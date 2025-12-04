Putin India Visits: গণহত্যার অভিযোগে 'অপরাধী' পুতিনের মাথায় ঝুলছে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানা, তাও কেন ভারতে এত নির্ভয় সফর?

Putin India Visits: গণহত্যার অভিযোগে 'অপরাধী' পুতিনের মাথায় ঝুলছে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানা, তাও কেন ভারতে এত নির্ভয় সফর?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে পুতিন: আইসিসি-র পরোয়ানা সত্ত্বেও কেন তাঁকে গ্রেফতার করতে অপারগ ভারত?
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (Vladimir Putin) ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে (23rd India-Russia Annual Summit) যোগ দিতে বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে (New Delhi, India) এসেছেন। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC) (International Criminal Court) তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার পর এটি তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সফর।
এই সফর আন্তর্জাতিক আইনের একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলছে: একটি রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে পুতিনকে গ্রেফতার করতে কি ভারত আইনত বাধ্য? ভারতের সার্বভৌম আইনি কাঠামো এবং দীর্ঘদিনের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে এর স্পষ্ট উত্তর হল- না।
১. কেন পুতিনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি হল?
২০২৩ সালের ১৭ মার্চ, আইসিসি-র প্রি-ট্রায়াল চেম্বার ২ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং তাঁর শিশু অধিকার কমিশনার মারিয়া লভোভা-বেলোভার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে।
অভিযোগ:
ইউক্রেনের অধিকৃত অঞ্চল থেকে জনগণকে (শিশুদের) অবৈধভাবে নির্বাসন এবং স্থানান্তর করার মতো যুদ্ধাপরাধের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ফৌজদারি দায়বদ্ধতার অভিযোগ আনা হয়েছে।
অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে হাজার হাজার ইউক্রেনীয় শিশুকে জোরপূর্বক অপসারণ। আইসিসি বলছে, পুতিনের জারি করা ডিক্রিগুলি শিশুদের রুশ নাগরিকত্ব প্রদান এবং রুশ পরিবার দ্বারা দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে।
আইসিসি মনে করে, এটি শিশুদের স্থায়ীভাবে তাদের দেশ থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যকে প্রমাণ করে, যা জেনেভা কনভেনশনের গুরুতর লঙ্ঘন। রাশিয়া আইসিসি-র সদস্য রাষ্ট্র না হলেও, ইউক্রেন দুবার আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসি-র এখতিয়ার মেনে নেওয়ায় এই পরোয়ানা জারি করা সম্ভব হয়েছে।
রাশিয়ার অবস্থান:
যদিও আইসিসি এই পরোয়ানা জারি করেছে, হ্যাগ-ভিত্তিক এই আদালতের এখতিয়ারকে রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পরোয়ানাকে 'আইনত অপ্রাসঙ্গিক' বলে অভিহিত করেছে।
২. কেন ভারতকে পুতিনকে আটক করতে হবে না?
পুতিন যে নির্বিঘ্নে ভারতে আসতে পারছেন, তার মূল আইনি ভিত্তি হলো 'প্যাক্টা সুন্ট সার্ভান্ডা' নীতি (অর্থাৎ, চুক্তি কেবল পক্ষগুলির জন্য বাধ্যতামূলক)।
স্বাক্ষরকারী নয় ভারত: ভারত কখনই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধানে (Rome Statute) স্বাক্ষর করেনি বা তা অনুমোদন করেনি।
আইনি বাধ্যবাধকতা নেই: যেহেতু ভারত আইসিসি চুক্তির অংশ নয়, তাই রোম সংবিধানে বর্ণিত পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা, সহযোগিতার দায়িত্ব এবং গ্রেফতার ও আত্মসমর্পণের আদেশ— এর কোনোটিই ভারতের উপর প্রযোজ্য নয়।
দেশীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত নয়: ভারত এই চুক্তিটিকে তার দেশীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করেনি। ফলে, আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে, আইসিসি-র গ্রেফতারি পরোয়ানা ভারতের এখতিয়ারের মধ্যে বাধ্যতামূলক নয়। এটি একটি বহিরাগত আদালতের নির্দেশ, যা ভারতে কার্যকর করার কোনো ক্ষমতা নেই।
৩. আইসিসি থেকে দূরে থাকার কারণ
১৯৯৮ সালে রোম সংবিধান তৈরির সময় থেকেই ভারত কিছু দীর্ঘস্থায়ী আপত্তি তুলে ধরেছিল, যা মেটানো হয়নি:
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রাজনৈতিক প্রভাব: আইসিসি-তে মামলার রেফারেল বা স্থগিত করার ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদের হাতে থাকাকে ভারত জোরালোভাবে বিরোধিতা করেছিল। ভারতের যুক্তি ছিল, এটি আদালতকে রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত করে তোলে।
সন্ত্রাসবাদ বাদ: ভারত দাবি করেছিল যে, আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্র (WMDs) ব্যবহারকে আইসিসি-র এখতিয়ারভুক্ত অপরাধের তালিকায় স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। চূড়ান্ত খসড়াতে তা না থাকায় ভারত আদালতটির পরিধিকে অসম্পূর্ণ মনে করে।
জাতীয় সার্বভৌমত্বের সুরক্ষা: ভারত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, দেশের বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এর ভূখণ্ডে বা এর নাগরিকদের সঙ্গে জড়িত যেকোনো গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা দেশের আদালতের রয়েছে। আইসিসি-তে যোগ দিলে দেশের সার্বভৌমত্ব ও বিচার ব্যবস্থার এখতিয়ার ক্ষুণ্ন হতে পারে।
৪. অতীতের নজির (ওমর আল-বশিরের উদাহরণ)
এই কূটনৈতিক সমস্যা ভারতে নতুন নয়। এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হলো সুদানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশির, যাঁর বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ ছিল।
২০১৫ সালে ভারত সফর: আল-বশিরও ২০১৫ সালে ভারত-আফ্রিকা ফোরাম শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসেছিলেন। সেই সময়েও সিভিল সোসাইটি গ্রুপগুলি তাঁকে গ্রেফতারের দাবি জানায়। ভারত তখনও স্পষ্ট করে বলেছিল যে, তারা রোম সংবিধানে স্বাক্ষরকারী নয়, তাই এই পরোয়ানার ওপর কাজ করতে তারা আইনিভাবে বাধ্য নয়।
এই ঘটনাটি স্পষ্ট করে দেয় যে, নতুন দিল্লি যে চুক্তিতে যোগ দেয়নি, তার বাধ্যবাধকতার চেয়ে নিজস্ব কৌশলগত সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে।
৫. ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের গুরুত্ব
ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক কয়েক দশকের ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা 'বিশেষ এবং সুবিধাপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব' নামে পরিচিত। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির জন্য এই সম্পর্ক অপরিহার্য।
প্রতিরক্ষা সরবরাহ: রাশিয়া ঐতিহাসিকভাবে ভারতের প্রধান প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহকারী (যেমন: সুখোই-৩০ এমকেআই জেট, প্রধান যুদ্ধ ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন এবং কৌশলগত এস-৪০০ ট্রায়াম্ফ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম)। এই বিশাল সামরিক সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ ও আপগ্রেডের জন্য মস্কোর সরবরাহ অব্যাহত থাকা অত্যাবশ্যক।
শক্তি সুরক্ষা: ইউক্রেন সংঘাতের পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভারত বিপুল পরিমাণে ছাড়ের মূল্যে রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি বাড়িয়েছে। রাশিয়া বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম অপরিশোধিত তেল সরবরাহকারী, যা দেশের শক্তি নিরাপত্তা এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
কূটনৈতিক নিরপেক্ষতা: ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে ভারত ধারাবাহিকভাবে একটি নিরপেক্ষ, জোট-নিরপেক্ষ কূটনৈতিক অবস্থান বজায় রেখেছে এবং জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ভোটাভুটিতে বিরত থেকেছে।
