KIIT Student Suicide: ওড়িশার নামী কলেজে নেপালি ছাত্রীর রহস্য মৃত্যু! বোঝা কাঁধে ক্যাম্পাস ছাড়ছে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল ওড়িশা ভুবনেশ্বরের 'কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি' (কেআইআইটি)। ঘটনার সূত্রপাত রবিবার সন্ধ্যে বেলা থেকে। জানা গিয়েছে, কেআইআইটি-র হোস্টেল ঘর থেকে এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। এবং ওই ২০ বছরের তরুণী প্রকৃতি লামসাল তিনি নেপালের বাসিন্দা। শুধু তাই নয় সেই ঘটনার পর সমস্ত নেপালি পড়ুয়াদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এবার সেই ঘটনার প্রতিবাদেই সোমবার সকাল থেকেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন নেপালি পড়ুয়ার।

জাতীয় সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, 'একজন তৃতীয় বর্ষের নেপালি পড়ুয়া। তিনি বিটেক নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। তাঁর দেহ উদ্ধার হয় হোস্টেল থেকে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, সুইসাইড করেছেন তিনি। এবং এই আত্মহত্যার নেপথ্যে রয়েছে প্রেম।'

#WATCH | Anil Prasad Yadav from Nepal says, "...We were pushed out of the hostel today. A girl from Nepal was found dead yesterday. We went to International Office to find out more details about this but we could not find anything. We were there overnight, sitting on a dharna. We… pic.twitter.com/ZEvKPNXen4

