ঘটে।'
তিনি আরও বলেন, 'বিমানটি ভেঙে পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা ছুটে যায়। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে পারেনি। ওর মধ্যে অজিত দা ছিল, এটা সবথেকে বেশি দুঃখজনক।' প্রত্যক্ষদর্শী নিজেও শোকাহত এবং হতবাক। দুর্ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, বিধ্বস্ত হয়ে পুরো বিমান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মাঠের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বিমানের ভেঙে পড়া অংশ। একেবারে যেন ধ্বংস্তূপ। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা।
