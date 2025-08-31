Chattisgarh crime news: শারীরিক সঙ্গমের তীব্র কাম-মুহূর্তে ঝগড়া! লোহার রডে ছিন্নভিন্ন...ফিনকি দিয়ে রক্ত...

Chattisgarh crime news: শারীরিক সঙ্গমের তীব্র কাম-মুহূর্তে ঝগড়া! লোহার রডে ছিন্নভিন্ন...ফিনকি দিয়ে রক্ত...
Raipur Incident: ঝগড়ার এক পর্যায়ে দিলীপ ক্ষিপ্ত হয়ে একটি লোহার রড দিয়ে প্রমীলার মাথায় আঘাত করেন। প্রমীলা ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তার মৃত্যু হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলায় এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। পুলিসের মতে, শারীরিক সম্পর্কের সময় তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়, যা শেষ পর্যন্ত খুনের মতো ভয়ংকর পরিণতি পায়।
ঘটনার বিবরণ
রায়পুরের উরলা থানার অন্তর্গত ধানেলি গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, ৩০ বছর বয়সী দিলীপ কুমার বানজারে তার স্ত্রী ২৫ বছর বয়সী প্রমীলা বানজারের সঙ্গে থাকতেন। তাদের দুই সন্তানও রয়েছে। পুলিসকে দেওয়া বয়ানে দিলীপ জানিয়েছেন যে, শারীরিক সম্পর্কের সময় তাদের মধ্যে হঠাৎই একটি বিষয় নিয়ে তীব্র বিবাদ শুরু হয়। ঝগড়ার এক পর্যায়ে দিলীপ ক্ষিপ্ত হয়ে একটি লোহার রড দিয়ে প্রমীলার মাথায় আঘাত করেন। প্রমীলা ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তার মৃত্যু হয়।
পুলিসের পদক্ষেপ
খুনের পর দিলীপ তার স্ত্রীকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান এবং সেখানে মিথ্যা বলেন যে প্রমীলা বাথরুমের স্লিপার পরে পা পিছলে পড়ে গিয়েছেন। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসক প্রমীলাকে মৃত ঘোষণা করেন এবং তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন দেখে পুলিসের কাছে খবর দেন। পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দিলীপকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তিনি অপরাধের কথা স্বীকার করেন। দিলীপের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিস হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত লোহার রডটি উদ্ধার করেছে।
এই ঘটনায় পুলিস ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা (খুন)-এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করেছে। দিলীপকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আদালতের সামনে পেশ করার প্রস্তুতি চলছে। এই ঘটনাটি এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এবং পারিবারিক বিবাদের এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে সবাই স্তম্ভিত।
