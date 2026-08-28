/HIMALAYA DEADLY DISASTER EXPLAINED: হিমালয় এখন টাইম বোমা; নেপালের ভয়াল ধ্বংসযজ্ঞেই সূচনা! মৃত্যুসুনামির হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী...তলিয়ে যাবে এই ৫ রাজ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিমালয় কি একটি টাইম বোমায় পরিণত হয়েছে এখন? যদিও নেপাল-তিব্বত সীমান্তে তুষারধস ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছে। যাতে ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত এবং ১৫০০ জনেরও বেশি নিখোঁজ। পরিবেশবিদ, জলবিজ্ঞানী এবং ভূতাত্ত্বিকরা এতে অবাক হননি। তারা উল্লেখ করেছেন যে এটি এই ধরনের প্রথম ঘটনা নয় এবং আশঙ্কা করছেন যে এটি শেষও নাও হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন,পরিকাঠামোর অপরিকল্পিত উন্নয়ন, বন উজাড়, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ভূতাত্ত্বিকভাবে নবীন ও অস্থিতিশীল পর্বতমালার ভূমিকম্পজনিত গতিবিধি দেবতাদের এই আবাসকে বসবাসের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং অযোগ্য স্থানে পরিণত করেছে। তিব্বত-নেপালের বন্যার আগে, ২০১৩ সালে কেদারনাথ, ২০২১ সালে চামোলি এবং ২০২৩ সালে সিকিমে একই ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছিল। এটা কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয় যে এই সমস্ত বিপর্যয় হিমবাহের বরফ ভেঙে যাওয়ার পরেই ঘটেছে, যা তুষারধসের সৃষ্টি করে বন্যার কারণ হয়েছিল।
হিমালয়ের দুর্যোগ
আরাবল্লী, বিন্ধ্য এবং সহ্যাদ্রি পর্বতমালার মতো নয়, হিমালয় একটি নবীন এবং অস্থিতিশীল পর্বতমালা। কারণ ভারতীয় টেকটোনিক প্লেট ইউরেশীয় প্লেটের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এটি সমগ্র হিন্দুকুশ হিমালয় পর্বতমালাকে অত্যন্ত অস্থিতিশীল এবং ভঙ্গুর করে তুলেছে। এর ফলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে:
১) শিলাস্তরগুলি অত্যন্ত ফাটলযুক্ত এবং চাপের মুখে সহজেই ধসে পড়ে।
২) এই পর্বতগুলির ঢাল অস্থিতিশীল; এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
৩) ভূমিকম্পজনিত কারণে এই অঞ্চলগুলিতে ভূমিধস বেশি ঘটে।
৪) ঢালগুলি অধিক খাড়া, এবং নদীগুলো উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উচ্চ গতিতে বয়ে চলে।
বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হিন্দুকুশ হিমালয় অঞ্চল দ্রুত উষ্ণতর হচ্ছে; এটি হিমবাহের পশ্চাদপসরণ বাড়ায় এবং বৃষ্টিপাত ও তুষারপাতের ধরন পরিবর্তন করে। এই কারণগুলো নিম্নলিখিত উপায়ে পর্বতমালাকে প্রভাবিত করে:
১) হিমবাহগুলি দ্রুত গলে যাচ্ছে, যার ফলে আরও ঘন ঘন বন্যা হচ্ছে।
২) বরফের আচ্ছাদন সংকুচিত হচ্ছে, যা পর্বতের ভূ-প্রকৃতিকে বিঘ্নিত করছে।
৩) বর্ধিত তাপমাত্রার অন্যতম প্রভাব হল তুষার ঋতুর সংক্ষিপ্ত হয়ে আসা।
৪) এর ফলে বরফও অস্থিতিশীলভাবে গঠিত হয়।
৫) পর্বতে বর্ধিত তাপ আরও বেশি হ্রদের সৃষ্টি করে।
হিমালয়: একটি টাইম বোমা
হিমালয়ে হাজার হাজার হিমবাহ রয়েছে, এবং উপরে উল্লিখিত কারণগুলি সেগুলোকে আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। সামান্য একটি উদ্দীপকেই এগুলো ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এগুলোই হলো গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাডের কারণ। বর্তমান বিপর্যয়টি এই কারণেই ঘটেছে। হিমালয় পর্বতমালায় এই ধ্বংসযজ্ঞের অন্যতম প্রধান কারণ হল পারমাফ্রস্টের গলন। পারমাফ্রস্ট হল মাটি, বরফ, শিলা বা পলি দ্বারা গঠিত এমন কোনও ভূমি যা একটানা দুই বা তার বেশি বছররে শূন্য ডিগ্রির নিচে থাকে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পারমাফ্রস্ট গলে যাচ্ছে, যার ফলে অণুজীবগুলি জৈব পদার্থ ভেঙে ফেলছে এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস নির্গত করছে। এটি বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করে। বরফ গলে যাওয়ায় পাথর আলগা হয়ে যায় এবং পর্বতমালা আরও অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।
জলবায়ু পরিবর্তন: বৈশ্বিক উষ্ণায়ন
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৌসুমি বৃষ্টি আরও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। বৃষ্টিপাতের এই পরিবর্তিত ধরন নিম্নলিখিত বিধ্বংসী প্রভাবগুলো নিয়ে আসে:
১) ঘন ঘন মেঘভাঙা বৃষ্টি।
২) অত্যন্ত তীব্র ও স্বল্পস্থায়ী বৃষ্টি।
৩) ফ্লাশ ফ্লাড
এই সবকিছু পাহাড়ের পাদদেশে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায় এবং সর্বনাশ ডেকে আনে। হিমালয় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যেখানে পার্বত্য অঞ্চলের দেশগুলি একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে, যা পর্বতমালায় আরও বেশি বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে আসছে। উপত্যকায় বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করা হয়, যেখানে বন্যার জল আরও বেশি গতি ও শক্তিতে প্রবাহিত হয় এবং আরও বড় বিপর্যয় ঘটায়। যখন তুষারধস বা হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণ ঘটে, তখন এর সঙ্গে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলোও আসে:
১) বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এতে সেখানে কর্মরত মানুষের মৃত্যু হয়।
২) বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যায়।
৩) ভাটির নিচের অঞ্চলের জনগোষ্ঠী দুর্ভোগের শিকার হয়।
৪) ভারত আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, এবং এই টিকটিক করা টাইম বোমা আরও বিপজ্জনক।
বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে: জম্মু ও কাশ্মীর, যার মধ্যে (লেহ এবং লাদাখ) অন্তর্ভুক্ত। অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, হিমাচল প্রদেশ,উত্তরাখণ্ড, ঝিলাম, চেনাব, রবি, বিয়াস, শতদ্রু, গঙ্গা, যমুনা, রামগঙ্গা, কালি, কোসি, গন্ডক এবং ঘাগরা সহ-অনেক নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে বহু রাজ্যের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং এই নদীগুলোর উভয় তীরে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস করে। বন্যা হলে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
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