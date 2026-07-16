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১০০ বিজ্ঞানী ISRO ছাড়লেন! গণপদত্যাগের ভয়াল ঝড়ে নড়ে গেল কেন্দ্র... রাষ্ট্রীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় কী চলছে?

রাষ্ট্রীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় ইসরো-তে কী চলছে? কেন শয়ে শয়ে বৈজ্ঞানিক চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন! এমন কী হল রাষ্ট্রীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় যে, গণইস্তফার ঝড় উঠল! এখনই জেনে নিন...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 16, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:54 PM IST
১০০ বিজ্ঞানী ISRO ছাড়লেন! গণপদত্যাগের ভয়াল ঝড়ে নড়ে গেল কেন্দ্র... রাষ্ট্রীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় কী চলছে?
Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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