Who is Atanu Chakraborty: কে এই অতনু চক্রবর্তী? চেয়ারম্যান পদ থেকে হঠাৎ ইস্তফা, ‘নীতির’ আড়ালে HDFC Bank-এ বড় সংঘাতের গন্ধ

HDFC Bank Chairman Atanu Chakraborty resign: দুই বছর ধরে জমছিল অস্বস্তি, শেষমেশ ‘values & ethics’ ইস্যুতে সরে দাঁড়ালেন প্রাক্তন আমলা। বাজারে ধাক্কা, প্রশ্ন উঠছে স্বচ্ছতা নিয়েই। ভারতের ব্যাঙ্কিং সেক্টরের অন্যতম নক্ষত্র অতনু চক্রবর্তীর পদত্যাগ ঘিরে এখন সরগরম দালালে স্ট্রিট। পেশাদার আমলা থেকে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান— তাঁর এই সফর যেমন বর্ণময় ছিল, শেষটা হলো তেমনই নাটকীয়।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 19, 2026, 12:57 PM IST
কে এই অতনু চক্রবর্তী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের কর্পোরেট জগতে যখন কোনো শীর্ষকর্তা পদত্যাগ করেন, সাধারণত তার পেছনে থাকে ‘ব্যক্তিগত কারণ’। কিন্তু এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের (HDFC Bank) চেয়ারম্যান অতনু চক্রবর্তীর ইস্তফাপত্র সেই প্রথা ভেঙে দিয়েছে। সেখানে সরাসরি আঙুল তোলা হয়েছে ব্যাঙ্কের ‘নীতি ও আদর্শ’ (Values & Ethics)-এর দিকে। ১৮ মার্চ, ২০২৬-এ তাঁর এই আকস্মিক বিদায়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে— ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কের অন্দরমহলে ঠিক কী ঘটছে?

১৯৮৫ ব্যাচের গুজরাট ক্যাডারের প্রাক্তন আইএএস (IAS) অফিসার অতনু চক্রবর্তী ভারতের অর্থ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয়ক সচিব (Economic Affairs Secretary) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২১ সালের মে মাসে তিনি এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের পার্ট-টাইম চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দেন। দেশের বৃহত্তম মার্জার (HDFC Ltd ও HDFC Bank-এর সংযুক্তি) তাঁর কার্যকালেই সম্পন্ন হয়। আমলাতান্ত্রিক স্বচ্ছতা এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জন্য পরিচিত এই ব্যক্তিত্বের পদত্যাগ তাই হালকাভাবে নিচ্ছে না বিশেষজ্ঞ মহল।

অতনু চক্রবর্তী তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, গত দুই বছর ধরে ব্যাঙ্কের কিছু ‘কার্যকলাপ এবং পদ্ধতি’ (happenings and practices) তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন, যা তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ না থাকলেও, এই ‘দুই বছর’ সময়কালটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই সময়েই এইচডিএফসি-র মেগা-মার্জার এবং তার পরবর্তী ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়া চলেছে। বাজারের গুঞ্জন, ম্যানেজমেন্টের কিছু কৌশলগত সিদ্ধান্ত বা গভর্নেন্স ইস্যুতে বোর্ডের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের মতপার্থক্যই এই চরম সিদ্ধান্তের কারণ।

খবরটি জানাজানি হতেই শেয়ার বাজারে এইচডিএফসি-র শেয়ার দরে ধস নামে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে গভীর সংশয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি আসরে নেমেছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI)।

কেকি মিস্ত্রি: ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব কেকি মিস্ত্রিকে আগামী তিন মাসের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
ব্যাঙ্কের দাবি: কর্তৃপক্ষের মতে, ব্যাঙ্কের আর্থিক স্থিতিশীলতায় কোনো প্রভাব পড়বে না এবং এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

ভারতের ব্যাঙ্কিং ইতিহাসে এইচডিএফসি বরাবরই সুশাসনের প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। সেখানে একজন চেয়ারম্যান যখন ‘নীতি’র দোহাই দিয়ে বিদায় নেন, তখন বুঝতে হবে আগুনের শিখা দেখা না গেলেও ধোঁয়া অনেক গভীরে জমেছে। অতনু চক্রবর্তীর এই প্রস্থান কি শুধুই ব্যক্তিগত সততার প্রকাশ, নাকি ব্যাঙ্কের বড় কোনো কাঠামোগত ফাটলের ইঙ্গিত— তা সময়ই বলবে।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

