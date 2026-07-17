/কেন ইসরো ছাড়ার হিড়িক? সামনে এল ১০০ বিজ্ঞানীর গণপদত্যাগের ৩ কারণ, চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো একের পর এক সফল অভিযান চালিয়ে বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করলেও, সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের গণপদত্যাগে উদ্বেগ ছড়িয়েছে সংস্থাকে ঘিরে। গত ১০ মাসে প্রায় ১০০ জনেরও বেশি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ ইসরো থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এভাবে 'ব্রেন ড্রেইনে'র কারণে ভারতের মহাকাশ গবেষণা ধাক্কা খেতে পারে বলেও আশঙ্কা ছড়িয়েছে। জানা যাচ্ছে, মেধাবী বিজ্ঞানীদের একাংশ এখন বেসরকারি মহাকাশ সংস্থা ও স্টার্ট-আপগুলোর দিকে ঝুঁকছেন।
কেন ইসরো ছাড়ার হিড়িক বিজ্ঞানীদের?
বিজ্ঞানীদের এই গণপদত্যাগের পিছনে সামনে এসেছে মূল ৩টি কারণ— বেসরকারি ক্ষেত্রে আকাশছোঁয়া বেতন, ভালো কাজের সুযোগ ও স্বীকৃতি বিপরীতে ইসরোর দীর্ঘসূত্রিতা ও প্রকল্পে বিলম্ব।
বেসরকারি ক্ষেত্রে উচ্চ বেতন
ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্র বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার পর থেকেই দেশে একাধিক 'স্পেস-টেক' স্টার্ট-আপ ও প্রাইভেট কোম্পানির জন্ম হয়েছে। এই বেসরকারি সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তির উপর কাজ করছে। মেধাবী বিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করতে ইসরোর তুলনায় কয়েক গুণ বেশি বেতন ও আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে তারা। ফলে আর্থিক সচ্ছলতা ও কেরিয়ারের দ্রুত উন্নতির সুযোগ থাকায় অনেক অভিজ্ঞ ও তরুণ বিজ্ঞানী ইসরোর সরকারি চাকরি ছেড়ে কর্পোরেট দুনিয়ায় পা রাখছেন।
প্রকল্পে বিলম্ব বনাম কাজের স্বাধীনতা
অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত প্রশাসনিক জটিলতায় দীর্ঘসূত্রিতা ও বিলম্ব বিজ্ঞানীদের মধ্যে হতাশা তৈরি করছে। অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত প্রকল্প অনুমোদন পেতে বা প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়, যা বিজ্ঞানীদের কাজের গতি কমিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে বেসরকারি স্টার্ট-আপগুলোতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সরাসরি কাজ। সেইসঙ্গে অনেক বেশি সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা মিলছে।
মহাকাশ গবেষণায় এর প্রভাব
বিশেষজ্ঞদের মতে ইসরো থেকে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের চলে যাওয়া সংস্থার জন্য একটি বড় ধাক্কা। গগনযান ও চন্দ্রযানের মতো গুরুত্বপূর্ণ মিশনগুলির অগ্রগতি এতে কিছুটা হলেও প্রভাবিত হতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশ আবার একে সম্পূর্ণ নেতিবাচক হিসেবে দেখছেনও না। তাঁদের মতে, এর ফলে ভারতের নিজস্ব বেসরকারি মহাকাশ শিল্প আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, যা পরোক্ষভাবে দেশের মহাকাশ অর্থনীতিকেই সমৃদ্ধ করবে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং অবশ্য ইসরো থেকে বিজ্ঞানীদের পদত্যাগ নিয়ে উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, "কেউ কেউ গেছেন, কেউ কেউ এসেছেন। এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ারই অংশ। এতে কোনও বিতর্ক নেই।" তবুও ইসরোর মতো সংস্থায় 'ব্রেন ড্রেইন' আটকাতে ও দেশের সেরা মেধাবীদের ধরে রাখতে হলে বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং কাজের পরিবেশ আরও উন্নত করার বিষয়ে ভাবার সময় এসেছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
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