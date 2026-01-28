Ajit Pawar Plane Crash: অমন ভয়ানক বিপদ, তাও আগুনের গোলা হওয়ার আগে একবারও টুঁ শব্দ কেন আসেনি অভিশপ্ত বিমান থেকে! অজিতের শেষ 'রহস্য'...

Ajit Pawar Plane Crash: অমন ভয়ানক বিপদ, তাও আগুনের গোলা হওয়ার আগে একবারও টুঁ শব্দ কেন আসেনি অভিশপ্ত বিমান থেকে! অজিতের শেষ 'রহস্য'...
Why Ajit Pawar's plane didn't send out an SOS before fatal crash: সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মাঠের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিমানের ধ্বংসাবশেষ। দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন আর আকাশ কালো করে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিট। বারামতী বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (ATC) রুমে তখন সব স্বাভাবিক। পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত কাপুরের কণ্ঠস্বর ভেসে এল রেডিওতে— 'রানওয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আমরা অবতরণ করছি।' কোনও বিপদ সংকেত (SOS) নেই, কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির বার্তাও নেই। কিন্তু তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব স্তব্ধ হয়ে গেল। রানওয়ে ছোঁয়ার ঠিক আগেই বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের ব্যক্তিগত বিমান। নিমেষের মধ্যে লেলিহান আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেলেন মহারাষ্ট্রের রাজনীতির অন্যতম চাণক্য এবং তাঁর চার সঙ্গী।
ঘটনার প্রেক্ষাপট ও ভয়াবহতা
মুম্বই থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে নিজের পারিবারিক দুর্গ বারামতীতে একটি গ্রামীণ নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে আসছিলেন অজিত পাওয়ার। সকাল ৮টা ১০ মিনিটে মুম্বই থেকে ওড়ে তাঁর ‘লিয়ারজেট ৪৫’ (Learjet 45) বিমানটি। আবহাওয়া কিছুটা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন থাকলেও ক্যাপ্টেন জানিয়েছিলেন রানওয়ে দৃশ্যমান। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিমানটি অবতরণের আগে একবার ‘গো-অ্যারাউন্ড’ (অবতরণের চেষ্টা ব্যর্থ হলে পুনরায় চক্কর কাটা) করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার রানওয়ের দিকে নামার সময় সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিমানবন্দরের কাছেই একটি মাঠে আছড়ে পড়ে। এই দুর্ঘটনার কারণ কী, সেই নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তদন্ত।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মাঠের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিমানের ধ্বংসাবশেষ। দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন আর আকাশ কালো করে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। বিমানে থাকা অজিত পাওয়ার, তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী বিধিত যাদব, পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত কাপুর, কো-পাইলট শাম্ভবী পাঠক এবং ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট পিঙ্কি মালির মধ্যে কেউই এই ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাননি।
রানওয়ে দৃশ্যমান, তবুও দুর্ঘটনা কেন?
এই দুর্ঘটনার সবথেকে বড় রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এটিসির সঙ্গে পাইলটের শেষ কথোপকথনে। বুধবার বারামতী বিমানবন্দরের এটিসি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল ‘কার্ভার অ্যাভিয়েশন’ (Carver Aviation)। সংস্থাটির ম্যানেজার প্রমেশ পারিখ জানিয়েছেন, পাইলট রানওয়ে দেখতে পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। সাধারণত যান্ত্রিক গোলযোগ বা বড় কোনও সমস্যা থাকলে পাইলটরা ‘মে-ডে’ বা ‘এসওএস’ সংকেত পাঠান। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটেনি। ল্যান্ডিং গিয়ার নামানোর সময় বা অন্য কোনও কারণে আচমকা ভারসাম্য হারানোই এই দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও ব্ল্যাক বক্স উদ্ধারের আগে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।
প্রাথমিক সূত্রে বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটির তথ্য সামনে আসছে। জানা গিয়েছে, ভেঙে পড়ার আগে এক বার অবতরণের চেষ্টা করেছিল বিমানটি। সেটি ব্যর্থ হওয়ায় ইমারজেন্সি ল্যান্ডিংয়ের অনুমতি চেয়েছিলেন পাইলট। এমনকি, পাইলট ‘মে ডে কল’-ও করেন বলে একটি সূত্রের দাবি। এর পরেই বিমানটি বারামতি বিমানবন্দরের কাছের পাহাড়ি এলাকায় মুখ থুবড়ে পড়ে। বিমানের সামনের অংশে সে সময়ে আগুন লেগে গিয়েছিল বলে খবর। মুহূর্তের মধ্যে ছাই হয়ে যায় প্রায় সম্পূর্ণ বিমানটি। দুর্ঘটনার কারণ জানতে বিমানের ব্ল্যাক বক্সের খোঁজে চলছে তল্লাশি।
বিমানবন্দরের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন
বারামতী বিমানবন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ১৯৯৬ সালে মহারাষ্ট্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এই বিমানবন্দরটি তৈরি করেছিল। দীর্ঘ সময় অনিল আম্বানির রিলায়েন্স এয়ারপোর্ট ডেভেলপারস এটি পরিচালনা করলেও সম্প্রতি তা মহারাষ্ট্র এয়ারপোর্ট ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির হাতে হস্তান্তর করা হয়। ১,৭৭০ মিটারের একটি সুদীর্ঘ রানওয়ে থাকা সত্ত্বেও কেন বিমানটি রানওয়ের বাইরে আছড়ে পড়ল, তা খতিয়ে দেখছে ডিজিসিএ (DGCA)।
ফ্লাইট রেডারের তথ্য বলছে, ভেঙে পড়ার আগে ২৬০০ ফুট উঁচুতে ছিল বিমানটি। হঠাৎই উচ্চতা কমে আসে বিমানের। সেই সময়ে বিমানের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৫৩ কিমি। জানা গিয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি ছিল অত্যাধুনিক, লিয়ারজেট ৪৫এক্সআর মডেলের। এই প্রাইভেট বিমানটি ভিএসআর ভেঞ্চার্স প্রাইভেট লিমিটেডের। মাঝারি মাপের বিলাসবহুল বিমানটিতে নয়টি আসন রয়েছে। ডবল ইঞ্জিনের এই বিমানটি ৫১ হাজার ফুট পর্যন্ত উড়তে সক্ষম। ওজন ৯,৭৫২ কেজি। দেশের বহু ভিআইপি এই মডেলের প্রাইভেট বিমান ব্যবহার করেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি ২০১০ সালে তৈরি হয়েছিল বলে খবর। বিমানটি ওড়ার আগে তাতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল না বলে দাবি করেছেন অপারেটর।
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও তদন্তের দাবি
অজিত পাওয়ারের এই আকস্মিক মৃত্যুতে স্তম্ভিত গোটা দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে ‘জনগণের নেতা’ বলে স্মরণ করেছেন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার পিছনে গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিরাপত্তা কি আদৌ সুরক্ষিত? মমতা স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই দুর্ঘটনার সত্যতা সামনে আনতে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে এনসিপির দুই গোষ্ঠীর পুনরায় এক হওয়ার যে জল্পনা চলছিল, তার মাঝে এই দুর্ঘটনাকে নিছক কাকতালীয় মানতে নারাজ রাজনৈতিক মহলের একাংশ।
শেষ বিদায়
পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুপ্রিয়া সুলে, সুনেত্রা পাওয়ার এবং পার্থ পাওয়ার তড়িঘড়ি দিল্লি থেকে বারামতীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। দুর্ঘটনাস্থলের ভয়াবহতা দেখে স্থানীয়রা শোকস্তব্ধ। যে মানুষটি কয়েক ঘণ্টা পর জনসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল, তাঁর দেহাবশেষ উদ্ধারের দৃশ্য মানতে পারছেন না অনুগামীরা।
বারামতীর মাটি আজ শুধু এক নেতার রক্তে ভেজেনি, এই দুর্ঘটনা ভারতীয় বিমান চালনা ইতিহাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সামনেও এক বড় প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করিয়ে দিল।
আরও পড়ুন: SSC Case Update: বিগ ব্রেক! মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল অযোগ্য শিক্ষকদের, ১০ বছরের চাকরির সুদ-সহ পুরো বেতন ফেরানোর নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের...
আরও পড়ুন: Ajit Pawar Plane Crash| Mamata Banerjee: 'শুনেছিলাম অজিত পাওয়ার BJP জোট ছেড়ে NCP-তে যোগ দিতে চলেছেন, আর আজই মৃত্যু!' অভিশপ্ত দুর্ঘটনায় চক্রান্তের গন্ধে 'সুপ্রিম' তদন্তের দাবি মমতার...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)