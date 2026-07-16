/১০০ বিজ্ঞানী ISRO ছাড়লেন! গণপদত্যাগের ভয়াল ঝড়ে নড়ে গেল কেন্দ্র... রাষ্ট্রীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় কী চলছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্য় ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ওরফে ইসরো ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। যা সরাসরি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বেঙ্গালুরুতে রয়েছে ইসরোর সদর দফতর। ইসরো নড়ে গেল গণপদত্যাগের ঝড়ে! জানা যাচ্ছে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে প্রায় ১০০-রও বেশি বিজ্ঞানী পদত্যাগ করেছেন! দলে দলে বিজ্ঞানীরাই ইসরো ছাড়ছেন! যার জেরে কেন্দ্র নড়েচড়ে বসেছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ ও অবসরের নিয়ম আরও কঠোর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। বিশেষ করে গগনযান-সহ গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ প্রকল্পে কর্মরত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের ক্ষেত্রে।
কী বলছে মিডিয়ার রিপোর্ট
এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, গত ১৪ জুলাই জারি হওয়া এক অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকার সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, গগনযান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত গ্রুপ 'এ' বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মীদের পদত্যাগ বা স্বেচ্ছা অবসরের আবেদন ইসরোর বিভিন্ন কেন্দ্রকে গ্রহণ না করারই কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে ইসরোর বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের পদত্যাগ এবং স্বেচ্ছা অবসরের সমস্ত আবেদন নাকি সরাসরি মহাকাশ বিভাগের (ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেসের) কাছে পাঠানো হবে। এবং সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আরও পড়ুন:
কী বলছেন ইসরোর চেয়ারম্যান?
ইসরোর চেয়ারম্যান ভি. নারায়ণ সেই মিডিয়াকে জানিয়েছেন যে, কর্মী চলে যাওয়ার বিষয়টি সামাল রাষ্ট্রীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা প্রস্তুত রয়েছে। তাঁকে উদ্ধৃত করে রিপোর্টে লেখা হয়েছে, 'অনেকেই সংস্থা ছেড়ে চলে যান। তবে এটি প্রায় সব সংস্থাতেই স্বাভাবিক ব্যাপার। নতুন নির্দেশিকার উদ্দেশ্য শুধু কর্মীদের ধরে রাখাই নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির কাজ যাতে হঠাৎ করে ব্যাহত না হয়, তাও নিশ্চিত করা। তবুও কেউ যদি সংস্থা ছেড়ে যান, তাঁর দায়িত্ব অন্য কেউ গ্রহণ করবেন। আমরা পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।'
কেন এই সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র?
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে যে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে প্রায় ১০০ বিজ্ঞানী ইস্তফা দেওয়ার পরই এই পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র। যদিও ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেস এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে জানায়নি যে, কতজন বিজ্ঞানী ইসরো ছেড়েছেন। তবে একাধিক সূত্রের দাবি বিগত কয়েক মাসে ১০০ থেকে ১২০ জন বিজ্ঞানী পদত্যাগ করেছেন। জানা যাচ্ছে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর ইউআর রাও স্যাটেলাইট সেন্টার (ইউআরসি) থেকে প্রায় ৮০ জন এবং কেরলের তিরুঅনন্তপুরমের বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার (ভিএসএসসি) থেকে প্রায় ২০ জন বিজ্ঞানী সংস্থা ছেড়েছেন। সূত্রগুলি দাবি করছে যে, ১০০ জন বিজ্ঞানী যে চাকরি ছেড়েছেন, তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। তবে প্রকৃত সংখ্যা ১২০-র কাছাকাছি হতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)