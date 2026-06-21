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মহাবিশ্ব, দূষণ-জীবাণু আর শিবযোগ! ২১ জুনই কেন যোগদিবস পালিত হয় জানলে চমকে উঠবেন

International Yoga Day: ২০১৫ সালের ২১ জুন বিশ্ব জুড়ে প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদীর এই সফল উদ্যোগের ফলে ভারতের হাজার বছরের প্রাচীন যোগবিদ্যা আজ এক বৈশ্বিক গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আজ, ২১ জুন ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 21, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:36 PM IST
মহাবিশ্ব, দূষণ-জীবাণু আর শিবযোগ! ২১ জুনই কেন যোগদিবস পালিত হয় জানলে চমকে উঠবেন
Image Credit: কী আশ্চর্য এক অলৌকিকতা লুকিয়ে আছে ২১ জুনে, জানেন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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