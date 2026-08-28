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HIMALAYA DEADLY DISASTER EXPLAINED: হিমালয় এখন টাইম বোমা; নেপালের ভয়াল ধ্বংসযজ্ঞেই সূচনা! মৃত্যুসুনামির হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী...তলিয়ে যাবে এই ৫ রাজ্য

নেপাল-তিব্বতের বিধ্বংসী বন্যায় এক নতুন প্রশ্ন সামনে এনেছে! হিমালয় কি এক টাইম বোমায় পরিণত হয়েছে? কেন প্রাণঘাতী দুর্যোগগুলি আরও ঘন ঘন আঘাত হানছে? পরবর্তী হিমালয়ী বিপর্যয় কি ইতিমধ্যেই রূপ নিচ্ছে? ব্যাখ্যা করা হল বিশদে...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 28, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:18 PM IST
HIMALAYA DEADLY DISASTER EXPLAINED: হিমালয় এখন টাইম বোমা; নেপালের ভয়াল ধ্বংসযজ্ঞেই সূচনা! মৃত্যুসুনামির হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী...তলিয়ে যাবে এই ৫ রাজ্য
Image Credit: হিমালয়ের ভয়াল রূপ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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