/মোদী মন্ত্রিসভায় বিরাট রদবদল, আসছে ৯ নতুন মুখ, সরানো হচ্ছে ৬ জনকে, বাংলা থেকেও এক মন্ত্রী!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরাট রদবদল হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভায়। এমনই একটি জল্পনা দানা বাঁধছে দিল্লিতে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ যেতে পারেন ৬ মন্ত্রী। অন্যদিকে, মন্ত্রিসভায় আসতে পারেন ৯ নতুন মুখ।
জল্পনা রয়েছে, মোদী মন্ত্রিসভা থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং হরদীপ সিং পুরীকে বাদ দেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি এমন গুঞ্জন রয়েছে যে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের মন্ত্রক বদল হতে পারে। নির্মলার জায়গায় আনা হতে পারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর শক্তিকান্ত দাসকে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওই রদবদল হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।
মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়তে পারেন কারা
ধর্মেন্দ্র প্রধান
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরানো হতে পারে। সংঘ পরিবার থেকে আসা ধর্মেন্দ্র প্রধান দু'বার রাজ্যসভার সাংসদ। গত ১২ বছর ধরে মোদী সরকারের মন্ত্রী হিসেবে রয়েছেন। ২০২১ সালের জুলাই মাস থেকে তিনি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ধর্মেন্দ্র প্রধানের সময় ৫টি বড় বিতর্ক সামনে। ২০২৬ সালের নিট এর প্রশ্নপত্র ফাঁস, CBSE)-এর বোর্ড পরীক্ষার উত্তরপত্রের মূল্যায়নে অনিয়ম, ইউজিসি ইক্যুইটি নির্দেশিকা নিয়ে বিতর্ক, ২০২৪ সালের ইউজিসি-নেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, ২০২০ সালে আনা জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে দেরি হওয়া। এনিয়ে তিনি যথেষ্ঠই ব্যাকফুটে।
হরদীপ সিং পুরী
প্রাক্তন আইএফএস অফিসার হরদীপ সিং পুরী ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বর্তমানে তিনি পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের দায়িত্বে। হরদীপ সিং পুরীর নাম ‘এপস্টাইন ফাইলস’ বিতর্কের সাথে জড়িয়েছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, ২০১৪-২০১৭ সালের মধ্যে তিনি জেফ্রি এপস্টাইনের সঙ্গে ৬২টি ইমেল আদান-প্রদান করেন। তাঁর সাথে ১৪ বার দেখাও করেছিলেন। এই ইস্যু তাঁর বিদায়ের কারণ হতে পারে।
রভনীত সিং বিট্টু
পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বেয়ন্ত সিংযের নাতি রভনীত সিং বিট্টু কংগ্রেস থেকে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে বিজেপিতে যোগ দেন। ২০২৪ সালের আগস্টে তিনি রাজস্থান থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। গত ৩ জুন বিট্টু আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ৪ জুন বিজেপি তাদের ১১ জন রাজ্যসভা প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে, কিন্তু সেখানে বিট্টুর নাম ছিল না। ২০২৬ সালের ২১ জুন তাঁর রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ হয়েছে। এবার তিনি লুধিয়ানার কোনও একটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়তে পারেন।
পঙ্কজ চৌধুরী, অর্থ প্রতিমন্ত্রী
উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জ থেকে সাতবারের সাংসদ। ২০২১ সালের জুলাই মাস থেকে অর্থ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিজেপির এক ব্যক্তি, এক পদ নীতির অধীনে চৌধুরীকে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে। লক্ষ্য হল তিনি যাতে ২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে পুরোপুরি সাংগঠনিক কাজ করতে পারেন।
হর্ষ মালহোত্রা, সমবায় প্রতিমন্ত্রী
হর্ষ মালহোত্রা। ২০২৪ সালে তিনি পূর্ব দিল্লি কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন এবং মোদী মন্ত্রিসভায় স্থান পান। ২০২৬ সালের মে মাসে তিনি দিল্লি বিজেপির সভাপতি হন। বিজেপির ‘এক ব্যক্তি, এক পদ’নীতির আওতায় মালহোত্রাকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে।
জর্জ ক্যুরিয়েন, সংক্যালঘু প্রতিমন্ত্রী
জর্জ ক্যুরিয়েন ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে তিনি মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় যোগ দেন। গত ২৩ জুন মোদী মন্ত্রিসভার একমাত্র খ্রিস্টান সদস্য পদত্যাগ করেছেন। এর পেছনে একটি কারণ হিসেবে এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত কেরালা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রত্যাশার চেয়ে দুর্বল পারফরম্যান্সকে দায়ী করা হচ্ছে। ৬৫ বছর বয়সী কুরিয়ান নিজেও কাঞ্জিরাপল্লী কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তৃতীয় স্থানে শেষ করেন।
নতুন কারা আসতে পারেন মন্ত্রিসভায়
শক্তিকান্ত দাস
তামিলনাড়ু ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত আইএএস শক্তিকান্ত দাস বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রধান সচিব-২। নোটবন্দি এবং জিএসটি চালু করার মতো মোদী সরকারের বড় বড় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে শক্তিকান্ত দাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সময়ে তিনি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছেন। ডিজিটাল পেমেন্ট বা লেনদেনের প্রসার ঘটিয়েছেন। ব্যাঙ্কিং নিয়মকানুনকে আরও শক্তিশালী করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।
অনুরাগ ঠাকুর
হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম কুমার ধুমলের ছেলে অনুরাগ ঠাকুর। আগেও তিনি মন্ত্রী ছিলেন। পরপর পঞ্চমবারের মতো সাংসদ। মোদী সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে অনুরাগ ঠাকুর প্রতিমন্ত্রী এবং পূর্ণ মন্ত্রী—উভয় হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হিসেবে তাঁর কার্যকালকে বেশ কার্যকর ও সফল হিসেবে দেখা হয়েছিল। ২০২৭ সালে হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনুরাগের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। এনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
ভি ডি শর্মা
আরএসএস ও এবিভিপি-র সঙ্গে জড়িত ছিলেন বহুদিন। ২০২০ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি খাজুরাহো কেন্দ্র থেকে পরপর দ্বিতীয়বারের মতো লোকসভা সাংসদ। ৫৫ বছর বয়সী শর্মাকে কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব দিয়ে বিজেপি মধ্যপ্রদেশ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের জাতীয় স্তরের নেতাদের তৈরি করতে চাইছে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ দলে শর্মাকে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী সাংগঠনিক নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি মধ্যপ্রদেশের সবকটি লোকসভা আসনেই জয়লাভ করেছিল।
তরুণ চুঘ
পাঞ্জাবের অমৃতসরের বাসিন্দা। আরএসএস ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে তিনি বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সাম্প্রতিক রাজ্যসভা নির্বাচনে বিজেপি পাঞ্জাবের কোটার অধীনে তরুণ চুগকে মধ্যপ্রদেশ থেকে প্রার্থী করেছিল এবং তিনি নির্বাচিত হন। রাজ্যসভায় তিনি রবনীত সিং বিট্টুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন এবং এখন মোদী সরকারে তাঁর মন্ত্রিত্ব পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।
রাঘব চাড্ডা
অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ২০২০ সালে তিনি দিল্লির রাজেন্দ্র নগর কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হন। দিল্লি জল বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০২২ সালে তিনি পাঞ্জাব থেকে রাজ্যসভায় যান।
গত এপ্রিলে আপ -এর আরও ৬ জন রাজ্যসভা সাংসদের সঙ্গে রাঘবও বিজেপিতে যোগ দেন। সূত্রের খবর, পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে আপ-কে চ্যালেঞ্জ জানাতে বিজেপি তাঁর ইমেজকে কাজে লাগাতে চাইছে।
শ্রীকান্ত শিন্ডে
শ্রীকান্ত শিন্ডে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের ছেলে। তিনবার সাংসদ। মনে করা হচ্ছে, শ্রীকান্ত ‘অপারেশন টাইগার’-এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যার জন্য উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে শিবিরের ছয়জন লোকসভা সাংসদ দলবদল করেছিলেন বলে জানা গেছে। এর জন্যই তাকে মন্ত্রী করা হচ্ছে বলে খবর।
সঞ্জয় দিনা পাটিল
এনসিপি থেকে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন সঞ্জয় দিনা পাটিল। ২০২২ সালে তিনি শিবসেনায় যোগ দেন। ২০২৪ সালে পুনরায় লোকসভায় নির্বাচিত হন। ‘অপারেশন টাইগার’-এর পর পাটিল শিবসেনায় যোগ দেন। দলবদলের পুরস্কার বা স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় জায়গা দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা চলছে।
কাকলি ঘোষ দস্তিদার
চিকিৎসক থেকে রাজনীতিবিদে পরিণত হওয়া কাকলি ঘোষ দস্তিদার অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস-এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়ে বিজেপিকে সমর্থন জানান। এই দল ভাঙার খেলায় তাঁর ভূমিকার পুরস্কার হিসেবে তাঁকে মন্ত্রিসভায় একটি পদ দেওয়া হতে পারে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে।
অরুণ গোভিল
রামায়ণ-এ প্রভু শ্রীরামের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য দেশজুড়ে পরিচিত অরুণ গোভিল ২০২১ সালে বিজেপিতে যোগ দেন। ২০২৪ সালে তিনি উত্তরপ্রদেশের মিরাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন। আগামী বছর উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলায়, বিজেপির সামাজিক সমীকরণ কৌশলের অধীনে গোভিলকে একজন সম্ভাব্য মন্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
কাদের দফতর বদল হতে পারে
জল্পনা রয়েছে দফতর বদলে যেতে পারে নির্মলা সীতারমন, জ্য়োতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, প্রহ্লাদ যোশীর মতো মন্ত্রীদের।
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