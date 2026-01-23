English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Biriyani with Sleeping Pill: বিরিয়ানিতে ২০টা ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে স্বামীকে খুন! দেহ পাশে শুয়ে রেখে সারা রাত প*র্ন দেখে কাটাল স্ত্রী...

Wife kills Husband: বিরিয়ানি খেয়ে শিবনগরাজু অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপরই মাধুরীর প্রেমিক বাড়িতে এসে... আর মাধুরী শিবনাগরাজুকে... তারপর...

সুদেষ্ণা পাল | Jan 23, 2026, 07:35 PM IST
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরকীয়ায় পথের কাঁটা স্বামী। তাই বিরিয়ানিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে স্বামীকে খুন স্ত্রীর। একাজে তাকে মদত দেয় প্রেমিক। বিরিয়ানিতে মোট ২০টি ঘুমের ওষুধ মেশায় স্ত্রী। সেই বিরিয়ানি খাওয়ায় স্বামীকে। আর তারপরই 'কাজ' হাসিল করে নেয়। 

ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের দুগ্গিরালা মণ্ডলের চিলুভুর গ্রামে। মৃতের লোকম শিবনাগরাজু। একজন পেঁয়াজ ব্যবসায়ী ছিলেন। ২০০৭ সালে লক্ষ্মী মাধুরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। দম্পতির দুই ছেলেও আছে। এদিকে বিজয়ওয়াড়ার একটি সিনেমার টিকিট কাউন্টারে কর্মরত সত্তেনাপল্লির বাসিন্দা গোপীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে মাধুরীর। 

পুলিস সূত্রে খবর, ১৮ জানুয়ারি রাতে মাধুরী শিবনাগরাজুর জন্য বিরিয়ানি  তৈরি করে। সেই বিরিয়ানির মধ্যে প্রায় ২০টি ঘুমের ট্যাবলেট মিশিয়ে দেয় সে। সেই বিরিয়ানি খেয়ে শিবনগরাজু অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপরই রাত সাড়ে ১১.৩০ নাগাদ মাধুরীর প্রেমিক গোপী আসে বাড়িতে। তারপর প্রেমিক গোপী শিবনগরাজুর বুকের উপর চেপে বসে। আর মাধুরী তাকে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর গোপী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। 

আর মাধুরী স্বামী শিবনাগরাজুর মৃতদেহ ঘরে রেখে সারা রাত পর্ন ভিডিয়ো দেখে কাটায়। এরপর ভোরে মাধুরী দাবি করে যে স্বামী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। কিন্তু মৃতের কানে আঘাত ও রক্তপাত দেখে সন্দেহ হয় আত্মীয় স্বজনদের। এরপরই ময়নাতদন্তের রিপোর্টে শ্বাসরোধের কারণে মৃত্যু নিশ্চিত হয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই মাধুরী ও তার প্রেমিক গোপীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত।

