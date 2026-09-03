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স্ত্রীকে বাপের বাড়ি যেতে অনুমতি নিতে হবে? শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখাশোনা করতে বাধ্য বাড়ির বউ? হাইকোর্টের বিস্ফোরক রায়

High Court on Marriage: হাইকোর্টে স্বামী জানান, তাঁর স্ত্রী নিজের ইচ্ছায় শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। শ্বশুরবাড়ির কোনও দায়িত্ব পালন করেননি। তিনি আরও জানান, কুলির কাজ করে রোজগার করে সংসার চালান তিনি। ওই টাকা তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আদালত বরের কথায় পাত্তা দেয় না।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 03, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:46 AM IST
স্ত্রীকে বাপের বাড়ি যেতে অনুমতি নিতে হবে? শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখাশোনা করতে বাধ্য বাড়ির বউ? হাইকোর্টের বিস্ফোরক রায়

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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