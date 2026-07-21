/CJP-র বিক্ষোভের মধ্যেই দিল্লিমুখী কৃষকরা, কেন এই আন্দোলন, কী দাবি তাদের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের মধ্যেই মোদী সরকারের চিন্তা বাড়াচ্ছে কৃষকদের আন্দোলন। ভারত-মার্কিন খসড়া বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে মঙ্গলবার পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং আরও কয়েকটি রাজ্যের হাজার হাজার কৃষক একটি 'কিসান মহাপঞ্চায়েত'-এ যোগ দিতে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কৃষকদের দাবি, ওই ভারত-মার্কিন চুক্তি কার্যকর হলে ভারতের কৃষি এবং দুগ্ধ খাতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী পঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই এই প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। কৃষকরা যাতে রাজধানী দিল্লিতে ঢুকতে না পারেন, তার জন্য হরিয়ানা পুলিশ 'শম্ভু সীমান্তে' কংক্রিটের ব্যারিকেড তৈরি করেছে এবং বিপুল সংখ্যক পুলিস মোতায়েন করেছে।
কৃষক নেতা সর্বন সিং পান্ধের অভিযোগ, হরিয়ানা সরকার কৃষকদের শান্তিপূর্ণভাবে দিল্লি যাওয়ার পথে বাধা দিচ্ছে এবং সরকারের এই পদক্ষেপে তাদের "আসল চেহারা" ফাঁস হয়ে গেছে। 'দেশ বাঁচাও মোর্চা'-র ব্যানারে আয়োজিত এই একদিনের 'কিসান মহাপঞ্চায়েত' দিল্লির 'কিসান ঘাটে' অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।
কেন এই আন্দোলন
কৃষক সংগঠনগুলোর দাবি, প্রস্তাবিত ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিটি কার্যকর হলে বিদেশি পণ্যের উপর থেকে শুল্ক কমবে। ফলে বাজারে বিদেশি পণ্যের বাজার উন্মুক্ত হবে। আর তাতেই আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণে সরকারি ভর্তুকি পাওয়া কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্য ভারতে আমদানির সুযোগ তৈরি হবে। মার খাবে দেশীয় শিল্প। আন্দোলনকারীদের মতে, সয়াবিন, ভুট্টা, তুলো, আপেল, কাঠবাদাম , দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য এবং পোল্ট্রির মতো জিনিসপত্র কম দামে বাজারে এলে ভারতীয় কৃষকদের প্রতিযোগিতা করা কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ ভারতের অধিকাংশ কৃষকেরই জমিও কম, সম্বলও কম। ফলে কৃষকদের আয় কমে যাবে।
কৃষকদের দাবি, আমেরিকার কৃষকরা সরকারের কাছ থেকে অনেক বেশি ভর্তুকি পান এবং তাঁদের খামারগুলোও অনেক বিশাল আকারের। তাই ভারতীয় চাষীদের তুলনায় তাঁরা ব্যবসায়িকভাবে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। এই চুক্তি শুধুমাত্র চাষবাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; ডেয়ারি , মৎস্য চাষ, ডিজিটাল ব্যবসা, ই-কমার্স, বিনিয়োগ এবং দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ওপরও এর মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে।
কৃষকদের দাবি কী
কৃষকদের দাবি, কেন্দ্র সরকারকে এই প্রস্তাবিত ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি পুরোপুরি বাতিল করতে হবে। আলোচনার সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের তথ্য ও নথিপত্র প্রকাশ্যে আনতে হবে। যেকোনো বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে তাঁরা কৃষক সংগঠন এবং অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আরও বিশদ আলোচনা ও পরামর্শ করতে হবে।
উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত চুক্তিটির কথা প্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সেখানে উভয় দেশই ২০২৫ সালের শরতের মধ্যে একটি বহুমাত্রিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির প্রথম ধাপ নিয়ে আলোচনা সম্পন্ন করতে সম্মত হয়েছিল।
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