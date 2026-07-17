Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /কেন ইসরো ছাড়ার হিড়িক? সামনে এল ১০০ বিজ্ঞানীর গণপদত্যাগের ৩ কারণ, চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

কেন ইসরো ছাড়ার হিড়িক? সামনে এল ১০০ বিজ্ঞানীর গণপদত্যাগের ৩ কারণ, চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

ISRO scientists resignation: বিশেষজ্ঞদের মতে ইসরো থেকে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের চলে যাওয়ায় গগনযান ও চন্দ্রযানের মতো গুরুত্বপূর্ণ মিশনগুলি ধাক্কা খেতে পারে। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলছেন, "কেউ কেউ গেছেন, কেউ কেউ এসেছেন।"

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 17, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:11 PM IST
কেন ইসরো ছাড়ার হিড়িক? সামনে এল ১০০ বিজ্ঞানীর গণপদত্যাগের ৩ কারণ, চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আরও কড়াকড়ি! বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে নয়া নিয়ম সরকারের
Birth and Death Certificate50 min ago
2
FIFA World Cup 2026 Final1 hr ago
3
Kunal ghosh1 hr ago
4
Digha Rath Yatra1 hr ago
5
Tariff Hike 20261 hr ago