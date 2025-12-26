Egg Price High: প্রতি শীতে হয়রানি! কেন ডিম কিনতে গেলেই ছ্যাঁকা লাগছে হাতে? জানুন, এখনই ৯ টাকার ঘরে ঘোরা 'এগফ্লেশনে'র রহস্য...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Why Egg Prices High in Winter: কলকাতায় লাফিয়ে বেড়েছে ডিমের দাম। ডিম তো রেকর্ড করে ফেলেছে ওডিশায়। তবে শুধু কলকাতা বা ওডিশায় নয়, দিল্লি, মুম্বই, পটনা, রাঁচী-- সর্বত্র ডিমের চড়া দাম। ডিম নিয়ে হাহাকার! প্রতি শীতেই এটা হয়। কেন শীতকাল এলেই হঠাৎ করে এতটা বেড়ে যায় ডিমের দাম?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 26, 2025, 02:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শীত (Winter Season) এলেই প্রতিবার এক ছবি। আকাশছোঁয়া হয়ে যায় ডিমের দাম (Egg Prices High)। বাজারে গিয়ে ব্যাজার মুখ করে কিনতে হয় ডিম। কেননা, ডিমে হাত দিলেই হাত পুড়ে যায় মূল্যবৃদ্ধির আগুনে। এবারেও তাই। ৭টা এখন অতীত। ডিমের দাম এখন ৮ টাকা থেকে সাড়ে আট টাকার মধ্যে ঘুরছে। কেথাও কোথাও এমনকি ৯ টাকাও! এ-ও জানা গিয়েছে যে, বাজারে ডিমের জোগান রয়েছে। তাহলে? কেন এমন হচ্ছে?

ভারত জুড়েই

কলকাতায় লাফিয়ে বেড়েছে ডিমের দাম। ডিমের দাম নতুন রেকর্ড করে ফেলেছে পাশের রাজ্য ওডিশায়। এই ছবি শুধু কলকাতার নয়, দিল্লি, মুম্বই, পটনা, রাঁচী-- ডিমের দাম চড়া সর্বত্র। এ কথা ঠিক যে, প্রতি শীতেই ডিমের দাম বাড়ে। এক পিস ডিমের দাম সাধারণত ৭ টাকার আশপাশে থাকে। কিন্তু এবার সেটা ৮টাকার ঘর পেরিয়ে পা ফেলেছে ৯ টাকায়! কেন এই শীতকালে হঠাৎ এত দাম বেড়ে গেল ডিমের?

জোগান কম?

গত অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় চলতি ডিসেম্বরে ডিমের দাম ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। পোলট্রি খামারগুলির সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই মূল্যবৃদ্ধি হঠাৎ করে হয়নি। একটু-একটু করে দাম বাড়ছিলই। গত বছর কেন ডিমের দাম বেড়েছিল, তার একটা কারণ, গত বছর ডিমের জোগান কম ছিল, সরবরাহও কম ছিল, তাই দামও বেড়েছিল। এবছর দামবৃদ্ধির পিছনে সরবরাহ কমের এই গল্পটা অবশ্য নেই। তাহলে?

শীতে সংকট

শীতে ডিমের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যায়। শীতে কেক তৈরি হয়। ক্রিসমাস নিউ ইয়ার-পর্বে কেকের বিপুল চাহিদা থাকে। কেকের জন্য প্রচুর ডিম লাগে। এর উপর থাকে ফিস্ট আর পিকনিকের ঠেলা। তার উপর তো বইমেলা বিজ্ঞানমেলা-সহ নানা কিসিমের মেলার পর মেলা অনুষ্ঠিত হয় শীতে, যেখানে মিল বা টিফিন তৈরিতে ডিম অপরিহার্য। থাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নানা কর্মসূচি। সর্বত্র ডিমের ডাক পড়ে। পোলট্রি ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, শীতে, বিশেষ করে ডিসেম্বরে ডিম বিক্রি অনেক বেড়ে যায়। এবারেও বেড়েছে। কিন্তু সংকটের সবচেয়ে বড় কারণ শীতেই আবার ডিমের উৎপাদন কমে যায়। চাহিদা বেশি থাকে, এদিকে উৎপাদন কম হয়-- ফলে, বিভিন্ন মহলের অনুমান, ডিমের দাম বাড়িয়ে চাহিদাটা নিয়ন্ত্রণ করেন ব্যবসায়ীরা।

দাম কি কমবে?

ওডিশায় তো ডিমের দাম রেকর্ড করে ফেলেছে। উত্তর প্রদেশেও ছবিটা তেমনই। প্রতিদিন উত্তর প্রদেশে প্রায় ছয় কোটি ডিমের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে সাড়ে তিন কোটি ডিম বাইরে থেকে আনা হয়। সেই খরচ ধরেই এখন উত্তর প্রদেশের বাজারে এক পিস ডিমের দাম আট টাকা থেকে ১০ টাকা। হোলসেল মার্কেটে ডিমের দাম যদিও সাড়ে সাত টাকা। জানা যাচ্ছে, জানুয়ারিতে ডিম পিছু দাম আরও ১৫ থেকে ২০ পয়সা করে বাড়তে পারে। আশা করা হচ্ছে, ফেব্রুয়ারি থেকে ডিমের দাম একটু হলেও কমতে পারে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

