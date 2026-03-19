English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  Eid 2026: সৌদি দুবাই কাতার ওমানের একদিন পরে কেন ভারত-পাকিস্তানে ইদ আসে, জানেন? আশ্চর্য হবেন

Why Eid in India a Day after Saudi?: সৌদি আরবে বুধবার পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে যেহেতু আজ, বৃহস্পতিবার রমজান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হবে, সেহেতু পরদিন মানে, আগামীকাল, শুক্রবারই সৌদি আরবে উদ্‌যাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর। তেমনই অনুমান।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 19, 2026, 02:43 PM IST
দেশ-বিশেষে ইদের দিন নির্ধারণের পিছনের মূল কারণটা কী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন আরব-দুবাইয়ের একদিন পরে ভারতে ইদ (Eid)? ইদ উল-ফিতর (Eid al-Fitr) সারা বিশ্বে একই দিনে পালিত হয় না। কারণ, এটি সম্পূর্ণভাবে নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। সৌদি আরব (Saudi Arabia) বা অন্যান্য উপসাগরীয় দেশে সাধারণত আগে ইদ পালিত হয়। ভারত (India), পাকিস্তান (Pakistan) এবং বাংলাদেশে (Bangladesh) তা একদিন পরে উদযাপিত হয়। এর পিছনে কী কী কারণ?

Add Zee News as a Preferred Source

 রমজান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ

সৌদি আরবে (Saudi) বুধবার ১৪৪৭ হিজরি সনের পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। এর ফলে যেহেতু আজ, বৃহস্পতিবার রমজান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হবে, সেহেতু পরদিন মানে, আগামীকাল, শুক্রবারই সৌদি আরবে উদ্‌যাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর (Eid ul Fitr 2026)। সেই রকমই অনুমান। পবিত্র রমজান মাসের (Holy Ramadan) পরে পৃথিবী জুড়ে উৎসবের মেজাজ! সেই লগ্ন সমাগত। রমজান মুসলিমদের পবিত্রতম মাস (Ramadan the holiest month)। ইদের চাঁদ কি সত্যিই আগামীকাল দেখা যাবে? ভারতে কবে ইদ? 

কেন আরব-দুবাইয়ের একদিন পরে ভারতে ইদ?

কেন আরব-দুবাইয়ের একদিন পরে ভারতে ইদ? ইদ উল-ফিতর সারা বিশ্বে একই দিনে পালিত হয় না। কারণ, এটি সম্পূর্ণভাবে নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। সৌদি আরব বা অন্যান্য উপসাগরীয় দেশে সাধারণত আগে ইদ পালিত হয়। আর ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে তা একদিন পরে উদযাপিত হয়। এর পিছনে অনেক কারণ আছে। মূল কারণগুলি কী কী?

চন্দ্র-নির্ভর ক্যালেন্ডার

ইসলামিক ক্যালেন্ডার বা হিজরি বর্ষপঞ্জি চন্দ্রচক্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি। তাই আকাশে নতুন চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করেই শাওয়াল মাস শুরু হয় এবং ইদের দিন নির্ধারিত হয়।

ভৌগোলিক পার্থক্য 

ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে চাঁদ দৃশ্যমান হওয়ার বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চাঁদ ওঠার সময় এবং তা দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা আলাদা আলাদা হয়। সৌদি আরব ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত হওয়ায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে চাঁদ আগে দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ইসলামিক রীতি

স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখার একটা নিয়ম আছে। ইসলামিক রীতি অনুযায়ী, প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখার পরই নতুন ইসলামীয় মাস শুরু হয়। ভারত বা পাকিস্তানে তাদের নিজস্ব চাঁদ দেখা কমিটি আছে। এই কমিটির সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই সেখানে ইদের আনুষ্ঠানিক তারিখ ঘোষণা করা হয়।

চাঁদ-রাত ও রোজা পূর্ণ

ইদের আগের সন্ধ্যাকে 'চাঁদ-রাত' বলা হয়। সংশ্লিষ্ট জায়গার ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এই রাতে আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন। যদি আকাশে নতুন চাঁদ দেখা যায়, তবে পরের দিন ইদ হয়। আর চাঁদ দেখা না গেলে রমজান মাসের ৩০টি রোজা পূর্ণ করে তার পরের দিন ইদ উল-ফিতর উদযাপন করা হয়। মূলত এই ভৌগোলিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির কারণেই ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তুলনায় সাধারণত একদিন পরে ইদ পালিত হয়।

ভারতে ও বাংলাদেশে
 
সৌদিতে যদি আগামীকাল, শুক্রবার ইদ পালিত হয়, তবে নিয়মানুসারে পরদিন ভারতে ইদ উদযাপিত হওয়ার কথা। হিজরি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী, চাঁদ দেখার সাপেক্ষে ২৯ বা ৩০ দিনে মাস হয়। ২৯টি রমজান শেষে যদি চাঁদ দেখা যায়, তাহলে পরদিন ইদ-উল ফিতর উদ্‌যাপিত হয়। আর চাঁদ দেখা না গেলে ইদ-উল ফিতর উদ্‌যাপিত হয় ৩০টি রমজান শেষে।

তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে

এদিকে তুরস্ক ও সিঙ্গাপুর চাঁদ দেখা নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুসারেই ইসলামি মাস নির্ধারণ করে। তার ভিত্তিতে এই দুই দেশ পবিত্র ইদ-উল ফিতরের তারিখ ঘোষণা করেছে। তুরস্ক শুক্রবার ইদ-উল ফিতর উদ্‌যাপন করবে। আর সিঙ্গাপুরে ইদ উদ্‌যাপন করা হবে শনিবার।

ইদে কড়াকড়ি

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের কারণে এবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও কাতারে উন্মুক্ত স্থানে ইদ-উল ফিতরের জামাত হচ্ছে না। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই দুই দেশে এবার শুধু মসজিদেই ইদের নামাজ আদায় করা হবে।

পবিত্র রমজান ও ইদ

মুসলিমদের কাছে বছরের সবচেয়ে পবিত্র সময় এই রমজান মাস। এই সময়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখেন, অর্থাৎ, উপবাস করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। এই রমজান মাসের শেষ দিনে পালিত হয় তাঁদের সবচেয়ে বড় উৎসব ইদ-উল ফিতর। এই বছর ভারতে রমজান মাস শুরু হয়েছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি। সেই হিসেবে ২৯টি রোজার পরে ইদ। খুশির ইদ। আনন্দের ইদ। উদযাপনের ইদ। এটা প্রতিবারই ঘটে। প্রতি বছরই ইদের তারিখ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে একটা সংশয় তৈরি হয়। কারণ ইদ পালনের জন্য ইদের চাঁদ দেখতে পাওয়াটা জরুরি। রমজান মাসের পরে শুরু হয় শাওয়াল মাস। আর এই শাওয়াল মাসের প্রথম দিনেই পালিত হয় ইদ-উল ফিতর। কখনও ২৯ দিনের রোজার পর ইদের চাঁদ ওঠে, কখনও আবার ৩০ দিন রোজা রাখার পরেও ইদের চাঁদ দেখা যায়। ইসলামি ক্যালেন্ডারের ১২ মাসের মধ্যে রমজান মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র মাস। মাসটি ধৈর্য, উপবাস, আত্মচিন্তার সময়। রমজান ইসলামি চান্দ্র ক্যালেন্ডারের নবম মাস। মাসটি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেন, রোজা রাখেন। ইসলামে প্রতিটি সক্ষম মুসলমানের জন্য রোজা রাখা নিয়ম। যদিও, রোজা মানে কিন্তু কেবল না-খেয়ে থাকা নয়; এটি নিজের ইচ্ছা (নফস) নিয়ন্ত্রণ, খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ, ধৈর্য ধরার মাস। মুসলমানরা অধীর আগ্রহে এই মাসের জন্য অপেক্ষা করেন। তবে তার আগে সবার চোখ থাকে রমজানের চাঁদের দিকে, যাকে 'চাঁদ রাত' বলা হয়। চাঁদ দেখা দিলে তবেই রমজান শুরু হয় এবং পরের দিন থেকে রোজা রাখা হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Why Eid ul-Fitr in India celebrated a day after Saudi? Eid in DubaiEid in QatarEid in OmanEid datesEid 2026Eid 2026 datesWhen is EidEid in IndiaEid in Saudi ArabiaEid ul-Fitr 2026কবে ইদইদভারতে ইদ
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

