/মহাবিশ্ব, দূষণ-জীবাণু আর শিবযোগ! ২১ জুনই কেন যোগদিবস পালিত হয় জানলে চমকে উঠবেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যোগ শব্দটি ভারতীয় সংস্কৃতিতে খুবই বড় একটা বিষয়। যুগ যুগ ধরে এ দেশে চলে আসছে জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগের পরিপুষ্ট ধারা! আবার, যোগ বলতে যখন নিছক শরীরসঞ্চালন বা ব্যায়াম বোঝানো হয়, তখনও ভারতের বিপুল অবদানের প্রসঙ্গ ওঠে। তবে, এটা খুব জরুরি যে, ভারতের দৃষ্টিতে যোগ কখনও নিছক ব্যায়াম নয়, তা এক গভীর আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জারিত। আর এই প্রসঙ্গেই চলে আসে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের নির্ধারিত দিনটি নিয়ে। কেন এই ২১ জুনই পালিত হয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস?
কেন ২১ জুন?
২১ জুন হল 'সামার সলটিস' (Summer Solstice) বা 'গ্রীষ্মকালীন অয়নকাল'। উত্তর গোলার্ধে বছরের দীর্ঘতম দিন এটি। দিনটি উত্তর গোলার্ধে বছরের সবচেয়ে দীর্ঘ দিন, আর দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট দিন হিসেবে পরিচিত। এজন্যই এই বিশেষ দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। কী হয় এদিন? এই দীর্ঘতম দিনের পর থেকে সূর্য দক্ষিণায়নে প্রবেশ করে। যে ঘটনাকে সনাতন হিন্দু ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে যোগ সাধনা এবং আত্মবিশ্লেষণের জন্য অত্যন্ত পবিত্র সময়পর্ব বলে মনে করা হয়।
বিপদের সঙ্গে লড়াই
বলা হয়, সূর্যের দক্ষিণায়নের সময়টি আধ্যাত্মিক কৃতিত্ব অর্জনের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এছাড়া অন্য বিষয়ও আছে। সূর্যের দক্ষিণায়নের জেরে পরিবেশ দূষিত হয়, নানা রকম জীবাণু উৎপন্ন হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এগুলির সঙ্গে লড়ার জন্যই এদিন যোগাব্যায়াম জরুরি। যোগা করে শরীর ও মনকে সুস্থ ও মজবুত রাখা সম্ভব।
যোগগুরু শিব
যোগ ভারতের নিজস্ব। মুনিঋষিদের কাল থেকে ভারতে চলে আসছে এই যোগ-অভ্যাস। সেই যোগ-কে অবশ্য আন্তর্জাতিক আঙিনায় নিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই। ২১ জুন দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক যোগ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব ছিল। শেষ পর্যন্ত ২১ জুন দিনটিই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়। ২১ জুনের পরবর্তী পূর্ণিমাকে 'গুরু পূর্ণিমা' বলা হয়। হিন্দু ধর্মে মনে করা হয়, এই দিনেই শিব যোগবিদ্যার জ্ঞান দান করেন। তিনিই প্রথম যোগগুরু হিসেবে পরিচিত হন।
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