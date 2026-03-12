BJP Candidate List: বুধের সন্ধ্যায় ৬ ঘণ্টায় চুলচেরা বৈঠকে নাড্ডা-শাহ-শমীক-শুভেন্দু, চূড়ান্ত বাংলার ২৯৪ আসনের BJP প্রার্থী?

BJP Candidate List: বুধের সন্ধ্যায় ৬ ঘণ্টায় চুলচেরা বৈঠকে নাড্ডা-শাহ-শমীক-শুভেন্দু, চূড়ান্ত বাংলার ২৯৪ আসনের BJP প্রার্থী?
BJP Candidate list for West Bengal Assembly Election 2026: বাংলা বিধানসভা ভোটে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলের পুরনো কর্মী ও সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত নেতাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে প্রাথমিকভাবে ইঙ্গিত মিলেছে।
রাজীব চক্রবর্তী: বুধবার সন্ধ্যায় জে পি নাড্ডার বাড়িতে দীর্ঘ ৬ ঘণ্টার বৈঠক। সেই বৈঠকে যোগ দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীন সহ বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্ব। ৬ ঘণ্টার দীর্ঘ সেই বৈঠকে বাংলার প্রতিটি আসন ধরে ধরে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আর তারপরই জোরালো জল্পনা বিধানসভা ভোটের জন্য বাংলার ২৯৪ আসনের প্রার্থী কি চূড়ান্ত করে ফেলেছে বিজেপি? শুধু মোদীর অনুমোদনের অপেক্ষা।
বুধবার সন্ধ্যায় জেপি নাড্ডার বাড়িতে বিজেপির বৈঠকে যোগ দিতে পৌঁছে যান বঙ্গ বিজেপির কোর কমিটি শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী, অমিত মালব্য-সহ অন্যরা। বৈঠকে যোগ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। বিজেপি সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল যে, প্রার্থী তালিকা নিয়েই আলোচনা হবে সেই বৈঠকে।
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই বাংলার আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী বাছাই নিয়ে জোর তৎপরতা ইতোমধ্যেই শুরু করেছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যেই বুধবার রাতে দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বৈঠক বসে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত প্রায় সাড়ে ১২টা, প্রায় ৬ ঘণ্টা বৈঠকের পর জেপি নাড্ডার বাসভবন থেকে বেরিয়ে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
বৈঠকে অমিত শাহ ও জেপি নাড্ডার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ভূপেন্দ্র যাদব, বিপ্লব দেব, বিএল সন্তোষ, অমিত মালব্য এবং নীতিন নবীনও। ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী, অমিতাভ চক্রবর্তীরা। সূত্রের খবর, বৈঠকে বাংলার প্রতিটি আসন ধরে ধরে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলের পুরনো কর্মী ও সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত নেতাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হতে পারে বলেই প্রাথমিকভাবে ইঙ্গিত মিলেছে। এবার বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির বৈঠক। জানা যাচ্ছে, ওই বৈঠকেই কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হতে পারে। এমনটাই খবর দলীয় সূত্রে।
