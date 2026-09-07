/EXPLAINER: GDP ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধিতেও বিশ্ব অর্থনীতিতে ষষ্ঠ স্থানে পতন ভারতের! কেন? কারণ কী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি অর্থবর্ষের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের প্রকৃত জিডিপি ৭.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মার্কিন শুল্ক নীতির মতো নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও ভারতের এই অর্থনৈতিক পারফরম্যান্স আন্তর্জাতিক স্তরে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু প্রশংসনীয় হারে জিডিপি বৃদ্ধির পরেও বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান ষষ্ঠ স্থানে নেমে এসেছে। কেন?
ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি ও বিশ্ব অর্থনীতিতে Ranking-এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে বৈপরীত্য। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি প্রায় ৩.৯২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত ষষ্ঠ স্থানে। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা আইএমএফ (IMF)-এর দেওয়া রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী এবিষয়ে জানিয়েছেন যে, ডলারে পরিমাপের কারণেই বর্তমানে ভারত ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে।
জিডিপি বৃদ্ধি ও বিশ্ব অর্থনীতিতে Ranking-এ বৈপরীত্য কেন?
প্রসঙ্গত, এই পতনের মুখ্য কারণ-ই হল পরিমাপ পদ্ধতিতে বৈপরীত্য। প্রকৃত জিডিপি বনাম নামমাত্র জিডিপি। ভারতের ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধির পরিসংখ্যানটি হল 'রিয়েল জিডিপি' বা জিডিপির প্রকৃত বৃদ্ধি। যা মুদ্রাস্ফীতিকে বাদ দিয়ে গণনা করা হয়। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্ব Ranking নির্ধারিত হয় মার্কিন ডলারে রূপান্তরিত 'নোমিনাল জিডিপি' বা নামমাত্র জিডিপি-র উপর ভিত্তি করে। এর পাশাপাশি, মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় টাকার মূল্যের ওঠানামাও এই Ranking-এ বড় ভূমিকা নিয়েছে। টাকার দর কিছুটা কমায়, ডলারে হিসেব করা ভারতের অর্থনীতির মোট আর্থিক মূল্য কাগজে-কলমে কম দেখায়। যার ফলে আরওই Ranking পিছিয়েছে।
মূল অর্থনীতির ভিত এখনও মজবুত
তবে অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন যে, এই Ranking পতন বা পরিবর্তনের অর্থ এই নয় যে ভারতের অর্থনীতি ধীরগতির হয়ে পড়ছে। যেখানে বিশ্ব অর্থনীতির অন্যান্য বড় দেশগুলো নানান টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে ৭.৮ শতাংশ হারে ভারতের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি অত্যন্ত শক্তিশালী ভিতের পরিচয় দেয়। তাই ভারত চতুর্থ না ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে—সেটা বড় কথা নয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে, আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। ফলে ডলারের নিরিখে টাকার ওঠানামা ভারতের অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী যাত্রার পথে কোনও বাধা হবে না।
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