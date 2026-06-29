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মোদী মন্ত্রিসভায় বিরাট রদবদল, আসছে ৯ নতুন মুখ, সরানো হচ্ছে ৬ জনকে, বাংলা থেকেও এক মন্ত্রী!

Modi Cabinet Reshuffle: জল্পনা রয়েছে দফতর বদলে যেতে পারে নির্মলা সীতারমন, জ্য়োতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, প্রহ্লাদ যোশীর মতো মন্ত্রীদের

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 29, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:21 PM IST
মোদী মন্ত্রিসভায় বিরাট রদবদল, আসছে ৯ নতুন মুখ, সরানো হচ্ছে ৬ জনকে, বাংলা থেকেও এক মন্ত্রী!
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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