High Court Historical Verdict: যত কম রোজগারই হোক, ইনকামের ২৫% স্ত্রীকে দিতেই হবে! ডিভোর্সে খোরপোশ এড়ানো অসম্ভব: হাইকোর্ট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভরণপোষণ সংক্রান্ত একটি মামলার (Maintenance case in Divorce) শুনানিতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে জানিয়েছে যে, স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ বা খোরপোশের পরিমাণ স্বামীর আয়ের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। পারিবারিক আদালতের (Family Court) দেওয়া খোরপোশ বৃদ্ধির আদেশ বহাল রেখে আদালত স্বামীর আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে। আদালত পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, নিজের ভরণপোষণে অক্ষম স্ত্রীর দেখভাল করা স্বামীর পবিত্র এবং আইনি কর্তব্য।
আদালত আরও জানিয়েছে, আবেদনকারী স্বামী কোনও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার দাবি করেননি। তাই আদালত তাকে একজন সুস্থ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করছে এবং নিজের স্ত্রীর প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তিনি হাত ধুয়ে ফেলতে পারেন না। আবেদনকারী সুরেশ চন্দ্রের অপরাধমূলক রিভিশন পিটিশনটি খারিজ করে বিচারপতি মদন পাল সিং এই আদেশ দেন।
মামলাটি কী ছিল?
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সুরেশ চন্দ্র এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেন। শাহজাহানপুরের ফ্যামিলি কোর্টের অতিরিক্ত প্রিন্সিপাল বিচারক ২০২৪ সালের ২৬ জুলাই ফৌজদারি কার্যবিধি (CrPC) অনুযায়ী যে আদেশ দিয়েছিলেন, তাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। নিম্ন আদালত সুরেশ চন্দ্রের প্রদেয় মাসিক খোরপোশের পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করার নির্দেশ দিয়েছিল।
সুরেশ চন্দ্র ফ্যামিলি কোর্টের এই নির্দেশকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করেন। তাঁর আইনজীবী আদালতকে জানান, ২০০৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নিম্ন আদালত CrPC-র ১২৫ ধারার অধীনে স্ত্রীর আবেদন মঞ্জুর করে এবং স্বামীকে মাসে ৫০০ টাকা খোরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ৬ জুন স্ত্রী CrPC-র ১২৭ ধারার অধীনে পুনরায় আবেদন করেন, যা মঞ্জুর করে নিম্ন আদালত মাসিক খোরপোশ বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করে।
সুরেশ চন্দ্রের আইনজীবী যুক্তি দেন যে, আবেদনকারী একজন দিনমজুর এবং কোনওমতে জীবনধারণ করেন। তিনি আরও দাবি করেন, আদালত ষষ্ঠবারের মতো খোরপোশ বাড়িয়েছে যা অত্যধিক এবং আদালত আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করেনি। অন্যদিকে, সরকারি আইনজীবী (AGA) যুক্তি দেন যে, বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে ৩,০০০ টাকা কোনোভাবেই অত্যধিক বলা যায় না।
আদালত যা জানাল
আদালত স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, নিজের ভরণপোষণে অক্ষম স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করা স্বামীর একটি পবিত্র ও আইনি দায়িত্ব। নথিপত্র অনুযায়ী স্ত্রীর আয়ের কোনও উৎস নেই, তাই ধরে নেওয়া যায় যে তিনি নিজেকে চালাতে অক্ষম।
সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায় উদ্ধৃত করে আদালত জানায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন দিনমজুরও প্রতিদিন গড়ে ৬০০ টাকা আয় করেন, যা মাসে দাঁড়ায় ১৮,০০০ টাকা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী, স্বামীর মোট আয়ের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত খোরপোশ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে, যা ১৮,০০০ টাকার হিসেবে ৪,৫০০ টাকা হয়।
এলাহাবাদ হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখে জানায় যে, মাসে ৩,০০০ টাকা খোরপোশ কোনোভাবেই বেশি নয়, বরং এটি একটি সামান্য পরিমাণ। এই পর্যবেক্ষণের সাথেই সুরেশ চন্দ্রের পিটিশনটি খারিজ করে দেয় আদালত।
