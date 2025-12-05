English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 5, 2025, 04:02 PM IST
IndiGo Flights Cancellation: বিরাট উড়ান বিপর্যয়, হাজার ফ্লাইট বাতিলে চরম ভোগান্তি, হয়েছেটা কী? জানুন আসল কারণ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাজারের উপর ফ্লাইট বাতিল কিংবা লেট, কোনও কোনও বিমানবন্দর থেকে সব উড়ানই বাতিল, সবেমিলিয়ে সারা দেশে  বিপর্যস্ত ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা। যাত্রীরা প্রবল বিপাকে, কেউ কেউ বড় ক্ষতির সম্মুখীন। এনিয়ে তোলপাড় সোশাল মিডিয়া। ইন্ডিগোরে শাপ শাপান্ত করে তোলপাড় করছেন মানুষজন। কিন্তু কেন এই বিপর্যয়? 

বিপুল সংখ্যাক বিমান বাতিলের প্রধান কারণ হল বিমান চালনার নতুন সময়সীমার কারণে কর্মী কম পড়ে গিয়েছে ইন্ডিগোর। 

ইন্ডিগোর বক্তব্য তাদের ক্রু শিডিউলিং সিস্টেমে ছোটখাটো যে প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি ছিল, তা নতুন 'ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন' নিয়মের কারণে আরও বড় আকার ধারণ করেছে। শীতের সময়ে উড়ান সময়সূচিতে বেশি সংখ্যক ভোরবেলার ফ্লাইট থাকায়, বিমানের ক্রুদের সময়মতো পাওয়া যায়নি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভারতের ভিড়ভাট্টা পূর্ণ বিমানবন্দর এবং ব্যস্ত এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল। এগুলিও আরও বেশি উড়ান বিলম্বের  করেছে, যার ফলস্বরূপ এয়ারলাইনকে কিছু ফ্লাইট আগে থেকেই বাতিল করতে হয়েছে। 

বুধবার বিমান পরিচালন সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটি, শীতকালের জন্য সময়সূচির পরিবর্তন, প্রতিকূল আবহাওয়া, বিমান চলাচল ব্যবস্থায় অতিরিক্ত ভিড়, এবং সংশোধিত ক্রু রোস্টারিং নিয়ম (FDTL) কার্যকর হওয়ার কারণে আমাদের পরিষেবার উপর এমন নেতিবাচক ও সম্মিলিত প্রভাব পড়েছে, যা আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব ছিল না।

একটা হিসেব দেখলে বোঝা যায় ২ ডিসেম্বর ২০০ ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। ঠিক সময়ে বিমান উড়েছে মাত্র ৩৫ শতাংশ। ৩ ডিসেম্বর ফ্লাইট ক্যানসেল হয়েছে ১৫০ ফ্লাইট। গতকাল ফ্লাইট ৪০০ শোরও বেশি বাতিল হয়েছে। 

এমন ভয়ানক বিপর্যয়েজন জন্য ইন্ডিগোর কাছে জানতে চেয়েছে ডিজিসিএ। পাশাপাশি পরিষেবা ক্ষেত্রে কী উন্নতি হল তা প্রতিদিন আপডেট দিতে বলেছে। একইসঙ্গে কেন্দ্রের সরফে সাফ বলে দেওয়া হয়েছে এরকম ক্রাইসিসে যেন ভাড়া বাড়ানো না হয়।

এদিকে, ইন্ডিগোর তরফে জানানো হয়েছে বিমানকর্মী পাওয়ার জন্য বা ভালোভাবে পরিচালনার জন্য ৮ ডিসেম্বর থেকে ফ্লাইট সংখ্যা কমিয়ে দেবে। খুব সম্ভবত আগামী বছর ১০ ফেব্রুায়ারির মধ্য় সমাধান হয়ে যাবে।

এদিকে নতুন উড়ান নিয়মে এমন বিপর্যয় হওয়া এখন নিয়ম শিথিল করছে সরকার। পাশাপাশি পাইলটদের সহযোগিতা করার জন্য বলা হয়েছে। 

ডিজিসিএর নতুন ক্রু রোস্টারিং নিয়মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। পাশাপাশি ইন্ডিগোকে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাদের পাইলটদের রাতের ডিউটির কিছু ছাড়া দিয়েছে। 

ডিজিসিএ বলেছে তাদের নতুন নির্দেশ খুব তাড়াতাড়ি কার্যকর হবে। আগে বলা হয়েছিল সাপ্তাহিক বিশ্রামের বদলে কোনো ছুটি মিলবে না।

জিডিসিএ-র তরফে বলা হয়েছে, বর্তমানে উড়ান সংক্রান্ত সমস্যা চলছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে বিমান সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে পরিষেবার চালানো ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে বিশেষ অনুরোধ করা হয়েছে। তার জেরেই উড়ান নিয়ম বিবেচনা করা হচ্ছে।

