Eid 2026: সৌদি দুবাই কাতার ওমানের একদিন পরে কেন ভারত-পাকিস্তানে ইদ আসে, জানেন? আশ্চর্য হবেন
Why Eid in India a Day after Saudi?: সৌদি আরবে বুধবার পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে যেহেতু আজ, বৃহস্পতিবার রমজান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হবে, সেহেতু পরদিন মানে, আগামীকাল, শুক্রবারই সৌদি আরবে উদ্যাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর। তেমনই অনুমান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন আরব-দুবাইয়ের একদিন পরে ভারতে ইদ (Eid)? ইদ উল-ফিতর (Eid al-Fitr) সারা বিশ্বে একই দিনে পালিত হয় না। কারণ, এটি সম্পূর্ণভাবে নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। সৌদি আরব (Saudi Arabia) বা অন্যান্য উপসাগরীয় দেশে সাধারণত আগে ইদ পালিত হয়। ভারত (India), পাকিস্তান (Pakistan) এবং বাংলাদেশে (Bangladesh) তা একদিন পরে উদযাপিত হয়। এর পিছনে কী কী কারণ?
রমজান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ
সৌদি আরবে (Saudi) বুধবার ১৪৪৭ হিজরি সনের পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। এর ফলে যেহেতু আজ, বৃহস্পতিবার রমজান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হবে, সেহেতু পরদিন মানে, আগামীকাল, শুক্রবারই সৌদি আরবে উদ্যাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর (Eid ul Fitr 2026)। সেই রকমই অনুমান। পবিত্র রমজান মাসের (Holy Ramadan) পরে পৃথিবী জুড়ে উৎসবের মেজাজ! সেই লগ্ন সমাগত। রমজান মুসলিমদের পবিত্রতম মাস (Ramadan the holiest month)। ইদের চাঁদ কি সত্যিই আগামীকাল দেখা যাবে? ভারতে কবে ইদ?
কেন আরব-দুবাইয়ের একদিন পরে ভারতে ইদ?
কেন আরব-দুবাইয়ের একদিন পরে ভারতে ইদ? এর পিছনে অনেক কারণ আছে। মূল কারণগুলি কী কী?
চন্দ্র-নির্ভর ক্যালেন্ডার
ইসলামিক ক্যালেন্ডার বা হিজরি বর্ষপঞ্জি চন্দ্রচক্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি। তাই আকাশে নতুন চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করেই শাওয়াল মাস শুরু হয় এবং ইদের দিন নির্ধারিত হয়।
ভৌগোলিক পার্থক্য
ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে চাঁদ দৃশ্যমান হওয়ার বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চাঁদ ওঠার সময় এবং তা দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা আলাদা আলাদা হয়। সৌদি আরব ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত হওয়ায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে চাঁদ আগে দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
ইসলামিক রীতি
স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখার একটা নিয়ম আছে। ইসলামিক রীতি অনুযায়ী, প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখার পরই নতুন ইসলামীয় মাস শুরু হয়। ভারত বা পাকিস্তানে তাদের নিজস্ব চাঁদ দেখা কমিটি আছে। এই কমিটির সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই সেখানে ইদের আনুষ্ঠানিক তারিখ ঘোষণা করা হয়।
চাঁদ-রাত ও রোজা পূর্ণ
ইদের আগের সন্ধ্যাকে 'চাঁদ-রাত' বলা হয়। সংশ্লিষ্ট জায়গার ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এই রাতে আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন। যদি আকাশে নতুন চাঁদ দেখা যায়, তবে পরের দিন ইদ হয়। আর চাঁদ দেখা না গেলে রমজান মাসের ৩০টি রোজা পূর্ণ করে তার পরের দিন ইদ উল-ফিতর উদযাপন করা হয়। মূলত এই ভৌগোলিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির কারণেই ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তুলনায় সাধারণত একদিন পরে ইদ পালিত হয়।
ভারতে ও বাংলাদেশে
সৌদিতে যদি আগামীকাল, শুক্রবার ইদ পালিত হয়, তবে নিয়মানুসারে পরদিন ভারতে ইদ উদযাপিত হওয়ার কথা। হিজরি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী, চাঁদ দেখার সাপেক্ষে ২৯ বা ৩০ দিনে মাস হয়। ২৯টি রমজান শেষে যদি চাঁদ দেখা যায়, তাহলে পরদিন ইদ-উল ফিতর উদ্যাপিত হয়। আর চাঁদ দেখা না গেলে ইদ-উল ফিতর উদ্যাপিত হয় ৩০টি রমজান শেষে।
তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে
এদিকে তুরস্ক ও সিঙ্গাপুর চাঁদ দেখা নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুসারেই ইসলামি মাস নির্ধারণ করে। তার ভিত্তিতে এই দুই দেশ পবিত্র ইদ-উল ফিতরের তারিখ ঘোষণা করেছে। তুরস্ক শুক্রবার ইদ-উল ফিতর উদ্যাপন করবে। আর সিঙ্গাপুরে ইদ উদ্যাপন করা হবে শনিবার।
ইদে কড়াকড়ি
এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের কারণে এবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও কাতারে উন্মুক্ত স্থানে ইদ-উল ফিতরের জামাত হচ্ছে না। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই দুই দেশে এবার শুধু মসজিদেই ইদের নামাজ আদায় করা হবে।
পবিত্র রমজান ও ইদ
মুসলিমদের কাছে বছরের সবচেয়ে পবিত্র সময় এই রমজান মাস। এই সময়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখেন, অর্থাৎ, উপবাস করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। এই রমজান মাসের শেষ দিনে পালিত হয় তাঁদের সবচেয়ে বড় উৎসব ইদ-উল ফিতর। এই বছর ভারতে রমজান মাস শুরু হয়েছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি। সেই হিসেবে ২৯টি রোজার পরে ইদ। খুশির ইদ। আনন্দের ইদ। উদযাপনের ইদ। এটা প্রতিবারই ঘটে। প্রতি বছরই ইদের তারিখ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে একটা সংশয় তৈরি হয়। কারণ ইদ পালনের জন্য ইদের চাঁদ দেখতে পাওয়াটা জরুরি। রমজান মাসের পরে শুরু হয় শাওয়াল মাস। আর এই শাওয়াল মাসের প্রথম দিনেই পালিত হয় ইদ-উল ফিতর। কখনও ২৯ দিনের রোজার পর ইদের চাঁদ ওঠে, কখনও আবার ৩০ দিন রোজা রাখার পরেও ইদের চাঁদ দেখা যায়। ইসলামি ক্যালেন্ডারের ১২ মাসের মধ্যে রমজান মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র মাস। মাসটি ধৈর্য, উপবাস, আত্মচিন্তার সময়। রমজান ইসলামি চান্দ্র ক্যালেন্ডারের নবম মাস। মাসটি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেন, রোজা রাখেন। ইসলামে প্রতিটি সক্ষম মুসলমানের জন্য রোজা রাখা নিয়ম। যদিও, রোজা মানে কিন্তু কেবল না-খেয়ে থাকা নয়; এটি নিজের ইচ্ছা (নফস) নিয়ন্ত্রণ, খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ, ধৈর্য ধরার মাস। মুসলমানরা অধীর আগ্রহে এই মাসের জন্য অপেক্ষা করেন। তবে তার আগে সবার চোখ থাকে রমজানের চাঁদের দিকে, যাকে 'চাঁদ রাত' বলা হয়। চাঁদ দেখা দিলে তবেই রমজান শুরু হয় এবং পরের দিন থেকে রোজা রাখা হয়।
