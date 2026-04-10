Wife Kills Husband: তোমার মতো কেলে-কুচ্ছিত লোক আমার বর হওয়ার যোগ্যই নও: হ্যান্ডসাম সঙ্গীর তাড়নায় বউয়ের চক্রান্তে খুন দেব

Wife Kills Husband: তোমার মতো কেলে-কুচ্ছিত লোক আমার বর হওয়ার যোগ্যই নও: হ্যান্ডসাম সঙ্গীর তাড়নায় বউয়ের চক্রান্তে খুন দেব
Madhya Pradesh Crime: প্রিয়াঙ্কা বলত, 'তুমি কালো, তুমি আমার যোগ্য নও, আমার আরও ভালো স্বামী প্রাপ্য।' এই পারিবারিক অশান্তির আড়ালে যে বড় কোনো ছক ছিল, তা কেউ বুঝতে পারেনি। লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদের মুখে প্রিয়াঙ্কা শেষ পর্যন্ত নিজের অপরাধ স্বীকার করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোনো ক্রাইম থ্রিলার বা সিনেমার গল্পকেও হার মানাবে বাস্তবের এই ঘটনা। মধ্যপ্রদেশের ধার এলাকায় একজন মশলা ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিসের হাতে এসেছে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ঠান্ডা মাথার এক ষড়যন্ত্রের ছক। যা শুরুতে একটি সাধারণ ডাকাতি বলে মনে করা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত এক পরকীয়া প্রেম ও নৃশংস খুনের গল্প হিসেবে সামনে এসেছে।
ডাকাতির নাটক
গত ৭ এপ্রিল রাতে ২৮ বছর বয়সী দেবকৃষ্ণকে তাঁর নিজের বাড়িতেই ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। নিহতের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা পুরোহিত পুলিসকে জানিয়েছিলেন যে, বাড়িতে ডাকাত দল ঢুকেছিল। তারা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার গয়না ও নগদ টাকা লুট করে এবং বাধা দেওয়ায় তার স্বামীকে খুন করে।
তবে তদন্তকারীরা যখন ঘটনার তথ্য মেলাতে শুরু করেন, তখন প্রিয়াঙ্কার বয়ানে অসংগতি ধরা পড়ে। শোকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রহস্য বেরিয়ে আসতে বেশি সময় লাগেনি।
দেবকৃষ্ণের পরিবারের সদস্যরা জানান, দীর্ঘকাল ধরেই দেবকৃষ্ণ এবং প্রিয়াঙ্কার মধ্যে অশান্তি চলছিল। নিহতের বোন জ্যোতি অভিযোগ করেন, ২৫ বছর বয়সী প্রিয়াঙ্কা প্রায়শই দেবকৃষ্ণকে তার গায়ের রঙ নিয়ে অপমান করতেন। প্রিয়াঙ্কা বলত, 'তুমি কালো, তুমি আমার যোগ্য নও, আমার আরও ভালো স্বামী প্রাপ্য।' এই পারিবারিক অশান্তির আড়ালে যে বড় কোনো ছক ছিল, তা কেউ বুঝতে পারেনি।
১ লক্ষ টাকায় ভাড়াটে খুনি
পুলিসি তদন্তে বেরিয়ে এসেছে যে, প্রিয়াঙ্কা রাজগড়ের বাসিন্দা কমলেশের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। তারা দুজনে মিলেই দেবকৃষ্ণকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। কমলেশ তার সহযোগী সুরেন্দ্র ভাটিকে ১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে দেবকৃষ্ণকে মারার সুপারি দেয়। অগ্রিম হিসেবে দেওয়া হয় ৫০ হাজার টাকা।
ঘটনার রাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘরের দরজা খোলা রাখা হয়েছিল। সুরেন্দ্র ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত দেবকৃষ্ণকে আক্রমণ করে। ঘটনাটিকে ডাকাতি হিসেবে সাজাতে আলমারি তছনছ করা হয়। প্রিয়াঙ্কা নিজেকে 'ভিকটিম' হিসেবে প্রমাণ করতে দাবি করেন যে, ডাকাতরা তাকে বেঁধে রেখেছিল।
যেভাবে ধরা পড়ল অপরাধীরা
প্রিয়াঙ্কার বারবার বয়ান বদলানো এবং পুলিসের তল্লাশিতে ঘর থেকেই 'চুরি যাওয়া' গয়না উদ্ধার হওয়ায় রহস্য ঘনীভূত হয়। এরপর মোবাইল ফোনের কল লিস্ট পরীক্ষা করে কমলেশের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার যোগাযোগের অকাট্য প্রমাণ পায় পুলিস। লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদের মুখে প্রিয়াঙ্কা শেষ পর্যন্ত নিজের অপরাধ স্বীকার করেন।
এই ঘটনায় ইতোমধ্যেই প্রিয়াঙ্কা এবং তার প্রেমিক কমলেশকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তবে ভাড়াটে খুনি সুরেন্দ্র ভাটি এখনও পলাতক। দেবকৃষ্ণের মা খেঞ্চি বাই কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'আমি সব অভিযুক্তদের ফাঁসি চাই। আমার ছেলের জন্য শুধু বিচার চাই।'
