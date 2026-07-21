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CJP-র বিক্ষোভের মধ্যেই দিল্লিমুখী কৃষকরা, কেন এই আন্দোলন, কী দাবি তাদের?

Farmer March in Delhi: কৃষক নেতা সর্বন সিং পান্ধের অভিযোগ, হরিয়ানা সরকার কৃষকদের শান্তিপূর্ণভাবে দিল্লি যাওয়ার পথে বাধা দিচ্ছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 21, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:25 PM IST
CJP-র বিক্ষোভের মধ্যেই দিল্লিমুখী কৃষকরা, কেন এই আন্দোলন, কী দাবি তাদের?
Image Credit: -ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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