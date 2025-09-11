English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

H1B Visa: ইনফোসিস, উইপ্রো, TCS-- ট্রাম্পের ভয়ে ভারতীয় কোনও কোম্পানিই আর দিতে চাইছে না H1B ভিসা! চাকরির ঘোর দুর্দিন...

H1B Visa problem: অন্যান্য আইটি পরামর্শদাতা সংস্থা, যেমন অ্যাকসেঞ্চার, ক্যাপজেমিনি, কগনিজ্যান্ট এবং আইবিএম-ও একই পথে হেঁটেছে এবং FY21 থেকে FY25-এর মধ্যে তাদের এইচ-১বি ভিসার ব্যবহার প্রায় ৪৪% কমিয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 11, 2025, 08:41 PM IST
H1B Visa: ইনফোসিস, উইপ্রো, TCS-- ট্রাম্পের ভয়ে ভারতীয় কোনও কোম্পানিই আর দিতে চাইছে না H1B ভিসা! চাকরির ঘোর দুর্দিন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের শীর্ষস্থানীয় সফটওয়্যার পরিষেবা সংস্থাগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মী নিয়োগের জন্য এইচ-১বি ওয়ার্ক ভিসার ওপর তাদের নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমিয়ে দিচ্ছে। গত পাঁচ বছরে, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS), ইনফোসিস (Infosys), এইচসিএল টেকনোলজিস (HCL Technologies), উইপ্রো (Wipro), টেক মাহিন্দ্রা (Tech Mahindra) এবং এলটিআইমাইন্ডট্রির মতো ছয়টি বৃহত্তম ভারতীয় আইটি কোম্পানি গড়ে ৪৬% কম এইচ-১বি ভিসা (H1B Visa) ব্যবহার করেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

এই পরিবর্তনের মূল কারণগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. জটিল ও ব্যয়বহুল মার্কিন অভিবাসন নীতি
 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নিয়ম ক্রমশ জটিল এবং ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। 'HIRE Act'-এর মতো নতুন প্রস্তাবগুলো, যা আউটসোর্সিং-এর উপর কর আরোপের পরিকল্পনা করছে, ভারতীয় কোম্পানিগুলোর জন্য আরও অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। এই কারণে, বিদেশি কর্মী পাঠানো এখন কঠিন হয়ে পড়েছে।

২. স্থানীয়ভাবে নিয়োগ ও নতুন কর্মপদ্ধতি
ভারতীয় আইটি সংস্থাগুলো এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয়ভাবে কর্মী নিয়োগের দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। তারা তাদের কাজের পদ্ধতিও পরিবর্তন করছে, যেমন 'নিয়ারশরিং' (গ্রাহকের কাছাকাছি কোনো দেশে কাজ করা) এবং অনেক কাজ স্বয়ংক্রিয় করে ফেলা। এর মাধ্যমে তারা পশ্চিমী বাজারগুলোতে স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টির রাজনৈতিক চাপ মোকাবেলা করতে পারছে।

৩. আমেরিকান প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা
আমাজন, মাইক্রোসফট, মেটা, অ্যাপল এবং গুগল-এর মতো বড় আমেরিকান প্রযুক্তি সংস্থাগুলো এখন এইচ-১বি ভিসার সবচেয়ে বড় ব্যবহারকারী। তারা তাদের অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) পণ্য তৈরি ও উন্নত করার জন্য বিশেষভাবে দক্ষ কর্মীদের আনতে প্রচুর ভিসা ব্যবহার করছে। এমনকি এআই গবেষণা সংস্থা OpenAI এবং Anthropic-ও প্রচুর ভিসা স্পন্সর করছে, যা ভারতীয় কোম্পানিগুলোর জন্য ভিসা প্রাপ্তি আরও কঠিন করে তুলছে।

৪. ব্যতিক্রম: টিসিএস
এই সামগ্রিক প্রবণতা সত্ত্বেও, টিসিএস তার বিশাল আকারের কারণে একটি ব্যতিক্রমী অবস্থান বজায় রেখেছে। বিশ্বজুড়ে ৬০০,০০০ এরও বেশি কর্মী থাকা সত্ত্বেও, ২০২৫ অর্থবছরে টিসিএস ৫,৫০৫টি ভিসা ইস্যু করে অ্যামাজনের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম এইচ-১বি স্পন্সর হিসেবে ছিল।

অন্যান্য বৈশ্বিক আইটি পরামর্শদাতা সংস্থা, যেমন অ্যাকসেঞ্চার, ক্যাপজেমিনি, কগনিজ্যান্ট এবং আইবিএম-ও একই পথে হেঁটেছে এবং FY21 থেকে FY25-এর মধ্যে তাদের এইচ-১বি ভিসার ব্যবহার প্রায় ৪৪% কমিয়েছে।

তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো এখনো ভারতীয় প্রকৌশলীদের যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসছে, কারণ তাদের উন্নত এআই পণ্য তৈরির জন্য বিশেষভাবে দক্ষ প্রতিভার প্রয়োজন।

আরও পড়ুন: Palmistry Description: আপনার হাতে কি অর্ধচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্র চিহ্ন আছে? জ্যোতিষ বলছে, বিরাট ব্যাপার...

আরও পড়ুন: Nepal interim PM Kulman Ghising: কালো পাহাড় আলো করা কুলমান ঘিসিং-ই এখন জেন Z-র নয়নমণি! নেপালের নেক্সট PM মুখকে চিনুন...

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
H1B VISAH1B visa policyTCSTech MahindraWiproHClL&TIT companiesH1B visa policy changedH1B visa for IndiansTrump Visa PolicyWhite house visa policyIndians in AmericaIT employee in USA
পরবর্তী
খবর

Nepal Unrest: নেপালের হোটেলে আগুন, বাঁচতে চারতলা থেকে ঝাঁপ ভারতীয় দম্পতির! সুহানা সফরে মৃত্য়ুর ডাক...
.

পরবর্তী খবর

Sunjay Kapur Property Dispute: ৩০০০০ কোটির ভাগ চেয়ে মামলা করিশ্মার! প্রিয়ার কাছে সঞ্জয়ের সম্...