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EXPLAINER: GDP ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধিতেও বিশ্ব অর্থনীতিতে ষষ্ঠ স্থানে পতন ভারতের! কেন? কারণ কী?

India slip to World 6th-largest economy: প্রশংসনীয় হারে জিডিপি বৃদ্ধির পরেও বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান ষষ্ঠ স্থানে নেমে এসেছে। কেন? ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি প্রায় ৩.৯২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত ষষ্ঠ স্থানে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 07, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:34 PM IST
EXPLAINER: GDP ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধিতেও বিশ্ব অর্থনীতিতে ষষ্ঠ স্থানে পতন ভারতের! কেন? কারণ কী?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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